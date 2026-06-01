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Leo-Virgo Rashifal June 2026: सिंह और कन्या राशि वालों की जून में बढ़ेगी आय या खर्च करेंगे परेशान? जानिए पूरा मासिक राशिफल

Leo-Virgo Rashifal June 2026: जून का महीना सिंह और कन्या राशि वालों के लिए आर्थिक रूप से कैसा रहेगा? क्या इस महीने आपकी आय में वृद्धि होगी या बढ़ते खर्चे आपको परेशान करेंगे? जानिए करियर, बिजनेस, सेहत और लव लाइफ का पूरा मासिक भविष्यफल और अपनी किस्मत चमकाने के खास ज्योतिषीय उपाय.

Written by: Renu Yadav
Published: June 1, 2026, 4:17 PM IST
Leo-Virgo Rashifal June 2026: सिंह और कन्या राशि वालों की जून में बढ़ेगी आय या खर्च करेंगे परेशान? जानिए पूरा मासिक राशिफल
June Rashifal 2026

Leo-Virgo Rashifal June 2026: जून 2026 का महीना शुरू होते ही ग्रहों की चाल में एक बड़ा फेरबदल होने जा रहा है, जिसका सीधा असर राशियों पर पड़ेगा. राशि चक्र की दो सबसे प्रभावशाली राशियों- सिंह (Leo) और कन्या (Virgo) राशि पर भी ग्रह-नक्षत्रों के फेरबदल का प्रभाव दिखाई देगा. सिंह राशि के जातक जहां अपनी राजा जैसी छवि और लीडरशिप के लिए जाने जाते हैं, वहीं कन्या राशि वाले अपनी सूझबूझ और सटीक प्लानिंग के लिए लोकप्रिय हैं. ऐसे में ज्योतिषी एवं धर्मगुरु पंडित ज्ञानेश जी से जानते हैं सिंह और कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है जून का महीना? यहां पढ़ें सिंह और कन्या राशि का पूरा मासिक राशिफल.

सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा जून का महीना?

सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं जो कि सभी ग्रहों के राजा हैं. सूर्य के प्रभाव की वजह से आपको काफी गुस्सा आता है. इन दिनों आपकी राशि में केतु का गोचर चल रहा है और इस राशि के स्वामी सूर्य आपकी राशि से 10वें भाव में गोचर करेंगे. जून के महीने की बात करें तो इन दिनों आप ढैय्या चल रही है और इसकी वजह से आप डेढ़ साल से परेशान हैं. आपका स्वभाव स्पष्ट बोलने वाला है और थोत्रा कड़वा लगता है. ऐसे में लोग आपको अहंकारी समझते हैं.

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पैसा: जून का महीना सिंह राशि के लिए काफी अच्छा होगा. इस महीने आपको धन लाभ होगा.

करियर: नौकरी करने वाले लोगों को प्रमोशन मिल सकता है और इनकम भी बढ़ सकती है. अगर आप व्यापार करते हैं तो मुनाफे की डील मिलेगी.

विद्या​र्थी और गृहणी: विद्यार्थियों का आत्मविश्वास पढ़ाई में जबरदस्त बढ़ेगा. वहीं गृहणियों की बात करें तो यह महीना आपको थोड़ा चिड़चिड़ापन देगा. ऐसे में सुबह-सुबह नहाने के जल में कच्चा दूध डालकर नहाएं.

उपाय: आपके इष्ट सूर्यदेव हैं और जून के महीने में अगर सूर्यदेव को जल अर्पित करेंगे तो लाभ मिलेगा.

कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा जून का महीना?

कन्या राशि के स्वामी बुध है और बुध का प्रभाव आपको समझदार और बुद्धिमान बनाता है. लेकिन लोग आपकी समझदारी को कमजोरी समझने की भूल कर बैठते हैं. आपकी सोच बहुत गहरी है और नजर आपकी बहुत सटीक है. ओवरथिंकिंग से बच जाएं तो जिंदगी काफी सफल और आनंदमयी हो सकती है. आप सब जानते हैं लेकिन आस-पास के लोग आपको भोला या अंजान समझते हैं. आप जल्दी रिएक्ट नहीं करते और समय पर जवाब देते हैं.

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धन: पिछले काफी समय पैसे को लेकर चल रही परेशानी जून के महीने में खत्म हो जाएगी.

करियर: नौकरी में स्थिरता आएगी और तनाव भी कम होने लगेगा. क्योंकि 22 जून से राशि के स्वामी बुध आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे जिससे आपके धन के भी मार्ग खुलेंगे.

विद्यार्थी: छात्र पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और विद्या में अच्छे रिजल्ट व नए तरीके के प्रयास सफल होंगे.

गृहणी: गृ​हिणयां जून के महीने में आप घर को व्यवस्थित करने या दूसरे नए कामों में व्यस्त रहेंगी.

उपाय: कुल मिलाकर जून का कन्या राशि के लिए शुभ साबित होगा. जब भी मौका मिले तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें.

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रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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