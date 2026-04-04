By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Kharmas 2026 End Date: अप्रैल में किस दिन खत्म होगा खरमास? नोट करें डेट और जानें कि अप्रैल में कब शुरू होंगे शादी-विवाह
Kharmas 2026 End Date: खरमास के दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है और इसलिए खरमास में शादी—विवाह वर्जित होते हैं. ऐसे मे आइए जानते हैं कब खत्म होगा खरमास?
Kharmas 2026 End Date: हिंदू धर्म में साल के कुछ दिन बेहद ही अशुभ माने जाते हैं और इस दौरान शुभ कार्यों को करना वर्जित माना गया है. इसमें खरमास भी शामिल है और जब सूर्य देव मीन राशि में प्रवेश करते हैं तब खरमास शुरू होता है. खरमास में सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश, नामकरण और शादी-विवाह जैसे शुभ काम नहीं किए जाते. फिलहाल अभी खरमास चल रहा है और जब सूर्य मीन से निकलकर मेष में प्रवेश करेंगे तब खरमास खत्म होगा. इसके बाद ही शादी-विवाह व अन्य शुभ कार्य शुरू होंगे. ऐसे में आइए जानते हैं कि अप्रैल में कब खत्म होगा खरमास और कब शुरू होंगे शादी-विवाह?
कब खत्म होगा खरमास?
बता दें कि खरमास के दौरान शुभ व मांगलिक कार्य नहीं किए जाते क्योंकि इस दौरान किए गए मांगलिक कार्यों को सूर्य देव और गुरु का आशीर्वाद नहीं मिलता. जबकि मांगलिक कार्य में सूर्य व गुरु की शुभता महत्वपूर्ण मानी गई है. इसलिए लोग शादी-विवाह का मुहूर्त निकालने के लिए खरमास समाप्त होने का इंतजार करते हैं. बता दें कि खरमास 15 मार्च को शुरू हुआ था और 14 अप्रैल को सूर्य देव मेष राशि में प्रवेश करेंगे, इसके साथ ही खरमास समाप्त होगा.
ये भी पढ़ें: Astrology: राजयोग लेकर पैदा होते हैं इन 4 राशियों के लोग…जीते हैं राजा-महाराजा जैसी शाही जिंदगी
कब शुरू होंगे शादी-विवाह के मुहूर्त?
पंचांग के अनुसार खरमास 14 अप्रैल 2026 को समाप्त होगा और फिर इसके बाद 15 अप्रैल 2026 को शुभ कार्य शुरू होंगे. यानि 15 अप्रैल 2026 से विवाह, मुंडन व गृह प्रवेश जैसे कार्यों के लिए मुहूर्त निकाला जा सकता है.
यहां देखें अप्रैल में विवाह के शुभ मुहूर्त की लिस्ट
- 15 अप्रैल 2026, बुधवार
- 20 अप्रैल 2026, सोमवार
- 21 अप्रैल 2026, मंगलवार
- 25 अप्रैल 2026, शनिवार
- 26 अप्रैल 2026, रविवार
- 27 अप्रैल 2026, सोमवार
- 28 अप्रैल 2026, मंगलवार
- 29 अप्रैल 2026, बुधवार
खरमास में क्यों नहीं होते शुभ कार्य?
खरमास में शादी-विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे शुभ व मांगलिक कार्य करना वर्जित माना गया है. इसकी मुख्य वजह सूर्य और गुरु ग्रह हैं. बता दें कि जब सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करते हैं तब खरमास शुरू होता है और सूर्य के धनु में प्रवेश करने से बृहस्पति ग्रह का प्रभाव कम हो जाता है. गुरु ग्रह को शुभ कार्यों का कारक माना जाता है और लड़कियों की शादी के कारक भी गुरु ग्रह माने जाते हैं. ऐसे में गुरु ग्रह कमजोर रहने से शादी में देर होती है और वैवाहिक जीवन में समस्याएं आती हैं. इसके अलावा रोजगार और कारोबार में भी बाधा उत्पन्न होती है. यही वजह है कि खरमास के दिनों में शुभ कार्य वर्जित होते हैं.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.