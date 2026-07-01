Bedi Hanuman Puri: जब समुद्र की लहरों ने रोकी भगवान जगन्नाथ की नींद, तो हनुमान जी ने निकाला यह गजब का तोड़!

Lord Jagannath Story: क्या आप जानते हैं कि समुद्र के किनारे होने के बावजूद पुरी जगन्नाथ मंदिर के अंदर लहरों की आवाज क्यों नहीं आती? जानें हनुमान जी की उस अनोखी जुगत और 'वायु चक्र' की पौराणिक कथा, जिसने भगवान जगन्नाथ को दी चैन की नींद.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: July 1, 2026, 2:41 PM IST
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जगन्नाथ पुरी मंदिर रहस्य
  • जगन्नाथ पुरी मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज न आने के पीछे बजरंगबली की एक अनोखी जुगत छिपी है.
  • समुद्र की भयंकर गर्जना के कारण भगवान जगन्नाथ रात भर सो नहीं पाते थे और उनकी नींद में खलल पड़ता था.
  • समुद्र देव और पवन देव की सलाह पर हनुमान जी ने मंदिर के चारों ओर अत्यंत तीव्र गति से चक्कर लगाए थे.
  • हनुमान जी के इस प्रयास से मंदिर के चारों तरफ एक ‘वायु चक्र’ बन गया, जिसने समुद्र के शोर को हमेशा के लिए रोक दिया.

Jagannath Puri Mystery: भारत भूमि आस्था और विविधताओं का केंद्र है, जहां के धार्मिक स्थलों से जुड़े रहस्य विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं. ऐसा ही एक अद्भुत और अलौकिक धाम है ओडिशा का पुरी जगन्नाथ मंदिर, जो अपने अनसुलझे रहस्यों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है. इस भव्य मंदिर का एक सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि समुद्र के बिल्कुल किनारे होने के बावजूद, जैसे ही आप मंदिर परिसर के भीतर कदम रखते हैं, समुद्र की गगनभेदी लहरों की आवाज पूरी तरह गायब हो जाती है. इस अविश्वसनीय रहस्य के पीछे बजरंगबली हनुमान की एक ऐसी अनूठी और वैज्ञानिक जुगत छिपी है, जिसका वर्णन पौराणिक कथाओं में मिलता है.

जब समुद्र की गर्जना बनी भगवान जगन्नाथ की नींद में खलल

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, जब पुरी में भगवान जगन्नाथ की स्थापना हुई, तब समुद्र की विशाल और भयंकर लहरों की आवाज सीधे मंदिर के गर्भगृह तक पहुँचती थी. लहरों का यह शोर इतना तीव्र था कि इसके कारण स्वयं भगवान जगन्नाथ की निद्रा में बार-बार विघ्न पड़ने लगा. प्रभु रात भर सो नहीं पाते थे और पूरी तरह अशांत रहने लगे थे.

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प्रभु जगन्नाथ को इस विकट समस्या से निजात दिलाने और समुद्र को नियंत्रित करने का जिम्मा उनके परम प्रिय और संकटमोचन हनुमान जी को सौंपा गया. भगवान का आदेश पाते ही हनुमान जी तुरंत एक्शन में आ गए.

समुद्र देव और पवन देव की असमर्थता

हनुमान जी सबसे पहले समुद्र देव के पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना की कि वे अपनी आवाज को शांत कर लें ताकि प्रभु चैन से विश्राम कर सकें. इस पर समुद्र देव ने अपनी असमर्थता जताते हुए कहा, हे पवनपुत्र! लहरों में शोर होना मेरा प्राकृतिक स्वभाव है और यह मेरे वश में नहीं है. पवन के तीव्र वेग के कारण ही मेरी यह आवाज मंदिर तक पहुँचती है. यदि आप अपने पिता पवन देव से अनुरोध करें कि वे विपरीत दिशा में बहें, तो यह शोर मंदिर तक नहीं पहुंचेगा.

समुद्र देव की बात सुनकर हनुमान जी ने तुरंत अपने पिता पवन देव का आह्वान किया और उनसे उल्टी दिशा में बहने का आग्रह किया. तब पवन देव ने कहा, पुत्र! सृष्टि के नियमों के विपरीत मेरे लिए उल्टी दिशा में बहना संभव नहीं है. लेकिन तुम अत्यंत शक्तिशाली और वेगवान हो, तुम चाहो तो अपनी गति से यहाँ एक शक्तिशाली वायु चक्र बना सकते हो.

हनुमान जी ने बनाया ‘दिव्य वायु चक्र’

पिता पवन देव से रास्ता मिलते ही हनुमान जी ने अपनी अलौकिक शक्तियों और बुद्धि का परिचय देते हुए एक गजब का तोड़ निकाला. हनुमान जी ने जगन्नाथ मंदिर के चारों तरफ अविश्वसनीय गति और वेग के साथ चक्कर लगाना शुरू कर दिया. वे इतनी तेज गति से घूमे कि मंदिर के चारों ओर एक अभेद्य और शक्तिशाली वायु चक्र का निर्माण हो गया.

इस चक्रव्यूह जैसी हवा की दीवार ने ऐसा काम किया कि बाहर से आने वाले पवन के वेग और उसके साथ आने वाली समुद्र की भयंकर गर्जना को वहीं पर रोक दिया. हवा के उस प्रचंड सुरक्षा घेरे ने आवाज को मंदिर परिसर के भीतर प्रवेश ही नहीं करने दिया.

आज भी काम कर रहा है हनुमान जी का यह रहस्यमयी ‘तोड़’

हनुमान जी की इस अद्भुत और अनूठी जुगत के कारण आखिरकार समुद्र का शोर थम गया और भगवान जगन्नाथ हमेशा के लिए चैन की नींद सो सके. बजरंगबली द्वारा बनाया गया वह दिव्य वायु चक्र आज सदियों बाद भी कलियुग में एक अनसुलझे रहस्य की तरह काम कर रहा है. आज भी जब कोई श्रद्धालु पुरी मंदिर जाता है, तो जैसे ही वह सिंहद्वार से मंदिर के अंदर पहला कदम रखता है, समुद्र की आवाज पूरी तरह गायब हो जाती है, जबकि मंदिर से ठीक एक कदम बाहर आते ही लहरों का शोर फिर सुनाई देने लगता है. हनुमान जी की यही चतुर जुगत आज जगन्नाथ पुरी का सबसे बड़ा चमत्कार मानी जाती है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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