Kharmas 2026 Date Rules What To Do And Avoid

Kharmas 2026: 15 मार्च से शुरू हो रहा है खरमास, जानिए इस दौरान क्या करें और किन कामों से रहें दूर

Kharmas 2026: 15 मार्च 2026 से मीन खरमास शुरू हो रहा है. जानिए इस दौरान कौन-से काम करने चाहिए और किन मांगलिक कार्यों से दूर रहना चाहिए, साथ ही खरमास का धार्मिक महत्व.

Kharmas 2026: हिंदू पंचांग में कुछ ऐसे समय होते हैं जब शुभ और मांगलिक कार्यों को करने से परहेज किया जाता है. इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण अवधि खरमास मानी जाती है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य देव धनु या मीन राशि में प्रवेश करते हैं, तब लगभग एक महीने की अवधि को खरमास कहा जाता है. इस समय विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्यों को टालने की परंपरा है.

साल 2026 में मीन खरमास 15 मार्च से शुरू होगा. इस दिन सूर्य देव मीन राशि में प्रवेश करेंगे और इसके साथ ही खरमास की शुरुआत मानी जाएगी. यह अवधि लगभग एक महीने तक चलेगी और 14 अप्रैल 2026 को सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के साथ समाप्त हो जाएगी. इस दौरान ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार बड़े और शुभ कार्यों को करने से बचने की सलाह दी जाती है.

क्यों विशेष माना जाता है खरमास

खरमास को कई लोग केवल अशुभ समय मान लेते हैं, लेकिन धार्मिक दृष्टि से यह पूरी तरह नकारात्मक नहीं है. शास्त्रों के अनुसार यह समय सांसारिक और भौतिक कार्यों से थोड़ा विराम लेकर भक्ति, जप-तप और दान-पुण्य करने का अवसर देता है. माना जाता है कि इस अवधि में किए गए धार्मिक कार्यों का फल कई गुना बढ़कर मिलता है.

खरमास में क्या करना चाहिए

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय भगवान विष्णु की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है. सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु को तुलसी दल, पीले फूल और दीप अर्पित करना शुभ माना जाता है. कई लोग इस अवधि में विष्णु सहस्रनाम, भगवद गीता और रामचरितमानस का पाठ भी करते हैं. ऐसा माना जाता है कि इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है और मानसिक शांति मिलती है.

खरमास में दान-पुण्य का भी विशेष महत्व बताया गया है. इस दौरान अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़ और पीले वस्त्रों का दान करना शुभ माना जाता है. जरूरतमंदों को भोजन कराना भी पुण्यदायी माना गया है. संत और विद्वान बताते हैं कि इस समय भजन, कीर्तन और ध्यान करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खुलता है.

खरमास में किन कामों से रहना चाहिए दूर

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार खरमास के दौरान कुछ कार्यों को करने से बचना चाहिए. मान्यता है कि इस अवधि में सूर्य की स्थिति ऐसी होती है कि नए और मांगलिक कार्यों के लिए समय अनुकूल नहीं माना जाता. इस दौरान आमतौर पर इन कार्यों को टाल दिया जाता है.

विवाह और सगाई

गृह प्रवेश

मुंडन और नामकरण संस्कार

नया व्यापार शुरू करना

नई संपत्ति या घर की खरीद

बड़े मांगलिक समारोह

आध्यात्मिक साधना का समय

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार खरमास व्यक्ति को यह संदेश देता है कि जीवन में केवल भौतिक उपलब्धियां ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक संतुलन भी जरूरी है. यही कारण है कि इस अवधि में कई मंदिरों और आश्रमों में कथा, भजन और धार्मिक अनुष्ठान अधिक आयोजित किए जाते हैं. मान्यता है कि जो व्यक्ति इस समय श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की आराधना करता है और दान-पुण्य करता है, उसे विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख-समृद्धि के मार्ग खुलते हैं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्टकी सलाह अवश्य लें.