Labh Drishti Rajyog 2026: अगस्त में बुध-शुक्र की शुभ दृष्टि से बनेगा लाभ दृष्टि योग, जानिए कब बनता है और क्यों माना जाता है शुभ

Labh Drishti Rajyog 2026: 13 अगस्त 2026 को बुध और शुक्र की शुभ दृष्टि से बनने वाले लाभ दृष्टि योग का ज्योतिषीय महत्व, कब बनेगा, क्यों माना जाता है शुभ और किन क्षेत्रों पर पड़ सकता है इसका प्रभाव, जानिए विस्तार से.

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13 अगस्त 2026 को बुध-शुक्र की शुभ दृष्टि से बनेगा लाभ दृष्टि योग

13 अगस्त 2026 को बुध-शुक्र की शुभ दृष्टि से बनेगा लाभ दृष्टि योग.

ज्योतिष में इसे बुद्धि, धन और रचनात्मकता के लिए शुभ माना जाता है.

करियर, कारोबार और आर्थिक योजनाओं में मिल सकते हैं सकारात्मक संकेत.

व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार ही इस योग का वास्तविक प्रभाव तय होता है.

Labh Drishti Rajyog 2026: अगस्त 2026 में ग्रहों की चाल एक खास ज्योतिषीय संयोग बनाने जा रही है. 13 अगस्त 2026 को रात 9:49 बजे बुध और शुक्र के बीच 60 डिग्री का शुभ दृष्टि संबंध बनेगा. आधुनिक ज्योतिष में कई विशेषज्ञ इस अनुकूल ग्रह स्थिति को ‘लाभ दृष्टि योग’ के नाम से भी संबोधित करते हैं. बुध को बुद्धि, वाणी, व्यापार और संचार का कारक माना जाता है, जबकि शुक्र सुख, समृद्धि, कला, आकर्षण और वैभव का प्रतिनिधित्व करता है. जब ये दोनों शुभ ग्रह अनुकूल दृष्टि में आते हैं, तो इसे आर्थिक, व्यावसायिक और रचनात्मक क्षेत्रों के लिए सकारात्मक संकेत माना जाता है. आइए जानते हैं कि लाभ दृष्टि योग क्या होता है, यह क्यों शुभ माना जाता है और इसका प्रभाव किन क्षेत्रों पर देखने को मिल सकता है.

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क्या होता है लाभ दृष्टि योग?

ज्योतिष के अनुसार जब दो शुभ ग्रह एक-दूसरे के साथ अनुकूल कोण बनाते हैं, तो उनके सकारात्मक प्रभावों में वृद्धि मानी जाती है. बुध और शुक्र के बीच बनने वाला 60 डिग्री का दृष्टि संबंध भी ऐसा ही एक शुभ संयोग माना जाता है. बुध व्यक्ति की तर्कशक्ति, सीखने की क्षमता, संवाद कौशल और व्यापारिक समझ को प्रभावित करता है, जबकि शुक्र सुख-सुविधा, धन, प्रेम, सौंदर्य, कला और विलासिता का कारक ग्रह है. इन दोनों ग्रहों की शुभ दृष्टि बनने पर व्यक्ति के भीतर रचनात्मकता, आत्मविश्वास और बेहतर निर्णय लेने की क्षमता बढ़ने की संभावना मानी जाती है.

क्यों माना जाता है शुभ?

बुध और शुक्र दोनों ही प्राकृतिक शुभ ग्रह माने जाते हैं. जब इनका दृष्टि संबंध अनुकूल होता है, तो नए अवसर मिलने, आर्थिक योजनाओं में प्रगति, व्यापार में विस्तार और सामाजिक संबंधों के मजबूत होने के संकेत मिल सकते हैं. यह समय उन लोगों के लिए भी अनुकूल माना जाता है, जो लेखन, मीडिया, शिक्षा, मार्केटिंग, फैशन, कला, संगीत, डिजाइन, बैंकिंग या संचार से जुड़े क्षेत्रों में कार्य करते हैं. कई ज्योतिष विशेषज्ञों का मानना है कि इस दौरान सही योजना और मेहनत करने वालों को अच्छे परिणाम मिलने की संभावना बढ़ सकती है.

किन क्षेत्रों पर पड़ सकता है प्रभाव?

इस ग्रह संयोग का असर सबसे अधिक करियर, कारोबार, शिक्षा और आर्थिक मामलों में देखने को मिल सकता है. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं, जबकि कारोबारियों को नए ग्राहक या साझेदारी के प्रस्ताव मिलने की संभावना बन सकती है. विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ सकती है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को भी इसका सकारात्मक प्रभाव महसूस हो सकता है.वहीं प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन में संवाद बेहतर होने से रिश्तों में मधुरता आने के संकेत भी माने जाते हैं.

क्या सभी लोगों को मिलेगा समान लाभ?

ज्योतिष के अनुसार किसी भी ग्रह योग का प्रभाव हर व्यक्ति पर समान नहीं होता. इसका वास्तविक फल व्यक्ति की जन्मकुंडली, लग्न, चंद्र राशि, बुध और शुक्र की स्थिति, दशा-अंतर्दशा तथा अन्य ग्रहों के प्रभाव पर निर्भर करता है. यदि किसी की कुंडली में बुध और शुक्र पहले से शुभ स्थिति में हैं, तो इस दृष्टि का सकारात्मक प्रभाव अधिक महसूस हो सकता है. वहीं यदि ये ग्रह कमजोर या अशुभ प्रभाव में हों, तो परिणाम सामान्य या मिश्रित भी हो सकते हैं.

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क्या कहते हैं ज्योतिष?

आधुनिक ज्योतिष में बुध और शुक्र के बीच बनने वाले इस शुभ दृष्टि संबंध को कई विशेषज्ञ ‘लाभ दृष्टि योग’ का नाम देते हैं हालांकि यह स्पष्ट करना जरूरी है कि ‘लाभ दृष्टि योग’ पारंपरिक वैदिक ज्योतिष के शास्त्रीय राजयोगों में शामिल नहीं है, बल्कि ग्रहों की अनुकूल दृष्टि को समझाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक प्रचलित आधुनिक ज्योतिषीय शब्द है इसलिए इसे सार्वभौमिक राजयोग मानने के बजाय ग्रहों के एक शुभ गोचर के रूप में देखा जाना चाहिए.

13 अगस्त 2026 की रात 9:49 बजे बनने वाला बुध और शुक्र का यह शुभ दृष्टि संबंध अगस्त महीने के महत्वपूर्ण ग्रह संयोगों में गिना जा रहा है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार यह समय बुद्धि, संवाद, व्यापार, रचनात्मक कार्यों और आर्थिक योजनाओं के लिए अनुकूल संकेत दे सकता है हालांकि किसी भी ग्रह योग का अंतिम प्रभाव व्यक्ति की व्यक्तिगत जन्मकुंडली पर ही निर्भर करता है इसलिए इसे सामान्य गोचर फल के रूप में ही समझना चाहिए, जबकि व्यक्तिगत फलादेश के लिए किसी योग्य ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना अधिक उपयुक्त माना जाता है.

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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.