Libra-Scorpio Rashifal July 2026: तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जुलाई? बढ़ेगा बैंक बैलेंस या घेरेगा तनाव!

Libra-Scorpio Rashifal July 2026: नए महीने की शुरुआत होते ही लोगों के मन में हलचल शुरू हो जाती है कि आखिर नया महीना कैसा रहेगा. ऐसे में आइए जानते हैं जुलाई में तुला और वृश्चिक राशि की जिंदगी में क्या बदलाव आने वाले हैं.

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July Rashifal 2026

जुलाई का महीना तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा?

करियर में आएगा उछाल या फिर प्रमोशन के लिए करना होगा इंतजार!

तुला और वृश्चिक राशि वालों का करियर, व्यापार और सेहत कैसी रहेगी?

यहां मिलेगा किसानों और गृहिणीयों के राशिफल की भी जानकारी

Libra-Scorpio Rashifal July 2026: जुलाई 2026 का महीना ग्रहों की अनूठी चाल के साथ दस्तक देने वाला है. इस महीने कई बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जिसका सीधा असर सभी राशियों पर पड़ेगा. हर महीने ग्रहों की बदलती चाल लोगों के जीवन को काफी प्रभावित करती है और ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि नया महीना उनके जीवन में खुशियां लेकर आएगा या फिर बढ़ जाएगी टेंशन! क्या इस महीने आपका बैंक बैलेंस नई ऊंचाइयों को छुएगा या फिर मानसिक तनाव आपकी रातों की नींद उड़ाएगा? ऐसे में ज्योतिषी एवं धर्मगुरु पंडित ज्ञानेश जी से जानते हैं जुलाई में तुला और वृश्चिक राशि का हाल.

तुला राशि के लिए कैसा रहेगा जुलाई 2026?

तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र आपको दुनिया से अलग बनाता है. लोग आपके खाने-पीने और रहन-सहन के देखकर नफरतें पाल लेते हैं. इस राशि के लोगों को हमेशा जल्दबाजी रहती है और इस वजह से कई जल्दबाजी में ऐसे फैसले ले लेते हैं जो कि आपको आगे की बजाय पीछे खींच ले जाते हैं. तुला राशि के लिए जुलाई का महीना संतुलन बनाकर चलने का महीना है.

व्यापार: अगर आप व्यापारी हो तो पार्टनरशिप में चल रहा विवाद खत्म हो जाएगा और दिमाग शांत रहेगा.

नौकरी: नौकरीपेशा लोगों को नौकरी के क्षेत्र में ट्रांसफर मिल सकता है. हालांकि, नौकरी के क्षेत्र में संतुलन बना रहेगा.

विद्यार्थी: जुलाई का महीना विद्यार्थियों के लिए औसत रहेगा. पिछले दिनों दी गई परीक्षा का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं रहेगा तो बहुत खराब भी नहीं होगा. लेकिन आने वाले दिनों में अगर कोई परीक्षा है तो अच्छे से तैयारी करें.

किसान: वहीं किसानों की बात करें तो जुलाई के महीने में न ज्यादा खुश रहेंगे और न ही परेशान रहेंगे. फसल और मौसम के हिसाब से यह महीना संतुलन वाला होगा.

गृ​हिणी: कुछ लोग आपके घर के माहौल का खराब करने की कोशिश करेंगे. ऐसे में आपको शांत रहने की जरूरत है.

लव लाइफ: प्रेम प्रसंगों में मधुरता बढ़ेगी और सेहत ठीक रहेगी और कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लें.

वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा जुलाई 2026?

जुलाई राशि के स्वामी मंगल हैं इसलिए इस राशि के जीवन में हमेशा मंगल ही होता है. यदि इस राशि की कुंडली में मंगल कमजोर है तो ​हीमोग्लोबीन की कमी होती है और थकान जल्दी होती है. वहीं अगर राशि में चंद्रमा नीच के हैं तो ओवरथिंकिंग होती है और हर काम में डर लगता है.

व्यापार: अगर आप व्यापारी हैं तो इस महीने आपको व्यापार में अच्छा—खासा लाभ मिलेगा.

नौकरी: वहीं नौकरीपेशा लोगों को इस महीने कार्यक्षेत्र में थोड़ा तनाव मिलेगा जिसका असर काम पर भी पड़ेगा.

विद्यार्थी: विद्यार्थियों को मेहनत करने की जरूरत है क्योंकि अभी समय आपसे मेहनत मांग रहा है.

किसान: किसानों की बात करें तो मौसम और फसल के लिहाज से जुलाई का महीना ठीक—ठाक रहेगा.

गृहिणी: अगर आप गृहिणी हैं तो आप चिंता में रहेंगी और मन उखड़ा—उखड़ा रहेगा. किसी बाहरी व्यक्ति की वजह से घर में अशांति रहेगी.

लव लाइफ: ​वृश्चिक राशि वालों के लिए जुलाई का महीना प्रेम प्रसंगों में खुशियां लाएगा. इस माह रिश्तों में गहराई बढ़ेगी.