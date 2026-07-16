Labh Drishti Yog 2026: 19 जुलाई से शनि-मंगल बनाएंगे लाभ दृष्टि योग, रातोंरात बदलेगा इन राशियों का भाग्य, बरसेगा छककर पैसा!

Shani Mangal Labh Drishti Yog 2026: 19 जुलाई की रात शनि और मंगल के दुर्लभ संयोग से 'लाभ दृष्टि योग' बनने जा रहा है. जानिए मेष, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि की कैसे रातोंरात चमकेगी किस्मत और होगा छककर धन लाभ.

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Labh Drishti Yog 2026: 19 जुलाई से चमकेगी इन 4 राशियों की किस्मत

दुर्लभ संयोग: 19 जुलाई 2026 की रात शनि और मंगल के बीच 60 डिग्री का कोण बनने से ‘लाभ दृष्टि योग’ का निर्माण होगा.

आर्थिक लाभ: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह योग करियर में तरक्की, फंसा हुआ धन मिलने और भारी मुनाफे के लिए बेहद शुभ है.

4 भाग्यशाली राशियां: शनि-मंगल की इस महाकृपा से मेष, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि वालों का गोल्डन पीरियड शुरू होने जा रहा है.

विशेष उपाय: इस शुभ अवधि में शनिदेव और हनुमान जी की पूजा करने व दान देने से भाग्य दोगुनी तेजी से चमकेगा.

Labh Drishti Yog 2026: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के गोचर, उनकी चाल और एक-दूसरे पर पड़ने वाली दृष्टियों को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है. जब भी ब्रह्मांड में दो बड़े और प्रभावशाली ग्रह एक विशेष कोण पर आते हैं, तो एक ऐसी दिव्य ऊर्जा का निर्माण होता है जो मानव जीवन और देश-दुनिया की दिशा बदल देती है. ऐसा ही एक महा-संयोग 19 जुलाई 2026 की रात को बनने जा रहा है. न्याय के देवता और कर्मफल दाता शनि देव और ग्रहों के सेनापति व पराक्रम के कारक मंगल देव मिलकर एक बेहद दुर्लभ संयोग बनाने जा रहे हैं, जिसे ज्योतिष शास्त्र में ‘लाभ दृष्टि योग’ कहा गया है.

19 जुलाई की रात करीब 11:30 बजे जब शनि और मंगल के बीच ठीक 60 डिग्री का कोण बनेगा, तब इस बेहद शुभ और कल्याणकारी योग की शुरुआत होगी. ज्योतिषविदों के अनुसार, शनि और मंगल की यह विशेष दृष्टि स्थिति जातकों को उनके कर्मों का कई गुना ज्यादा फल देने के लिए बाध्य करेगी. यह योग मुख्य रूप से आर्थिक उन्नति, अटके हुए धन की प्राप्ति, करियर में अचानक उछाल और व्यापार में अभूतपूर्व मुनाफे के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है. वैसे तो इसका असर सभी 12 राशियों पर आंशिक रूप से सकारात्मक रहेगा, लेकिन 4 भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिनकी किस्मत का ताला इस योग के प्रभाव से रातोंरात खुलने वाला है और उन पर छककर पैसा बरसने के प्रबल योग बन रहे हैं.

आइए विस्तार से जानते हैं कि शनि-मंगल की इस महाकृपा से किन 4 राशियों का ‘गोल्डन पीरियड’ शुरू होने जा रहा है:

मेष राशि (Aries): व्यापार में बंपर मुनाफा और पद-प्रतिष्ठा

मेष राशि के जातकों के लिए यह लाभ दृष्टि योग किसी वरदान से कम नहीं है. लंबे समय से आपके जो काम सरकारी दफ्तरों या कानूनी अड़चनों में अटके हुए थे, वे अब अचानक गति पकड़ेंगे. यदि आप नौकरीपेशा हैं, तो कार्यक्षेत्र में आपकी लीडरशिप क्वालिटी और कड़ी मेहनत का सम्मान होगा. आपके बॉस और सीनियर्स आपके काम से बेहद प्रभावित रहेंगे, जिससे प्रमोशन या सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी के रास्ते खुलेंगे. जो लोग बिजनेस या किसी नए स्टार्टअप से जुड़े हैं, उन्हें इस अवधि में मार्केट में नए और बड़े क्लाइंट्स मिलेंगे. पुरानी किसी इन्वेस्टमेंट या पैतृक संपत्ति से उम्मीद से कहीं ज्यादा बंपर मुनाफा होने की पूरी संभावना है.

