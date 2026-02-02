Hindi Faith Hindi

Khatu Shyam Mandir Why Is Khatu Shyam Called The Teen Baan Dhari Know What Is The Relation With Pandavas

Khatu Shyam: खाटू श्याम को क्यों कहा जाता है तीन बाण धारी? जानिए पांडवों से क्या है संबंध

Khatu Shyam: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार खाटू श्याम बाबा के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट मिट जाते हैं और बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है.

Khatu Shyam: राजस्थान के सीकर के स्थित में खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए देशभर से भक्त पहुंचते हैं. खाटू श्याम को कलियुग का भगवान कहा गया है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस पर बाबा का आशीर्वाद होता है उसके जीवन में आ रहे सभी कष्ट मिट जाते हैं. खाटू श्याम को हारे का सहारा कहा गया है और इसलिए जब कोई व्यक्ति दुख व परेशानियों से हार जाता है तो बाबा की शरण में जाकर उसे हर परेशानी से छुटकारा मिलता है. खाटू श्याम कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते और कोई भी उनके मंदिर से खाली हाथ नहीं जाता. खाटू श्याम को सिर्फ हारे का सहारा ही नहीं, बल्कि तीन बाण धारी भी कहा जाता है. आइए जानते हैं खाटू श्याम को तीन बाण धारी क्यों कहते हैं और महाभारत से इनका क्या रिश्ता है?

महाभारत और पांडवों से खाटू श्याम का रिश्ता

महा​भारत कथा के अनुसार खाटू श्याम का असली नाम बर्बरीक था और वह पांडव पुत्र भीम के पौत्र यानि घटोत्कच के पुत्र थे. जब बर्बरीक महाभारत के युद्ध में गए तो उन्होंने अपनी मां को वचन दिया था कि वह कमजोर पक्ष का साथ देंगे लेकिन उस दौरान कौरव थे. भगवान श्रीकृष्ण को बर्बरीक की शक्ति का अनुमान था और इसलिए उन्होंने बर्बरीक को रोका और उसका धड़ मांग लिया. तब भगवान श्रीकृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि कलियुग में वह स्वंय श्रीकृष्ण के स्वरूप के रूप में खाटू श्याम के नाम से जाने जाएंगे.

Zodiac Sign: मनी माइंडेड होते हैं धनु समेत इन 4 राशियों के लोग, रिश्तों में भी देखते हैं अपना फायदा 6

क्यों कहते हैं तीन बाण धारी?

पौराणिक कथाओं के अनुसार बर्बरीक को वरदान प्राप्त था कि वह जिस पक्ष की ओर से लड़ेंगे उसी की जीत होगी और वह महाभारत में हारने वाले पक्ष का साथ देने के लिए जा रहे थे. उन्होंने अपनी मां को वचन दिया कि युद्ध में जो पक्ष कमजोर होगा या हार रहा होगा मैं उसी का साथ दूंगा. बर्बरीक के पास तीन ऐसे अभेद्द बाण थे जो कि पूरी सेना का विनाश करने के बाद वापस उनके तरकश में आ सकते थे. ये बाण उन्हें भगवान शिव से वरदान के रूप में प्राप्त हुए थे. इसलिए उन्हें तीन बाण धारी कहा जाता है. बर्बरीक यानि खाटू श्याम जी अपने इन्हीं 3 बाणों की मदद से कौरवों को युद्ध जिता सकते थे क्योंकि कौरवों का पक्ष हार र​हा था.

जब भगवान श्रीकृष्ण को पता चला कि बर्बरीक कमजोर पक्ष का साथ देने के लिए महाभारत के मैदान में आ रहे हैं तो उन्होंने छल से बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिया. उन्होंने भी श्रीकृष्ण को वचन देते हुए अपना शीश दान कर दिया इसलिए उन्हें शीश दानी भी कहा जाता है. बर्बरीक की भक्ति व समर्पण को देखते हुए श्रीकृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने व पूजे जाओगे. इसलिए बर्बरीक को खाटू श्याम कहते हैं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

Add India.com as a Preferred Source

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Astrology की और अन्य ताजा-तरीन खबरें