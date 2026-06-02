Libra-Scorpio Rashifal June 2026: तुला और वृश्चिक राशि वालों की जून में खुल सकती है किस्मत! जानें मासिक राशिफल

Libra-Scorpio Rashifal June 2026: क्या जून में आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खुलेंगे? क्या नौकरी और बिजनेस में मिलेगी सफलता? आइए जानते हैं तुला और वृश्चिक राशि के कैसा रहने वाला है जून का महीना.

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June 2026 Horoscope

Libra-Scorpio Rashifal June 2026: जून 2026 शुरू हो गया है और हर कोई जानना चाहता है कि यह महीना उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा या आर्थिक संकट झेलने पड़ेंगे. आज हम तुला और वृश्चिक राशि की बात कर रहे हैं. इन राशियों के लिए जून का महीना कई नए अवसर और चुनौतियां लेकर आ सकता है. इस दौरान ग्रहों की चाल आपके करियर, आर्थिक स्थिति, प्रेम जीवन और पारिवारिक संबंधों पर विशेष प्रभाव डाल सकती है. जहां कुछ लोगों को धन लाभ और तरक्की के योग मिल सकते हैं, वहीं कुछ को अपने खर्चों और निर्णयों को लेकर सावधान रहने की जरूरत पड़ सकती है. ज्योतिषाचार्य और पंडित ज्ञानेश जी जानते हैं कैसा रहेगा तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए जून का महीना?

तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जून 2026?

तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं और इसलिए ये लोग दिल के बहुत साफ और भोले होते हैं. संतुलन में जीवन जीना आपको अच्छे से आता है और रिश्तों को भी दिल से निभाना जानते हैं. लेकिन कई बार आप जल्दबाजी में निर्णय लेकर सारे काम को बिगाड़ देते हैं. आपकी राशि के स्वामी शुक्र 8 जून से 10वें भाव में गोचर करेंगे जिसे कर्म भाव कहा जाता है.

धन: इस महीने आपको धन के लाभ होंगे और धन प्राप्ति के नए रास्ते खुलेंगे. साथ ही रुका हुआ धन भी वापस आएगा.

करियर: अगर आप नौकरी करते हैं तो प्रमोशन हो सकता है. नौकरी के क्षेत्र में बदलाव होने के योग बन रहे हैं. व्यपारी हैं तो काम में तेजी आएगी, नई डील मिल सकती है. लेकिन ध्यान रखें कि गलतफहमी की वजह से व्यापार में रिश्ते खराब न हों.

प्रेमी: प्रेमियों के लिए जून का महीना बहुत अच्छा रहेगा और अगर आप सच्चा प्रेम करते हैं तो आपका प्रेम मजबूत होगा.

विद्यार्थी: छात्रों को जून के महीने में पढ़ाई पर फोकस करने की जरूरत है. भटकाव से बचें क्योंकि भटकाव आपको उलझा सकता है.

उपाय: आपकी इष्ट मां लक्ष्मी है. इसलिए मां लक्ष्मी या मां दुर्गा की उपासना अवश्य करें.

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वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जून 2026?

वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है और इस राशि के लोग बहुत दबंग होते हैं. आपके भीतर काफी गहराई है और आपका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है. गुस्सा आपको जल्दी आता है और प्रसन्न भी जल्दी हो जाते हैं. मन हमेशा कंफ्यूज रहता है. जून के महीने में वृश्चिक राशि वालों पर देवताओं के गुरु बृहस्पति और राशि के स्वामी मंगल की कृपा रहेगी. जून का महीना आपके लिए बेहद ही मंगलकारी साबित होगा. क्योंकि 1 जून को बृहस्पति कर्क राशि में गोचर कर चुके हैं और इसका शुभ प्रभाव वृश्चिक राशि वालों पर पड़ेगा.

धन: जून का महीना आपके लिए काफी शुभ होगा और धन लाभ के योग बनेंगे. यह महीना आपके लिए मन को खुशी देने वाला होगा.

करियर: नौकरी में प्रमोशन के रास्ते खुलेंगे. अगर आप व्यापार करते हैं तो फंसा हुआ पेमेंट आएगा, नई पार्टी जुड़ेगी और काम में अचानक तेजी आएगी.

प्रेमी: अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो इस महीने प्रेम को हल्के में न लें. अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो रिश्ते में गलतीफहमी आ सकती है. इसलिए किसी तीसरे को अपने रिश्ते में न आने दें.

किसान: इस महीनो किसानों को अपनी लहराती हुई फसल देखकर खुशी होगी और फसल का आता हुआ पैसा बहुत लाभ देगा.

उपाय: आपके इष्ट देव हनुमान जी हैं. इसलिए हनुमान जी का पूजन करें और हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए लाभकारी होगा.