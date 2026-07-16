Kokila Vrat 2026: मनचाहा वर चाहिए? सिर्फ एक दिन नहीं...पूरे महीने चलता है कोकिला व्रत, जानिए कब से होगी शुरुआत

Kokila Vrat 2026: कोकिला व्रत कब से कब तक रहेगा? जानिए इसकी तिथि, धार्मिक महत्व, पूजा विधि, कथा और क्यों माना जाता है कि यह व्रत मनचाहा वर व अखंड सौभाग्य की कामना से जुड़ा है.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: July 16, 2026, 8:28 PM IST
kokila vrat 2026
Kokila Vrat 2026: कोकिला व्रत कब से कब तक रहेगा?

Kokila Vrat 2026 Date: सावन से जुड़े प्रमुख व्रतों में कोकिला व्रत का विशेष महत्व माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यह व्रत अविवाहित कन्याओं के लिए मनचाहा जीवनसाथी पाने और विवाहित महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य, पति की लंबी आयु तथा सुखी दांपत्य जीवन की कामना का प्रतीक है. हिंदू पंचांग के अनुसार कोकिला व्रत की शुरुआत 29 जुलाई 2026, बुधवार को आषाढ़ पूर्णिमा से होगी और इसका समापन 28 अगस्त 2026, शुक्रवार को श्रावण पूर्णिमा (रक्षाबंधन) के दिन माना जाएगा. इस अवधि में श्रद्धालु महिलाएं नियम, संयम और भक्ति के साथ व्रत का पालन करती हैं.

क्या है कोकिला व्रत?

कोकिला व्रत का संबंध भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी पौराणिक मान्यताओं से माना जाता है. धार्मिक कथा के अनुसार, राजा दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव के अपमान से व्यथित होकर माता सती ने योगाग्नि में देह त्याग दी थी. इसके बाद उन्हें कुछ समय तक कोयल के रूप में रहना पड़ा. बाद में उन्होंने पर्वतराज हिमालय के घर माता पार्वती के रूप में जन्म लिया और कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव को पुनः पति के रूप में प्राप्त किया. इसी कारण इस व्रत को शिव-पार्वती के अटूट दांपत्य और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है.

और पढ़ें: Kokila Vrat 2020: कोकिला व्रत आज, जानें शुभ मुहूर्त, महत्व और कथा से जुड़ी सभी बातें

क्यों रखा जाता है यह व्रत?

धार्मिक मान्यता है कि अविवाहित कन्याएं योग्य और मनचाहा वर पाने की कामना से कोकिला व्रत करती हैं. वहीं विवाहित महिलाएं पति की दीर्घायु, वैवाहिक जीवन में प्रेम, परिवार की सुख-समृद्धि और अखंड सौभाग्य की प्रार्थना करती हैं. लोकमान्यताओं के अनुसार, श्रद्धा और नियमपूर्वक किया गया यह व्रत शुभ फल प्रदान करता है. हालांकि इन मान्यताओं का आधार धार्मिक आस्था है.

कैसे की जाती है पूजा?

व्रत के दौरान प्रतिदिन प्रातः स्नान कर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है. शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, अक्षत, चंदन और पुष्प अर्पित किए जाते हैं. कई स्थानों पर कोयल का प्रतीक स्वरूप चित्र या प्रतिमा स्थापित कर भी पूजा करने की परंपरा है. पूजा के बाद कोकिला व्रत कथा का श्रवण या पाठ किया जाता है और अंत में भगवान शिव से मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना की जाती है.

व्रत के दौरान किन बातों का रखें ध्यान?

धार्मिक परंपराओं के अनुसार, व्रत के दौरान सात्विक भोजन, संयमित दिनचर्या और शुद्ध आचरण का विशेष महत्व माना जाता है. क्रोध, असत्य, अपशब्द और किसी का अपमान करने से बचने की सलाह दी जाती है. कई श्रद्धालु पूरे महीने सात्विक जीवनशैली अपनाते हैं और श्रावण पूर्णिमा के दिन विधि-विधान से व्रत का उद्यापन करते हैं. अपनी क्षमता और पारिवारिक परंपरा के अनुसार दान-पुण्य करना भी शुभ माना गया है.

क्या है इस व्रत का धार्मिक महत्व?

कोकिला व्रत केवल मनचाहा वर पाने का ही नहीं, बल्कि धैर्य, निष्ठा, तप और वैवाहिक समर्पण का भी प्रतीक माना जाता है. शिव और पार्वती के आदर्श दांपत्य से जुड़ा यह व्रत महिलाओं को श्रद्धा, संयम और सकारात्मक सोच के साथ जीवन जीने का संदेश देता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, सच्चे मन और विश्वास के साथ किया गया यह व्रत शुभ फलदायी माना जाता है. अलग-अलग क्षेत्रों में इसकी पूजा-पद्धति और परंपराओं में कुछ अंतर देखने को मिल सकता है, इसलिए व्रत का पालन अपने परिवार की परंपरा या योग्य आचार्य के मार्गदर्शन में करना उचित माना जाता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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