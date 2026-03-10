Hindi Faith Hindi

Kharmas 2026 Date And Time What To Do Or What Not To Do In Kharmas

Kharmas 2026 Date: जल्द निपटा लें शुभ काम...नहीं तो 30 दिन करना पड़ेगा इंतजार, शुरू होने वाला है खरमास

Kharmas 2026 Date: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य देव धनु और मीन राशि में प्रवेश करते हैं तब खरमास शुरू होता है. जिसके बाद शादी-विवाह व मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है.

Kharmas 2026 Date

Kharmas 2026 Date: हिंदू धर्म में खरमास का विशेष महत्व माना गया है और यह साल में दो बार लगता है. जब सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करते हैं और धनु संक्रांति आती है तब खरमास लगता है जो कि दिसंबर-जनवरी में होता है. वहीं सूर्य देव जब मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो मीन संक्रांति आती है तब भी खरमास लगता है जो कि मार्च में होता है. खरमास के दौरान 30 दिनों तक शादी-विवाह, गृहप्रवेश, मुंडन या कोई अन्य शुभ कार्य नहीं किया जाता. इसलिए अगर आप कोई मांगलिक कार्य या नया काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो खरमास शुरू होने से पहले ही निपटा लें. आइए जानते हैं कब शुरू होगा खरमास?

खरमास 2026 कब से होगा शुरू?

पंचांग के अनुसार 14 मार्च को देर रात 1 बजकर 8 मिनट पर सूर्य देव मीन राशि में गोचर करेंगे और एक महीने तक यही रहेंगे. यानि खरमास 14 मार्च 2026 को शुरू हो रहा है और 14 अप्रैल 2026 को समाप्त होगा.

खरमास में नहीं करने चाहिए ये काम

खरमास के दौरान 30 दिनों तक कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य जैसे कि शादी-विवाह, सगाई या मुंडन करना वर्जित माना गया है. कहते हैं कि इस दौरान किए गए शुभ कार्यों को शुभ फल नहीं मिलता.

खरमास में नया घर, नई प्रॉपर्टी, जमीन आदि नहीं खरीदनी चाहिए. न ही इस दौरान नए घर में प्रवेश करना चाहिए. ऐसा करना अशुभ माना गया है. इस दौरान खरीदी गई प्रॉपर्टी नुकसान दे सकती है.

अगर आप नया वाहन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो खरमास शुरू होने से पहले ही खरीद लें. या फिर खरमास समाप्त होने तक 30 दिनों का इंतजार करें. क्योंकि इस दौरान नया वाहन खरीदना अशुभ माना गया है.

बच्चे का नामकरण या मुंडन भी खरमास के दौरान वर्जित माना गया है. इसलिए खरमास में ऐसे शुभ कार्यों को करने से बचना चाहिए.

खरमास में करें ये काम

खरमास के दौरान सूर्यदेव की उपासना करनी चाहिए और रोजाना उगते सूर्य को अर्घ्य देना शुभ माना गया है.

खरमास में पितरों का तर्पण या श्राद्ध करना भी शुभ माना गया है. कहते हैं कि ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे तृप्त होते हैं.

खरमास के दौरान मौसम बहुत गर्म होता है और गर्मी बढ़ जाती है, इसलिए यदि संभव हो तो जल का दान अवश्य करना चाहिए.

खरमास में पवित्र नदियाों में स्नान करना भी शुभ माना गया है. ऐसा करने से देवता प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद देते हैं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

