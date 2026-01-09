Hindi Faith Hindi

Lohri 2026 Kab Hai When Will Lohri Be Celebrated Note The Date And Know Why Fire Was Lit On This Day

Lohri 2026: कब मनाई जाएगी लोहड़ी? नोट करें डेट और जानें आखिर इस दिन क्यों जलाई अग्नि?

Lohri 2026: लोहडी पंजाब को एक महत्वपूर्ण पर्व है जो ​कि मकर संक्रांति से एक दिन बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है. इस दिन ​अग्नि जलाकर उसकी परिक्रमा लगाई जाती है.

Lohri 2026: साल का पहला महीना जनवरी त्योहारों के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है. इस माह सकट चौथ, मकर संक्रांति और लोहड़ी जैसे पर्व आते हैं. मकर संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है जो कि पंजाब का मुख्य पर्व है और लोग इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं. लोहड़ी की रौनक देखते ही बनती है क्योंकि इस दिन सिख समुदाय के लोग आग जलाकर उसकी परिक्रमा लगाते हैं और उसमें तिल, गुड़, मूंगफली चढ़ाते हैं. लोहड़ी का पर्व नई फसल की खुशी में मनाया जाता है और सिख समुदाय में इस पर्व का खास महत्व माना गया है. आइए जानते हैं इस साल कब मनाई जाएगी लोहड़ी और इस दिन आग जलाने का महत्व.

लोहड़ी 2026 डेट और शुभ मुहूर्त

लोहड़ी का पर्व मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाया जाता है और इस साल मकर संक्रांति 14 जनवरी 2026 को है. ऐसे में लोहड़ी 13 जनवरी 2026 को मनाई जाएगी. लोहड़ी का पर्व सूर्यास्त के बाद मनाते हैं और 13 जनवरी को सूर्यास्त का समय शाम 5 बजकर 44 मिनट है. इसलिए सूर्यास्त के बाद 2 घंटे का समय लोहड़ी के लिए बेहद ही शुभ है.

लोहड़ी के दिन क्यों जलाते हैं आग?

लोहड़ी के दिन घर के आसपास खुली जगह पर लकड़ियां इकट्ठा करके उन्हें जलाया जाता है और उसमें तिल, मूंगफली, गुड़ व रेवड़ी डाले जाते हैं. इस दिन मान्यता है कि पर्व नई फसल की खुशी में मनाया जाता है और पहली फसल ​अग्नि देव को अर्पित की जाती है. इसलिए लोहड़ी के दिन आग जलाकर उसमें खेतो में उगी नई फसल भी चढ़ाई जाती है. इस दौरान लोग अग्नि के आस-पास इकट्ठा होकर फसल की खुशियां मनाते हैं और लोक संगीत व नृत्य करते हैं. कहा जाता है कि अग्नि देवताओं का मुख है और अग्नि को नई फसल अर्पित करना देवताओं को फसल अर्पित करने के समान है. इस तरह लोग देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और कामना करते हैं कि पूरे साल अच्छी फसल हो.

एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार लोहड़ी का संबंध भगवान शिव और उनकी पत्नी देवी सती से है. भगवान शिव की पत्नी देवी सती के पिता राजा दक्ष ने एक यज्ञ अनुष्ठान का आयोजन किया और उसमें सभी देवी-देवताओं को भी निमंत्रण दिया. लेकिन भगवान शिव को यज्ञ के लिए न्योता नहीं भेजा गया फिर भी देवी सती पिता के यज्ञ में शामिल होने चली गईं. वहां जाकर जब उन्होंने सभी देवी-देवताओं को देखा तो भगवान शिव का अपमान महसूस किया. उन्होंने पिता से इका कारण पूछा तो राजा दक्ष ने शिवजी का बहुत अपमान किया. जिससे आहत होकर देवी सती ने अग्नि कुंड में अपना देह त्याग दिया. कहते हैं कि सती का यह बलिदान याद करते हुए लोहड़ी की अग्नि को जलाया जाता है.

वहीं एक अन्य मान्यता के अनुसार लोहड़ी का पर्व मौसम के बदलाव की खुशी में भी मनाया जाता है. कहते हैं कि लोहड़ी के बाद मौसम बदल जाता है और सर्दी कम होने लगती है. इसलिए लोग आग जलाकर सर्दी के जाते हुए मौसम का आनंद लेते हैं.

