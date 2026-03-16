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Kitchen Rituals: सुबह खाली पेट गैस चूल्हा जलाने से पहले करें ये 4 काम, रसोई में मां अन्नपूर्णा का सदा रहता है वास
kitchen vastu: सुबह गैस चूल्हा जलाने से पहले पुराने समय की गृहिणियां करती थीं ये 4 छोटे काम. माना जाता था कि इससे घर में अन्नपूर्णा का आशीर्वाद बना रहता है और रसोई में कभी कमी नहीं आती.
kitchen vastu: भारतीय घरों में रसोई को सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं माना जाता, बल्कि इसे अन्न और समृद्धि का केंद्र कहा गया है. पुराने समय में जब मिट्टी के चूल्हे हुआ करते थे, तब गृहिणियां सुबह चूल्हा जलाने से पहले कुछ खास धार्मिक नियमों का पालन करती थीं. मान्यता थी कि इससे घर में अन्नपूर्णा का आशीर्वाद बना रहता है और रसोई में कभी कमी नहीं आती. आज गैस चूल्हा और एलपीजी का जमाना है, लेकिन कई घरों में ये परंपराएं आज भी निभाई जाती हैं.
रसोई में जाने से पहले शुद्धता का ध्यान
पुरानी परंपरा के अनुसार रसोई को मंदिर के समान पवित्र स्थान माना गया है. इसलिए सुबह उठकर सीधे रसोई में जाने के बजाय पहले हाथ-मुंह धोकर ही रसोई में प्रवेश करना चाहिए. कई घरों में तो बिना स्नान किए रसोई में प्रवेश करना भी उचित नहीं माना जाता। माना जाता है कि इससे अन्न देवता का सम्मान होता है.
चूल्हा जलाने से पहले अग्नि को प्रणाम
हिंदू धर्म में अग्नि को देवता का दर्जा दिया गया है. यही कारण है कि पुराने समय में गृहिणियां चूल्हा जलाने से पहले मन ही मन अग्नि देव को प्रणाम करती थीं. यह प्रार्थना की जाती थी कि घर में हमेशा अन्न की कमी न हो और परिवार का जीवन सुखी रहे.
चूल्हे के पास थोड़ा जल छिड़कना
कई घरों में सुबह चूल्हा जलाने से पहले रसोई या गैस स्टोव के आसपास थोड़ा जल छिड़कने की परंपरा रही है. इसे शुद्धिकरण का प्रतीक माना जाता है. मान्यता है कि इससे रसोई की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मक वातावरण बनता है.
पहला अन्न भगवान को समर्पित करना
भारतीय परंपरा में सुबह बनने वाले भोजन का पहला हिस्सा भगवान, गाय या किसी जीव को अर्पित करने की परंपरा रही है. कई घरों में पहली रोटी गाय के लिए और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए बनाई जाती है. माना जाता है कि ऐसा करने से घर में अन्न का आशीर्वाद बना रहता है.
परंपरा का असली अर्थ
आज भले ही चूल्हे की जगह गैस स्टोव ने ले ली हो, लेकिन इन परंपराओं का भाव आज भी वही है अन्न का सम्मान और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता. यही कारण है कि कई परिवार आज भी सुबह रसोई में प्रवेश करते समय इन छोटे-छोटे नियमों का पालन करते हैं.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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