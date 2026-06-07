Ketu Mahadasha: सजा नहीं, पिछले जन्मों का 'हिसाब' है केतु की महादशा! भूलकर भी न करें ये 10 गलतियां

Ketu Dasha Rules: ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु को छाया ग्रह माना गया है. आमतौर पर लोग कुंडली में केतु का नाम सुनते ही डर जाते हैं, लेकिन ज्योतिषीय विशेषज्ञों का मानना है कि केतु की महादशा कोई सजा नहीं, बल्कि आपके कर्मों का ‘अंतिम हिसाब’ यानी ‘Reckoning’ है. केतु का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को भौतिक मोह-माया से निकालकर अध्यात्म की ओर ले जाना है.
केतु की महादशा कुल 7 वर्षों की होती है. इस अवधि में जातक को अलग-अलग ग्रहों की अंतर्दशा से गुजरना पड़ता है. इनमें केतु-शुक्र की अवधि को सबसे कठिन माना जाता है, जबकि केतु-बृहस्पति का समय जीवन में ज्ञान और सही दिशा लेकर आता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यदि आपकी कुंडली में केतु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, तो आपको भूलकर भी ये 10 गलतियां नहीं करनी चाहिए, वरना राजा से रंक बनते देर नहीं लगती.
केतु के समय में जो चीजें बहुत आसानी से या बिना मेहनत के आपके पास आती हैं, वे वास्तव में एक जाल होती हैं. ऐसे किसी भी शॉर्टकट से तुरंत पीछे हट जाएं.
केतु का स्वभाव वैराग्य पैदा करना है. इस दौरान जो चीजें या लोग आपके जीवन से दूर जा रहे हैं, उन्हें जबरन रोकने की जिद न करें. बदलाव को स्वीकार करें, क्योंकि प्रतिरोध ही आपके मानसिक कष्ट को बढ़ाएगा.
केतु के घर में जब शुक्र आता है, तो वह सबसे घातक समय होता है. इस दौरान अत्यधिक फिजूलखर्ची, अनैतिक संबंध, शराब या किसी भी प्रकार के गुप्त अफेयर्स से बचें। केतु इन गलतियों को बहुत जल्दी उजागर कर देता है.
केतु सीधे व्यक्ति के न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, इम्यून सिस्टम और मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालता है. इस समय डिप्रेशन या एंग्जायटी बढ़ सकती है, इसलिए एक अनुशासित और शांत दिनचर्या अपनाएं.
केतु में जब सूर्य की अंतर्दशा आती है, तो वह व्यक्ति के भीतर छिपे घमंड को तोड़ने के लिए अपमान या मानहानि जैसी स्थितियां पैदा करती है. इससे बचने का एकमात्र तरीका है कि आप पहले से ही विनम्र हो जाएं.
इस 7 साल की अवधि में मंत्र साधना को कभी नहीं छोड़ना चाहिए. रोजाना सूर्योदय के समय, मोबाइल छूने या भोजन करने से पहले 108 बार केतु के इस बीज मंत्र का जाप जरूर करें.
ॐ स्रां स्रीं स्रौं सः केतवे नमः
केतु बुद्धि को भ्रमित करता है. इस दौरान किसी भी दस्तावेज को कम से कम तीन बार पढ़े बिना हस्ताक्षर न करें. जो डील सबसे आकर्षक और आसान दिखेगी, उसमें सबसे बड़ा वित्तीय नुकसान होने की संभावना रहती है.
केतु के प्रभाव में इंसान खुद को दुनिया से काट लेता है लेकिन केवल अकेले बैठने से लाभ नहीं होगा. हर मंगलवार और शनिवार को स्ट्रीट कुत्तों को भोजन कराएं और काले कंबल या तिल का दान करें. केतु सेवा से शांत होता है, सन्नाटे से नहीं.
जैमिनी ज्योतिष के अनुसार, यदि कुंडली में केतु आपके आत्मकारक ग्रह से 12वें भाव में स्थित है, तो यह मोक्ष की ओर झुकाव का संकेत है. इस आध्यात्मिक भावना का सम्मान करें और अधार्मिक कार्यों से दूर रहें.
घर की बाधाओं को दूर करने के लिए गणेश होमा और स्वास्थ्य लाभ के लिए महामृत्युंजय होम करवाएं. इसके साथ ही, हर रात सोने से पहले 11 बार ‘ॐ केतवे नमः’ का मानसिक जाप जरूर करें.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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