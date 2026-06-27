Leo-Virgo Rashifal July 2026: सिंह और कन्या राशि वालों के लिए जुलाई बनेगा वरदान या परीक्षा? जानिए मासिक राशिफल

Leo-Virgo Rashifal July 2026: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जुलाई में ग्रह-नक्षत्रों का फेरबदल सिंह और कन्या राशि के जातकों के जीवन में गहरा असर डालेगा. आइए जानते हैं करियर, धन और रिश्तों के लिहाज से जुलाई का महीना वरदान साबित होगा या चुनौ​ती.

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July 2026 Horoscope

सिंह और कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला जुलाई का महीना?

सिंह-कन्या राशि वालों को जुलाई में मिलेगी सफलता या टेंशन!

जुलाई का महीना सिंह और कन्या राशि के जीवन में लाएगा बदलाव

Leo-Virgo Rashifal July 2026: जुलाई 2026 का महीना सिंह और कन्या राशि के जातकों के लिए बेहद खास और बड़े बदलावों से भरा रहने वाला है. ग्रहों की बदलती चाल और नक्षत्रों की स्थिति इस महीने आपके जीवन में नए अवसर और कुछ बड़ी चुनौतियां दोनों लेकर आ रही है. ऐसे में यह नया महीना सिंह राशि के साहसी जातकों और कन्या राशि के बुद्धिमान लोगों के लिए करियर, फाइनेंस, हेल्थ और रिलेशनशिप के मामले में एक शानदार वरदान साबित होगा या फिर परीक्षा की घड़ी बनकर सामने आएगा? ज्योतिषी एवं धर्मगुरु पंडित ज्ञानेश जी से जानते हैं जुलाई 2026 में सिंह और कन्या राशि का विस्तृत और सटीक मासिक राशिफल.

सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा जुलाई का महीना?

इन दिनों सिंह राशि पर शनि की ढैय्या का प्रभाव कहर ढा रहा है. ढैय्या के प्रभाव से आपके दोस्त, विश्वास और सेविंग सबकुछ हिल गया है. दोस्त साथ नहीं दे रहे, पैसा रुक नहीं रहा. लेकिन फिर भी जुलाई का महीना आपके लिए राजयोग जैसा रहेगा. सिंह राशि के लोगों में सूरज जैसा तेज होता है और इनकी जेब में पैसा कम हो या ज्यादा ये लोग हमेशा राजा की तरह रहते हैं.

व्यापार: व्यापारियों को बड़ा लाभ मिल सकता है जो कि जीवन में आई उथल-पुथल को शांत करेगा.

नौकरी: नौकरीपेशा लोगों को इस महीने प्रमोशल मिल सकता है और मान-सम्मान भी बढ़ेगा.

विद्यार्थी: सिंह राशि के विद्यार्थियों के लिए भी जुलाई का महीना अच्छा रहेगा. आपके रिजल्ट बेहतर आएंगे.

किसान: जुलाई के महीने में आपके खेतों में लहराती हुई फसल​​ दिखेगी जिससे आपको सुकून मिलेगा.

गृहिणी: अगर गृहिणियों की बात करें तो आपको सम्मान मिलेगा. जो लोग आपके नाराज बैठे थे वह माफी मांगेगे.

कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जुलाई का महीना?

जुलाई के महीने में कन्या राशि वाले ज्यादा उम्मीद न लगाएं. लेकिन आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा. इन लोगों का स्वभाव हर काम को परफेक्ट करने वाला होता है और जो काम करते हैं उसे परफेक्ट बना देते हैं इसलिए लोगों के दिलों में आप जहर की तरह चुभते हैं. आपको दूसरों का दुख अपना ही लगता है और आपका यही स्वभाव कुछ लोगों के मन में आपके लिए नफरत पैदा कर देता है. कन्या राशि के स्वामी बुध है.

व्यापार: अगर आप व्यापारी हैं तो आपको बिजनेस में कोई नई डील मिल सकती है या लाभ मिल सकता है.

नौकरी: नौकरीपेशा लोगों की मेहनत रंग लाएगी क्योंकि ये मेहनत का महीना है.

विद्यार्थी: यदि आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में टॉप करेंगे. आपको परीक्षा का शानदार रिजल्ट मिलेगा.

किसान: मध्यम लाभ होगा और आप अपनी फसल को देखकर खुश रहेंगे. लेकिन फिर सावधानी जरूर बरतें.

गृहिणी: गृहिणियों की बात करें तो जुलाई में आप काफी अस्त-व्यस्त रहेंगी. पिछले दिनों अगर किसी ने आपनी लाइफ में रायता फैला दिया है तो उसकी सफाई किसी को न दें. ईश्वर खुद इंसाफ करेगा.