Hindi Faith Hindi

Lord Jagannath Puri Big Round Eyes Secret And Mythology Story Jagannath Ki Aankhon Ka Rahasya

Lord Jagannath Secret: न पलकें, न कान, बड़ी-बड़ी गोल-गोल आंखें... आखिर क्यों इतना अनोखा है भगवान जगन्नाथ का रूप?

Lord Jagannath Secret:ओडिशा के पुरी में प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से शुरू होती है. इस साल ये यात्रा 16 जुलाई 2026 से आरंभ हो रही है. यहां विराजे भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियां वैसी नहीं हैं जैसी हम सामान्यतः अन्य मंदिरों में देखते हैं. महाप्रभु का यह विग्रह न केवल अधूरा दिखता है, बल्कि उनकी शारीरिक संरचना भी अत्यंत रहस्यमयी है. आखिर क्यों ईश्वर ने इस रूप को चुना? आइए जानते हैं इसके पीछे छिपे गूढ़ रहस्यों को.

Lord Jagannath Secret:

Lord Jagannath Secret:ओडिशा के पुरी में विराजे भगवान जगन्नाथ का स्वरूप जितना अद्भुत है, उसके पीछे की कथाएं उतनी ही मर्मस्पर्शी. पूरी दुनिया में महाप्रभु ही ऐसे देव हैं जिनकी प्रतिमा अधूरी मानी जाती है, लेकिन आस्था इतनी पूरी कि हर साल लाखों लोग उनके इस विस्मयकारी रूप के दर्शन को उमड़ते हैं. आखिर क्यों भगवान की आंखें इतनी बड़ी हैं और क्यों उनके कान और हाथ-पैर नहीं दिखते? आइए जानते हैं आपकी पसंदीदा पौराणिक कथाओं के जरिए.

जब रासलीला की कथा सुनकर विस्मय से फैल गईं आंखें

इस स्वरूप के पीछे सबसे सुंदर प्रसंग द्वापर युग का है. कहा जाता है कि एक बार द्वारका में माता रोहिणी, श्री कृष्ण की रानियों को वृंदावन की रासलीला और कान्हा की बाल-लीलाओं की कथा सुना रही थीं. कथा में कोई व्यवधान न आए, इसलिए सुभद्रा जी को द्वार पर पहरेदारी के लिए खड़ा किया गया.

जैसे-जैसे माता रोहिणी ने वृंदावन के प्रेम रस का वर्णन शुरू किया, सुभद्रा जी उसमें इतनी मग्न हो गईं कि आश्चर्य और भाव के कारण उनकी आंखें चौड़ी हो गईं. इसी बीच कृष्ण और बलराम भी वहां आ गए और कथा सुनने लगे. वृंदावन की यादों और भक्ति के उस महासागर में डूबकर दोनों भाइयों की आंखें भी विस्मय से फैल गईं और शरीर के अंग संकुचित होकर अंदर सिमटने लगे.

इसे भी पढ़े: Adhik Maas 2026: क्यों लगा था इस महीने को कलंक? रोते हुए वैकुंठ पहुंचे मलमास को भगवान विष्णु ने कैसे बनाया पुरुषोत्तम मास

नारद मुनि की प्रार्थना और महाभाव का प्राकट्य

तभी वहां से देवर्षि नारद का गुजरना हुआ. उन्होंने तीनों भाई-बहनों के इस अद्भुत महाभाव वाले स्वरूप के दर्शन किए- जहां प्रेम में आंखें बड़ी थीं और हाथ-पैर शरीर में समा गए थे. नारद मुनि ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की हे प्रभु आपका यह स्वरूप अत्यंत मनमोहक है कृपया कलयुग के भक्तों के उद्धार के लिए इसी रूप में पृथ्वी पर निवास करें. भगवान ने उनकी विनती स्वीकार की, इसीलिए आज भी पुरी में वे उसी विस्मयकारी मुद्रा में विराजमान हैं.

बिना पलकों की आंखें, ईश्वर कभी सोता नहीं

जगन्नाथ जी की आंखों पर पलकें न होना एक बड़ा आध्यात्मिक संदेश देता है, शास्त्रों के अनुसार, जो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है, वह कभी निद्रा में नहीं जाता, वे अपलक यानि कि बिना पलक झपकाए अपने भक्तों को निहारते हैं. शास्त्रों के अनुसार, जब भगवान प्रेम और विस्मय के चरम पर होते हैं, तो उनकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और पलकें गिरना बंद हो जाती हैं. यह रूप दर्शाता है कि प्रभु हर क्षण अपने भक्तों को निहार रहे हैं और उनकी पुकार सुनने के लिए तत्पर हैं. ये इस बात का प्रतीक है कि भगवान हर पल जागृत हैं और अपने शरणागत की रक्षा के लिए सदैव तैयार हैं.

Add India.com as a Preferred Source

न कान, न हाथ-पैर- उपनिषदों का निर्गुण दर्शन

अक्सर लोग सवाल करते हैं कि भगवान के कान या पूरे हाथ-पैर क्यों नहीं हैं? इसका जवाब उपनिषदों के इस मंत्र में छिपा है: ‘पश्यत्यचक्षुः स श्रृणोत्यकर्णः’

बिना कान के सुनना: उन्हें सुनने के लिए भौतिक कानों की जरूरत नहीं, वे भक्त के मन की पुकार और मौन प्रार्थना भी सुन लेते हैं.

अधूरे हाथ: यह संकेत है कि भगवान को किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता. वे बिना हाथों के भी पूरे जगत का संचालन करते हैं और हर भक्त की भेंट स्वीकार करते हैं.

इसे भी पढ़े: Vat Savitri 2026: 16 मई को है सौभाग्य का महापर्व, जानें पूजा का सही समय और वे 7 नियम जो हर व्रती को पता होने चाहिए

राजा इंद्रद्युम्न और विश्वकर्मा की शर्त

एक अन्य प्रचलित कथा के अनुसार, जब राजा इंद्रद्युम्न मूर्तियां बनवा रहे थे, तब देवशिल्पी विश्वकर्मा ने शर्त रखी थी कि वे बंद कमरे में काम करेंगे और जब तक मूर्तियां पूरी न हो जाएं, कोई दरवाजा नहीं खोलेगा लेकिन जिज्ञासावश राजा ने दरवाजा खोल दिया. मूर्तियां उस समय तक केवल इतनी ही बनी थीं, बिना हाथ-पैर और बड़ी आंखों वाली. विश्वकर्मा अंतर्ध्यान हो गए और आकाशवाणी हुई कि भगवान इसी रूप में स्थापित होना चाहते हैं.

भगवान जगन्नाथ का यह स्वरूप हमें सिखाता है कि भक्ति में बाहरी सुंदरता का कोई महत्व नहीं है. वे भाव के भूखे हैं. उनकी ये बड़ी-बड़ी आंखें हमें यह भरोसा दिलाती हैं कि इस विशाल सृष्टि में कोई है, जो हमें बिना पलक झपकाए देख रहा है और हमारी रक्षा कर रहा है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.