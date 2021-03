Lathmar Holi Video: होली का उत्सव शुरू हो चुका है. राधा जी के बरसाने में होली की धूम ही अलग होती है. सबसे ज्यादा खेली जाती है लट्ठमार होली. इस विश्वप्रसिद्ध होली की तस्वीरें और वीडियो बरसाना से आ गए हैं. इस बार भी हर साल की तरह खूब लट्ठमार होली खेली गई. Also Read - Scooty Chori Ka Video: ये है चोरों का बाप, चंद सेकेंड्स में उड़ा दी सड़क पर खड़ी स्कूटी

होली का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं.

देखें बरसाना में लट्ठमार होली का ये वीडियो-

#WATCH Women beat men with sticks as part of ‘Lathmar Holi’ celebrations in Barsana, Mathura district, earlier today pic.twitter.com/ouYDkoIZgF

— ANI UP (@ANINewsUP) March 23, 2021