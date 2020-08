सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा होती है, अगर आप भी हर सोमवार को शिव की पूजा सच्चे मन से करते हैं तो भगवान भोलनेथ आपके जरुर प्रसन्न होंगे. कहते हैं शिव जी को खुश करना बेहद सरह हैं क्योंकि वो कमल दिल के हैं और अपने भक्तों पर भोलेनाथ हमेशा कृपा बनाए रहते हैं. ऐसे में भोलेनाथ की पूजा आप हर समोनवार को करें वो आपको कभी निराश नहीं होने देंगे. Also Read - Shiv Pujan Vidhi: सोमवार को इस विधि से करें शिव पूजन, मिलेगा सुख का वरदान

भोलेनाथ को अगर आप सच्चे दिल से हर सोमवार को एक लोटा जल भी भेंट कर दें वो आपसे प्रसन्न हो जाएंगे. सोमवार का दिन खास उन्ही के लिए समर्पित है, ऐसे में आइए जानते हैं की ज्योतिष के अनुसार आखिर सोनमवार के दिन भोलेनाथ की पूजा कैसे की जाए वो आपकी झोली में सारी खुशियां भर दें और आपकी चिंताएं कम हो जाए.

ये है भोलेनाथ की पूजा करने का सरल तरीका:

1. ज्योतिषाशास्त्रों की मानें तो अगर आप हर सोमवार भोलेनाथ को याद करते हैं और उनकी पूजा करते हैं तो सोमवार के दिन उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके भगवान शिव की पूजा करें या उन्हें याद करें तो हर सोमवार को शिव के पंचाक्षरी मंत्र ऊं नम: शिवाय का जाप करें. आप इसे 21,51 या फिर 108 बार जप कर सकते हैं, इससे भोलेनाथ आपसे प्रसन्न रहेंगे.

2. हर सोमवार के दिन जब आप भगवान को जल चढ़ाने जाएं तो दूध में चिनी मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें, इससे मानसिक तनाव कम होता है और आपको अपने कार्य में सफलता हासिल होती है. इसके अलावा आप उस दिन पंचाम-त का भी अमिषेक कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे उसमें तुलीस ना हो. पंचाम-त अभिषेक से आपको कई तरह के लाभ होते हैं. साथ ही इस दिन ‘दारिद्रदहन शिव स्तोत्र’ का पाठ जरुर करें, इससे कई सारी परेशानियां दूर होती हैं.

3.जिस सोमवार आप भोलेनाथ की पूजा करें ध्यान रहे की उत्तर दिशा की तरफ करें ‘शिव रक्षा स्तोत्र’ का पाठ करें. इससे आपके अंदर आत्मविश्वास आता है साथ ही आप इस दिन ‘चंद्रशेखर स्तोत्र’ का पाठ कर सकते हैं इससे आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिती अच्छी होती है.