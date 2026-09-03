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कृष्ण के मोरपंख में छिपा है बड़ा रहस्य! राहु दोष से लेकर 3 पौराणिक कथाओं तक जानें पूरी कहानी

Krishna Janmashtami: श्रीकृष्ण के मुकुट में मोरपंख क्यों सजता है? जानें इसके पीछे की 3 पौराणिक कथाएं, आध्यात्मिक महत्व और राहु दोष से जुड़े ज्योतिषीय मान्यताओं का पूरा रहस्य.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: September 3, 2026, 4:29 PM IST
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कृष्ण के मुकुट में मोरपंख का रहस्य

3 पौराणिक कथाओं में छिपा महत्व

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राहु दोष से मोरपंख का कनेक्शन

मोरपंख का आध्यात्मिक संदेश

Krishna Mor Pankh Mystery: भगवान श्रीकृष्ण का स्वरूप जितना मनमोहक है, उससे जुड़े प्रतीक भी उतने ही खास माने जाते हैं. उनके मुकुट में सजा मोरपंख भक्तों के बीच विशेष आस्था का विषय है. आमतौर पर मोरपंख को श्रीकृष्ण के श्रृंगार का अभिन्न हिस्सा माना जाता है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं में इसके पीछे कई रोचक कथाएं और आध्यात्मिक अर्थ बताए गए हैं. कुछ ज्योतिषीय मान्यताओं में मोरपंख का संबंध राहु ग्रह से भी जोड़ा जाता है. यही वजह है कि श्रीकृष्ण के मुकुट में मोरपंख को केवल सजावट नहीं, बल्कि एक खास प्रतीक के तौर पर देखा जाता है.

पहली कथा – श्रीकृष्ण और मोर का संबंध

पौराणिक परंपराओं में एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार, जब श्रीकृष्ण वृंदावन में बांसुरी बजाते थे, तो उनके संगीत से मोर भी आनंदित होकर नृत्य करने लगते थे. एक बार नृत्य के दौरान मोर का एक पंख जमीन पर गिर गया. मान्यता है कि श्रीकृष्ण ने उस पंख को प्रेमपूर्वक अपने मुकुट में धारण कर लिया. तभी से मोरपंख कृष्ण के स्वरूप की पहचान बन गया.

इस कथा में मोरपंख को प्रकृति, प्रेम और आनंद से जोड़कर देखा जाता है. श्रीकृष्ण का प्रकृति के साथ गहरा जुड़ाव भी उनके बाल स्वरूप और वृंदावन की लीलाओं में दिखाई देता है.

दूसरी कथा – अहंकार त्याग का प्रतीक

मोर को सुंदरता और आकर्षण का प्रतीक माना जाता है, लेकिन मोरपंख श्रीकृष्ण के मुकुट में एक अलग संदेश देता है. धार्मिक व्याख्याओं में इसे अहंकार के त्याग से जोड़ा जाता है. माना जाता है कि श्रीकृष्ण का मोरपंख धारण करना यह संदेश देता है कि सुंदरता, शक्ति और वैभव होने के बावजूद मनुष्य को अहंकार से दूर रहना चाहिए.

इसी कारण मोरपंख को विनम्रता और संतुलन का प्रतीक भी माना जाता है. कृष्ण का व्यक्तित्व भी प्रेम, करुणा, नीति और विवेक का संदेश देता है.

तीसरी कथा – राधा और कृष्ण से जुड़ी मान्यता

एक अन्य लोक-मान्यता राधा-कृष्ण की प्रेमलीला से जुड़ी है. कहा जाता है कि वृंदावन की लीलाओं में मोर और मोरनियां भी कृष्ण की बांसुरी की धुन पर आकर्षित होते थे. मोरपंख को राधा-कृष्ण के दिव्य प्रेम और वृंदावन की आनंदमयी लीलाओं का प्रतीक माना जाने लगा. हालांकि इन कथाओं के अलग-अलग लोक और धार्मिक संस्करण मिलते हैं.

राहु दोष से क्या है संबंध?

ज्योतिषीय मान्यताओं में मोरपंख को राहु ग्रह से जुड़ी नकारात्मकता को शांत करने वाला माना जाता है. कुछ मान्यताओं के अनुसार घर में मोरपंख रखने या भगवान कृष्ण के स्वरूप के साथ इसे रखने से नकारात्मक ऊर्जा और मानसिक अशांति से राहत मिल सकती है. हालांकि इसे ज्योतिषीय विश्वास के रूप में ही देखना चाहिए, वैज्ञानिक तथ्य के रूप में नहीं.

वास्तु और धार्मिक मान्यताओं में भी मोरपंख को शुभता, सकारात्मकता और सौंदर्य से जोड़ा जाता है. यही वजह है कि मंदिरों और घरों में श्रीकृष्ण के साथ मोरपंख का विशेष महत्व देखने को मिलता है.

क्या है इसका आध्यात्मिक संदेश?

श्रीकृष्ण का मोरपंख हमें प्रकृति से प्रेम, अहंकार का त्याग, प्रेम और जीवन में संतुलन का संदेश देता है. इसलिए कान्हा के मुकुट में लगा यह छोटा सा पंख भक्तों के लिए सिर्फ श्रृंगार नहीं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक भाव का प्रतीक माना जाता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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