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Kushotpatini Amavasya 2026: साल में सिर्फ इस दिन तोड़ें कुश! कुशोत्पाटिनी अमावस्या पर जानें सही नियम

Kushotpatini Amavasya 2026: 11 सितंबर को कुशोत्पाटिनी अमावस्या मनाई जाएगी. जानें कुश तोड़ने की सही विधि, धार्मिक महत्व और पूजा-पाठ में इसके इस्तेमाल से जुड़े जरूरी नियम.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: September 7, 2026, 11:43 AM IST
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11 सितंबर को कुशोत्पाटिनी अमावस्या

कुश ग्रहण करने की है खास परंपरा

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पूजा, तर्पण और श्राद्ध में होता है इस्तेमाल

कुश तोड़ते समय रखें इन नियमों का ध्यान

Kushotpatini Amavasya 2026: हिंदू धर्म में पूजा-पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों में कई ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें सामान्य नजर से देखने पर शायद हम सिर्फ एक वस्तु या पौधा समझ लें. लेकिन शास्त्र और परंपराओं में उनका विशेष धार्मिक महत्व बताया गया है. ऐसी ही एक पवित्र वस्तु है कुशा घास. माना जाता है कि कुशा का इस्तेमाल संकल्प, तर्पण, श्राद्ध, यज्ञ और कई तरह के धार्मिक कर्मकांडों में किया जाता है. यही वजह है कि भाद्रपद अमावस्या को मनाई जाने वाली कुशोत्पाटिनी अमावस्या का महत्व बढ़ जाता है.

2026 में कब है कुशोत्पाटिनी अमावस्या?

पंचांगों के अनुसार, साल 2026 में कुशोत्पाटिनी अमावस्या 11 सितंबर, शुक्रवार को है. इसे कुशाग्रहणी अमावस्या भी कहा जाता है. इस दिन धार्मिक कार्यों के लिए कुशा ग्रहण करने की परंपरा है. कुछ पंचांगों में अमावस्या तिथि के 10 सितंबर से शुरू होने की जानकारी दी गई है, इसलिए पूजा या कुश ग्रहण का समय स्थानीय पंचांग के अनुसार देखना उचित रहेगा.

क्यों खास है यह अमावस्या?

कुशोत्पाटिनी अमावस्या की सबसे खास बात इसका नाम ही बताता है. ‘कुशोत्पाटिनी’ का संबंध कुश को भूमि से निकालने या ग्रहण करने की परंपरा से है. मान्यता है कि इस दिन विधिपूर्वक ग्रहण की गई कुशा को पूरे साल धार्मिक कार्यों में इस्तेमाल किया जा सकता है. इसी वजह से कई परिवार और पुरोहित इस दिन सालभर के लिए कुशा एकत्र करते हैं.

कुशा को हिंदू धार्मिक परंपरा में पवित्र माना गया है. संकल्प लेते समय हाथ में कुश धारण करने, तर्पण और श्राद्ध जैसे कर्मों में इसका इस्तेमाल करने की परंपरा रही है. यज्ञ और दूसरे वैदिक अनुष्ठानों में भी कुशा का उपयोग मिलता है.

कुश तोड़ने का क्या है नियम?

धार्मिक परंपरा के अनुसार कुशा को किसी भी जगह से मनमाने तरीके से नहीं तोड़ना चाहिए. इसके लिए साफ और शुद्ध स्थान का चयन किया जाता है. गंदे स्थान, रास्ते या ऐसी जगह उगी कुशा को धार्मिक उपयोग के लिए नहीं लेना चाहिए. कुशा को सम्मानपूर्वक ग्रहण करने की परंपरा है.

कुछ परंपराओं में कुश ग्रहण करते समय विशेष मंत्र के उच्चारण का भी उल्लेख मिलता है. हालांकि अलग-अलग क्षेत्रों और परंपराओं में इसकी विधि अलग हो सकती है, इसलिए स्थानीय पुरोहित या अपने परिवार की परंपरा के अनुसार इसका पालन करना उचित माना जाता है.

पितृ पक्ष से पहले क्यों बढ़ जाता है महत्व?

कुशोत्पाटिनी अमावस्या का एक खास संबंध आने वाले पितृ कर्मों से भी जोड़ा जाता है. भाद्रपद अमावस्या के बाद पितृ पक्ष आता है और इस दौरान श्राद्ध एवं तर्पण जैसे कर्म किए जाते हैं. इन धार्मिक कर्मों में कुशा का इस्तेमाल किया जाता है. इसलिए इस अमावस्या पर कुशा एकत्र करने की परंपरा को पितृ कर्मों की तैयारी से भी जोड़कर देखा जाता है.

इस दिन क्या करें?

कुशोत्पाटिनी अमावस्या पर स्नान, दान, पितरों का स्मरण और अपनी परंपरा के अनुसार तर्पण करना शुभ माना जाता है. जरूरतमंदों को अन्न या वस्त्र का दान भी किया जा सकता है. साथ ही, यदि कुशा ग्रहण करनी हो तो उसे धार्मिक नियमों और स्थानीय परंपरा के अनुसार ही ग्रहण करें.

ध्यान रखें कि धार्मिक मान्यताएं क्षेत्र और परंपरा के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं. इसलिए किसी भी विशेष कर्मकांड या मंत्र की विधि के लिए परिवार के पुरोहित या जानकार धर्माचार्य की सलाह लेना बेहतर है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Neha Awasthi

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नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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