Lohri 2026: शादी के बाद पहली लोहड़ी क्यों होती है खास? जानिए इसका महत्व और पूजा की विधि
Lohri 2026: पंजाब व उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में लोहड़ी का पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है. इस दौरान लोग अग्नि जलाकर उसकी परिक्रमा लगाते हैं और उसमें तिल व मूंगफली डालते हैं.
Lohri 2026: सिख समुदाय के लिए लोहड़ी का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह पर्व मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाया जाता है. इस साल लोहड़ी 13 जनवरी 2026 को मनाई जाएगी और सिख व पंजाबी समुदाय के लोग लोहड़ी के मौके पर खुली जगह पर आग जलाकर उसके चारों तरफ खड़े होते हैं. फिर उस अग्नि में तिल, मूंगफली व रेबड़ी डाली जाती है और लोक गीत गाते हुए अग्नि की परिक्रमा लगाई जाती है. लोहड़ी का पर्व नई फसल की खुशी में मनाया जाता है और नवविवाहित जोड़े के लिए पहली लोहड़ी बहुत ही खास होती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर नवविवाहित जोड़े के लिए लोहड़ी का पर्व इतना खास क्यों होता है?
नवविवाहित जोड़े के लिए लोहड़ी का महत्व
वैसे तो सिख समुदाय में लोहड़ी का पर्व हर किसी के लिए बेहद ही खास होता है लेकिन नवविवाहित जोड़े के लिए पहली लोहड़ी बहुत महत्व रखती है. शादी के बाद पहली लोहड़ी के मौके पर विशेष आयोजन किया जाता है जिसमें घर-परिवार के लोग ही नहीं, बल्कि रिश्तेदार भी शामिल होते हैं. इस दौरान खूब नाच-गाना, बजाना और मस्ती होती है. साथ ही सभी लोग नए जोड़े को हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं. यह परंपरा बहुत समय से चली आ रही है. आइए जानते हैं कि इसके पीछे क्या वजह है?
नवविवाहित जोड़े को मिलता है आशीर्वाद
लोहड़ी का पर्व नई फसल की खुशी में मनाया जाता है और इस दौरान पहली फसल अग्नि को अर्पित की जाती है. इसके साथ ही यह कामना की जाती है कि साल भर फसल अच्छी रहे. लोहड़ी का पर्व नवविवाहित जोड़े के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है. इस दौरान परिवार के लोग व रिश्तेदार नए जोड़े को सुख-समृद्धि व खुशहाल जीवन का आशीर्वाद देते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवविवाहित जोड़े की पहली लोहड़ी उनके जीवन में खुशहाली लेकर आती है और कामना की जाती है कि शादीशुदा जिंदगी में प्यार व विश्वास बना रहे.
ऐसे की जाती है लोहड़ी की पूजा
सिख व पंजाबी समुदाय के लोग लोहड़ी के दिन किसी खुली जगह पर अग्नि जलाते हैं और उसके चारों ओर परिक्रमा लागते हैं. परिक्रमा लगाते समय अग्नि में पहली फसल व तिल-गुड़ डाले जाते हैं. साथ ही इस दौरान लोकगीत, गिद्दे व डांस का आयोजन होता है. यह पर्व ऋतु परिवर्तन का भी संकेत हैं. वहीं कुछ जगहों पर लोहड़ी के दिन भगवान श्रीकृष्ण, अग्निदेव और आदिशक्ति की पूजा की जाती है. इस दिन घर की पश्चिम दिशा में आदिशक्ति की प्रतिमा स्थापित की जाती है और फिर उसके समक्ष सरसो के तेल का दीपक जलाया जाता है. इसके बाद उन्हें सिंदूर व बेलपत्र अर्पित किया जाता है और फिर तिल के लड्डूओं का भोग लगाएं. इसके बाद में घर में बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाता है.
