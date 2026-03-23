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Mahalakshmi Stotra: जब इन्द्र का घमंड टूटा...तब जन्मा धन और वैभव देने वाला ये चमत्कारी स्तोत्र, इसके पाठ से होता है धन लाभ!

इन्द्र की यह कथा एक बड़ा संदेश देती है जब घमंड टूटता है, तभी कृपा का द्वार खुलता है. महालक्ष्म्यष्टक स्तोत्र उसी विनम्रता और श्रद्धा का प्रतीक है, जो जीवन में सुख-समृद्धि और संतुलन लेकर आता है.

Published date india.com Published: March 23, 2026 5:25 PM IST
email india.com By Neha Awasthi email india.com
Mahalakshmi Stotra: जब इन्द्र का घमंड टूटा...तब जन्मा धन और वैभव देने वाला ये चमत्कारी स्तोत्र, इसके पाठ से होता है धन लाभ!
(Ai Generated Image)

Mahalakshmi Stotra: इन्द्र द्वारा रचित यह स्तोत्र सिर्फ प्रार्थना नहीं, बल्कि एक ऐसी साधना है जो व्यक्ति को विनम्रता, श्रद्धा और सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ती है. मान्यता है कि सच्चे मन से इसका पाठ करने पर माता लक्ष्मी की कृपा जीवन में स्थिर होने लगती है.

घमंड से पतन तक…और फिर कृपा की वापसी

धर्म ग्रंथों में एक बेहद रोचक कथा मिलती है, जो बताती है कि कैसे ऐश्वर्य का घमंड सबसे शक्तिशाली देवता को भी दरिद्र बना सकता है. कथा के अनुसार, देवराज इन्द्र को एक बार महर्षि दुर्वासा ने दिव्य माला भेंट की थी. यह माला माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती थी लेकिन इन्द्र ने इसका सम्मान नहीं किया, जिससे क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया. इसके बाद उनका समस्त वैभव उनसे छिन गया.

लक्ष्मी का अंतर्धान और देवताओं की विपत्ति

श्राप के प्रभाव से माता लक्ष्मी भी रुष्ट होकर समुद्र में विलीन हो गईं. देवताओं की शक्ति कमजोर पड़ने लगी और असुरों का प्रभाव बढ़ गया. तब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली और समुद्र मंथन का निर्णय लिया.

समुद्र मंथन और स्तोत्र की उत्पत्ति

समुद्र मंथन के दौरान जब माता लक्ष्मी पुनः प्रकट हुईं, तब देवराज इन्द्र ने अपने अपराध का प्रायश्चित करने के लिए जिस स्तुति का पाठ किया, वही “महालक्ष्म्यष्टक स्तोत्र” कहलाया. यह स्तोत्र आज भी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का अत्यंत प्रभावशाली माध्यम माना जाता है.

महालक्ष्म्यष्टक स्तोत्र

नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते।

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शंखचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते।।

नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयंकरि।

सर्वपापहरे देवि महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते।।

सर्वज्ञे सर्ववरदे देवी सर्वदुष्टभयंकरि।

सर्वदुःखहरे देवि महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते।।

सिद्धिबुद्धिप्रदे देवि भुक्तिमुक्तिप्रदायिनि।

मन्त्रपूते सदा देवि महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते।।

आद्यन्तरहिते देवि आद्यशक्तिमहेश्वरि।

योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते।।

स्थूलसूक्ष्ममहारौद्रे महाशक्तिमहोदरे।

महापापहरे देवि महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते।।

पद्मासनस्थिते देवि परब्रह्मस्वरूपिणी।

परमेशि जगन्मातर्महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते।।

श्वेताम्बरधरे देवि नानालंकारभूषिते।

जगत्स्थिते जगन्मातर्महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते।।

क्यों माना जाता है यह स्तोत्र चमत्कारी?

धार्मिक मान्यता है कि यह स्तोत्र सिर्फ स्तुति नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है. इसमें माता लक्ष्मी के कई स्वरूपों का वर्णन मिलता है जो धन, बुद्धि, सुख और शांति प्रदान करते हैं. यही कारण है कि इसका नियमित पाठ जीवन में स्थिरता और समृद्धि लाने वाला माना जाता है.

कब और कैसे करें पाठ?

विशेषज्ञों के अनुसार, सुबह और शाम शांत मन से इस स्तोत्र का पाठ करना सबसे उत्तम माना जाता है. शुक्रवार, नवरात्र, लक्ष्मी पंचमी, पूर्णिमा और दीपावली के दिन इसका प्रभाव और अधिक बताया गया है.

स्तोत्र पाठ का फल (मान्यता अनुसार)

  • एक बार पाठ: पापों का नाश और मानसिक शांति
  • दो बार पाठ: धन-धान्य में वृद्धि
  • तीन बार पाठ: शत्रु बाधा समाप्त और सफलता

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

About the Author

Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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