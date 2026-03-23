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Lakshmi Panchami 2026 5 Things To Bring Home For Wealth

Lakshmi Panchami 2026: इस दिन घर में आ गईं ये 5 चीजें…तो नहीं टिकती दरिद्रता, बरसता है धन!

Lakshmi Panchami 2026: अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बनी रहे और आर्थिक परेशानियां दूर हों, तो लक्ष्मी पंचमी के दिन इन 5 चीजों को जरूर घर लाएं. मान्यता है कि सही नीयत और श्रद्धा के साथ किए गए ये छोटे-छोटे उपाय जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं.

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Lakshmi Panchami: लक्ष्मी पंचमी का दिन धन, वैभव और सुख-समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बेहद खास माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन कुछ विशेष वस्तुएं घर लाने से न सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, बल्कि आर्थिक तंगी भी धीरे-धीरे दूर होने लगती है. कहा जाता है कि ये चीजें मां लक्ष्मी को प्रिय होती हैं और इन्हें घर में रखने से उनकी कृपा स्थायी रूप से बनी रहती है.

सोने-चांदी का सिक्का: स्थायी धन का प्रतीक

लक्ष्मी पंचमी के दिन सोने या चांदी का सिक्का घर लाना बहुत शुभ माना जाता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, चांदी चंद्रमा से जुड़ी होती है और मन को शांति देने के साथ-साथ धन को स्थिर रखने में मदद करती है. वहीं सोना लक्ष्मी का प्रतीक है. अगर इस सिक्के पर मां लक्ष्मी या भगवान गणेश की आकृति हो, तो इसका प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है.

झाड़ू: दरिद्रता को दूर करने का संकेत

वास्तु शास्त्र में झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है. लक्ष्मी पंचमी के दिन नई झाड़ू खरीदकर घर लाना और पुराने को सम्मानपूर्वक बदलना शुभ माना जाता है. मान्यता है कि इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और दरिद्रता दूर होती है. ध्यान रखें कि झाड़ू को कभी भी पैर से न छुएं.

कमल का फूल: लक्ष्मी जी का प्रिय आसन

कमल का फूल मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है. इस दिन घर में कमल का फूल लाकर पूजा में अर्पित करना विशेष फलदायी माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कमल का फूल घर में शुद्धता और सौभाग्य का प्रतीक होता है और ये सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है.

श्री यंत्र: धन आकर्षित करने का माध्यम

श्री यंत्र को धन और समृद्धि का सबसे शक्तिशाली यंत्र माना जाता है. लक्ष्मी पंचमी के दिन इसे घर में स्थापित करने से आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगता है. वास्तु और ज्योतिष दोनों ही इसे बेहद प्रभावी मानते हैं. इसे सही दिशा (उत्तर-पूर्व) में स्थापित करना सबसे शुभ माना जाता है.

हल्दी और चावल: शुभता और समृद्धि का संगम

हल्दी और चावल को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है. लक्ष्मी पंचमी के दिन इन्हें घर लाकर पूजा में इस्तेमाल करना और तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखना शुभ होता है. मान्यता है कि इससे घर में धन की वृद्धि होती है और कभी कमी नहीं आती.

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क्यों खास हैं ये उपाय?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, लक्ष्मी पंचमी पर ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति धन और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए अनुकूल होती है. ऐसे में इन वस्तुओं को घर लाना एक तरह से सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करने जैसा होता है. यह सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि ऊर्जा और विश्वास का मेल है जो जीवन में बदलाव ला सकता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें. (Ai Generated Image)