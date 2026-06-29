108 घड़ों के स्नान के बाद बीमार हुए जगन्नाथ: अनासर काल में कैसे होता है प्रभु का आयुर्वेदिक उपचार? जानें 15 दिनों का रहस्य

Lord Jagannath Anasar Leela: 108 घड़ों के स्नान के बाद बीमार हुए जगन्नाथ. जानें अनासर काल में नीम-आयुर्वेद से कैसे होता है प्रभु का इलाज और क्या है पूरी प्रक्रिया.

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108 घड़ों का महास्नान: स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ को आता है तेज बुखारआ.

युर्वेदिक उपचार: राज वैद्य द्वारा जड़ी-बूटी और नीम के चूर्ण से 15 दिन इलाज.

विशेष भोग: रसोई बंद; केवल फलों का रस, काढ़ा और खील का पानी.

अलारनाथ दर्शन: मंदिर कपाट बंद रहने पर भक्त करते हैं अलारनाथ के दर्शन.

Lord Jagannath Anasar Leela: ओड़िशा के जगन्नाथ पुरी मंदिर में ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन केवल स्नान का उत्सव नहीं होता, बल्कि इसके बाद एक ऐसी परंपरा शुरू होती है जिसे सुनकर कोई भी दंग रह जाए. 108 स्वर्ण कलशों से शीतल जल से स्नान करने के बाद भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं. इसे धार्मिक भाषा में ‘अनासर’ या ‘ज्वर लीला’ कहा जाता है. अगले 15 दिनों तक प्रभु अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते और एक विशेष आयुर्वेदिक उपचार के दौर से गुजरते हैं.

क्यों बीमार पड़ते हैं भगवान जगन्नाथ?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा का भव्य महास्नान होता है. अत्यधिक शीतल जल से स्नान करने के कारण प्रभु को बुखार आ जाता है. यह परंपरा प्रभु और भक्तों के बीच के अटूट और मानवीय रिश्ते का प्रतीक है. भक्त मानते हैं कि जिस प्रकार एक साधारण मनुष्य बीमार होने पर एकांत में विश्राम करता है, ठीक उसी तरह जगन्नाथ स्वामी भी 15 दिनों के लिए ‘अनासर घर’ में विश्राम करते हैं.

15 दिनों का आयुर्वेदिक उपचार और दिनचर्या

इस अवधि के दौरान मंदिर के कपाट पूरी तरह बंद रहते हैं. भगवान का इलाज किसी आधुनिक अस्पताल में नहीं, बल्कि प्राचीन आयुर्वेद की पद्धति से होता है.

राज वैद्य की देखरेख: हर दिन राज वैद्य प्रभु के स्वास्थ्य की जांच करने आते हैं. उन्हें बुखार कम करने के लिए विशेष औषधियाँ और काढ़ा दिया जाता है.

दशांग लेप का प्रयोग: बुखार के कारण प्रभु का शरीर तपता है, इसलिए उनके विग्रह पर विभिन्न जड़ी-बूटियों से निर्मित ‘दशांग लेप’ लगाया जाता है, जो शरीर के तापमान को कम कर शीतलता प्रदान करता है.

विशेष औषधि (फणी फणक): स्वास्थ्य में सुधार के लिए प्रभु को जड़ी-बूटियों का रस और ‘फणी फणक’ नामक औषधि दी जाती है।.

बीमार जगन्नाथ क्या खाते और पीते हैं?

अनासर काल के दौरान भगवान जगन्नाथ की रसोई पूरी तरह बंद कर दी जाती है. इस दौरान उन्हें सामान्य अन्न नहीं दिया जाता.

फलों का रस और काढ़ा: प्रभु को केवल फलों का रस और आयुर्वेदिक काढ़ों का भोग लगाया जाता है.

छेना और दूध: चूंकि दवाइयों के सेवन से शरीर का ताप बढ़ सकता है, इसलिए प्रभु को राहत देने के लिए ‘छेना’ का भोग और रात को सोते समय मीठा दूध दिया जाता है.

धान की खील का पानी: पाचन को सुगम बनाने के लिए उन्हें धान की खील का पानी भी दिया जाता है.

भक्तों के लिए ‘अलारनाथ’ के दर्शन

अनासर काल में जब भगवान जगन्नाथ पुरी मंदिर के गर्भगृह में दर्शन नहीं देते, तो भक्त पुरी से लगभग 25 किमी दूर ब्रह्मगिरी स्थित ‘अलारनाथ मंदिर’ की ओर रुख करते हैं. ऐसी मान्यता है कि इन 15 दिनों में भगवान जगन्नाथ अलारनाथ के रूप में भक्तों को आशीर्वाद देते हैं. यही कारण है कि अनासर काल में अलारनाथ मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है.

नेत्र उत्सव और रथ यात्रा का आगाज

15 दिनों के कठिन उपचार के बाद, आषाढ़ माह की द्वितीया को भगवान पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं. इस दिन को नेत्र उत्सव के रूप में मनाया जाता है. स्वस्थ होने के बाद, प्रभु पहली बार भक्तों को अपने पूर्ण रूप में दर्शन देते हैं और फिर शुरू होती है उनकी विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा, जिसमें वे नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं.

यह 15 दिवसीय अनासर लीला केवल एक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह भारतीय आयुर्वेद और सेवा भाव का एक अनूठा संगम है, जो यह संदेश देता है कि ईश्वर भी प्रकृति और स्वास्थ्य के नियमों के अधीन हैं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.