वृश्चिक राशि (Scorpio): कर्ज और आर्थिक तंगी से मिलेगी मुक्ति

वृश्चिक राशि के स्वामी स्वयं मंगल देव हैं, इसलिए इस लाभ दृष्टि योग का सीधा और सबसे शक्तिशाली प्रभाव आपके जीवन पर देखने को मिलेगा. यदि आप पिछले काफी समय से कर्ज के जाल में फंसे थे या आर्थिक तंगी से परेशान थे, तो अब राहत की सांस लेने का समय आ गया है. आपकी आर्थिक स्थिति पहले से कहीं अधिक मजबूत और स्थिर होगी. बाजार में लंबे समय से फंसा हुआ या डूबा हुआ पैसा अचानक वापस मिलने के प्रबल संकेत हैं. नौकरीपेशा लोगों को ट्रांसफर या नई नौकरी के माध्यम से बड़ी राहत मिल सकती है. कारोबार में आपको भाग्य का ऐसा साथ मिलेगा कि आपकी आमदनी के नए और स्थायी रास्ते तैयार हो जाएंगे.

मकर राशि (Capricorn): करियर में आएगी बड़ी छलांग, चमकेगा बिजनेस

मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं, जो वर्तमान में अपनी ही राशियों के चक्र में गोचर कर रहे हैं. शनि और मंगल का यह दुर्लभ उलटफेर आपके करियर और व्यापार के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है. यदि आप काफी समय से एक अच्छी नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं, तो 19 जुलाई के बाद आपको किसी बड़ी कंपनी से आकर्षक पैकेज का ऑफर मिल सकता है. व्यापारियों के लिए यह समय कोई बड़ी और अंतरराष्ट्रीय डील फाइनल करने का है, जो आपके बिजनेस का पूरा भविष्य बदलकर रख देगी. निवेश के नजरिए से भी यह समय आपके पक्ष में रहेगा, जहां लगाया गया छोटा सा पैसा भी आपको भविष्य में बड़ा रिटर्न देगा.

कुंभ राशि (Aquarius): बढ़ेगी इनकम, घर आएगी सुख-समृद्धि

शनि की ही दूसरी प्रिय राशि कुंभ के जातकों के लिए यह योग उच्च आय (High Income) के द्वार खोलने जा रहा है. इस अवधि में आपकी नियमित आय में तो वृद्धि होगी ही, साथ ही आपको एक से अधिक गुप्त स्रोतों से धन लाभ होने के योग बन रहे हैं. यदि आपका कोई काम धन के अभाव में रुका हुआ था, तो वह अब आसानी से पूरा हो जाएगा. आर्थिक रूप से मजबूती आने के कारण आपके परिवार में चल रहे आपसी मतभेद समाप्त होंगे और सुख-शांति का माहौल रहेगा. समाज में आपका मान-सम्मान और पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी. भौतिक सुख-सुविधाओं की चीजों जैसे वाहन या भूमि पर आप खर्च करेंगे और आपका बैंक बैलेंस लगातार मजबूत होता जाएगा.

इस शुभ समय का कैसे उठाएं पूरा लाभ?

लाभ दृष्टि योग के दौरान शनि और मंगल की शुभता को अपने जीवन में और अधिक बढ़ाने के लिए जातकों को कुछ विशेष उपाय करने चाहिए. इस दौरान भगवान हनुमान और शनिदेव की संयुक्त आराधना करना विशेष फलदायी रहता है. प्रत्येक शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें या हनुमान चालीसा का कम से कम 7 बार जाप करें. इसके साथ ही, शनिवार के दिन जरूरतमंदों और गरीबों को काले तिल, सरसों का तेल, छाता या मौसमी फल दान करने से शनि देव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और कुंडली के सारे दोष समाप्त होकर भाग्य दोगुनी तेजी से चमकने लगता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.