  • Hindi
  • Faith Hindi
  • Lohri 2026 Date And Shubh Muhurat What Is The Right Time To Burn Lohri And Know Some Important Rules

Lohri 2026: आज लोहड़ी जलाने का सही समय क्या है? नोट करें पूजा का शुभ मुहूर्त और जानें कुछ जरूरी नियम

Lohri 2026: लोहड़ी जलाते समय कई नियमों का ध्यान रखा जाता है क्योंकि इस दौरान की गई छोटी सी भूल सुख-समृद्धि के रास्ते में रूकावट बन सकती है.

Published date india.com Published: January 13, 2026 10:59 AM IST
email india.com By Renu Yadav email india.com twitter india.com
Lohri 2026: आज लोहड़ी जलाने का सही समय क्या है? नोट करें पूजा का शुभ मुहूर्त और जानें कुछ जरूरी नियम

Lohri 2026: देशभर में आज यानि 13 जनवरी 2026 को लोहड़ी का पर्व मनाया जा रहा है और विशेष तौर पर सिख व पंजाबी समुदाय में इस पर्व को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है. पंजाब, हरियाण व उत्तर भारत में कई जगहों पर लोहड़ी की धूम अलग ही नजर आती है. इस दिन खुले आसमान के नीचे अग्नि जलाकर लोग उसकी परिक्रमा लगाते हैं और अग्नि में तिल व मूंगफली डालते हैं. लोहड़ी का पर्व नई फसल की खुशी व ऋतु परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है. कहते हैं कि लोहड़ी की अग्नि में बुरी शक्तियां जलकर नष्ट हो जाती है और घर में खुशियां आती हैं. लेकिन ऐसे में यह पता होना जरूरी है कि लोहड़ी किस समय जलाई जाए और इसके नियम क्या हैं?

लोहड़ी जलाने का शुभ मुहूर्त

लोहड़ी का पर्व शाम के समय मनाया जाता है और इस दौरान शाम को अग्नि जलाकर उसकी परिक्रमा लगाई जाती है. लोहड़ी जलाते समय लोग गिद्दा व भांगड़ा करते हैं और लोकगीत गाए जाते हैं. आज लोहड़ी जलाने का शुभ समय शाम 5 बजकर 20 मिनट से लेकर 7 बजकर 30 मिनट तक है.

Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्या पर इन 5 राशियों की लगेगी लॉटरी! पैसों से भर जाएगी तिजोरी, करियर में मिलेगी जबरदस्त ग्रोथ 7

लोहड़ी की कितनी परिक्रमा की जाती हैं?

लोहड़ी जलाते समय उसकी परिक्रमा लगाई जाती है और लोहड़ी की ​अग्नि में तिल व मूंगफली डाले जाते हैं. लेकिन कई लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर लोहड़ी की अग्नि की कितनी परिक्रमा लगाना शुभ होता है? तो बता दें कि लोहड़ी की तीन या सात बार परिक्रमा करना शुभ माना गया है. ध्यान रखें कि परिक्रमा करते समय अग्नि में तिल, मूंगफली या पॉपकॉर्न कुछ न कुछ जरूर अर्पित करते रहना चाहिए.

लोहड़ी पर इन नियमों का रखें ध्यान

  • लोहड़ी की अग्नि में पकी हुई नई फसल के कुछ अंश अर्पित किए जाते हैं और कामना की जाती है कि अग्नि देवता के आशीर्वा के आगे भी अच्छा फसल हो.
  • लोहड़ी की अग्नि की ​परिक्रमा पूरे परिवार के साथ मिलकर लगानी चाहिए. ऐसा करने से वंश वृद्धि व सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है.
  • लोहड़ी के मौके पर नवविवाहित जोड़े को अग्नि की परिक्रमा लगाकर सभी का आशीर्वाद लेना चाहिए. इससे दांपत्य जीवन सुखमय होता है.
  • यदि घर की बेटी का अभी विवाह हुआ है तो लोहड़ी के मौके पर उसके ससुराल में लोहड़ी भेजी जाती है. जिसमें कपड़े, तिल से बनी मिठाईयां व शगुन होता है.
  • ध्यान रखें कि लोहड़ी के दिन काले रंग के कपड़े न पहनें. इसे अशुभ माना जाता है.
  • लोहड़ी की पवित्र अग्नि में डाले जाने वाली मूंगफल वी तिल आदि जूठे नहीं होने चाहिए. इससे दोष लगता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Astrology की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.