Kushotpatini Amavasya 2026: आज घर में जरूर लाएं कुशा! जानें किस दिशा में रखें और क्या हैं इसके नियम

Kushotpatini Amavasya 2026: भाद्रपद अमावस्या को हिंदू धर्म में कई कारणों से खास माना जाता है. इसे कुशाग्रहणी या कुशोत्पाटिनी अमावस्या भी कहा जाता है. इसकी खास वजह इस दिन पूरे साल के धार्मिक कार्यों के लिए कुशा यानी दर्भ घास को ग्रहण करने की परंपरा है. 2026 में भाद्रपद अमावस्या की तिथि 10 सितंबर सुबह 10:33 बजे से शुरू होकर 11 सितंबर सुबह 8:56 बजे तक रहेगी. इसी दौरान कुश ग्रहण करने की परंपरा निभाई जाती है.
कुशोत्पाटिनी अमावस्या क्यों है खास?
कुशा को वैदिक और पितृ कर्मकांड में महत्वपूर्ण माना गया है. इसका इस्तेमाल तर्पण, श्राद्ध, यज्ञ, हवन, पूजा और पवित्री बनाने जैसे धार्मिक कार्यों में किया जाता है. यही वजह है कि भाद्रपद अमावस्या पर कुश एकत्र करके उसे सालभर के धार्मिक अनुष्ठानों के लिए सुरक्षित रखने की परंपरा चली आ रही है. धार्मिक परंपरा में इसे सामान्य घास के बजाय पवित्र वनस्पति का दर्जा दिया गया है.
धार्मिक विधि के अनुसार कुश ग्रहण करते समय पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करने की परंपरा बताई गई है. स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध स्थान पर जाकर कुश ग्रहण करने का विधान मिलता है. खास बात यह है कि कुश को चाकू या हंसिए से काटने के बजाय हाथ से उखाड़ने की बात कही गई है.
कुश ग्रहण करते समय उसके चयन का भी ध्यान रखना चाहिए. हरी-भरी, साफ और बिना कटी-फटी कुश को उपयोग योग्य माना जाता है. गंदे स्थान, जली हुई जगह या रास्ते में उगी कुश को धार्मिक कर्म के लिए नहीं लेने की परंपरा बताई गई है.
यहां एक बात स्पष्ट समझना जरूरी है. धार्मिक स्रोतों में कुश ग्रहण करने के लिए पूर्व या उत्तर दिशा की बात स्पष्ट रूप से मिलती है, लेकिन घर में कुशा रखने के लिए किसी एक दिशा को अनिवार्य बताने वाला सर्वमान्य शास्त्रीय नियम नहीं मिलता. इसलिए इसे उत्तर-पूर्व या किसी खास दिशा में रखना ही शास्त्र का नियम है, ऐसा दावा करना सही नहीं होगा.
व्यवहार की दृष्टि से इसे साफ-सुथरी और सम्मानजनक जगह पर रखना उचित है. पूजा-पाठ में इस्तेमाल होने वाली कुशा को पूजा सामग्री के साथ सुरक्षित रखा जा सकता है, ताकि जरूरत पड़ने पर तर्पण, श्राद्ध या अन्य धार्मिक कर्म में इसका उपयोग किया जा सके.
कुशा को लेकर धार्मिक परंपराओं में शुद्धता, पवित्रता और आध्यात्मिक संरक्षण से जुड़ी मान्यताएं मिलती हैं. कई जगह इसे नकारात्मक प्रभाव और बाधाओं से बचाव से भी जोड़ा जाता है. हालांकि कुशा किसी रोग का इलाज करती है या वैज्ञानिक रूप से रोग दूर करती है, ऐसा दावा उपलब्ध धार्मिक परंपराओं के आधार पर तथ्य के रूप में नहीं किया जा सकता.इसलिए कुशोत्पाटिनी अमावस्या पर कुशा ग्रहण करने को धार्मिक परंपरा और आस्था के संदर्भ में ही समझना बेहतर है. इस दिन स्नान, दान, तर्पण और पूजा-पाठ का भी विशेष महत्व माना जाता है.
कुश ग्रहण करते समय साफ और उपयुक्त स्थान चुनें. इसे लोहे या किसी औजार से काटने के बजाय हाथ से ग्रहण करने की परंपरा है. कुश का अग्रभाग टूटा हुआ न हो, इसका भी ध्यान रखा जाता है. धार्मिक विधि में मंत्र उच्चारण के साथ कुश ग्रहण करने की परंपरा भी बताई गई है. इस तरह कुशोत्पाटिनी अमावस्या केवल अमावस्या तिथि नहीं, बल्कि आने वाले पूरे साल के धार्मिक कर्मों के लिए कुश संचित करने की परंपरा से भी जुड़ी है. यही वजह है कि इस दिन कुश ग्रहण करने का विशेष महत्व बताया जाता है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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