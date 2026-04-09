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Krishna Leela: जब भगवान श्रीकृष्ण का सिरदर्द बन गया था देवताओं के लिए संकट...फिर ऐसे मिली राहत

Krishna Leela: द्वापर काल में भगवान श्रीकृष्ण ने धरती पर कई लीलाएं दिखाईं जो कि लोगों के लिए एक सीख भी थी. श्रीकृष्ण की ये लीलाएं आज भी लोगों का मार्गदर्शन करती हैं.

Lord Shri Krishna Story

Krishna Leela: हिंदू धर्म में भगवान श्रीकृष्ण को भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है जिन्होंने द्वापर काल में धरती पर जन्म लिया और कई अद्भुत लीलाएं दिखाईं. श्रीकृष्ण ने बाल्यकाल से लेकर महाभारत के युद्ध तक हर जगह एक अलग भूमिका निभाई. श्रीकृष्ण की हर एक लीला में संदेश छिपा हुआ है जो कि लोगों का मार्गदर्शन करता है. भगवान श्रीकृष्ण द्वारा किए गए ये संदेश लोगों को जीवन का सही तरीका और आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं. ऐसी ही एक लीला ने एक बार देवताओं तक को चिंता में डाल दिया था. पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान श्रीकृष्ण का ऐसा भयंकर सिरदर्द हुआ जो कि धरती से लेकर आकाश तक सभी की चिंता बन गया.

जब श्रीकृष्ण को हुआ असहनीय सिरदर्द

पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारका में भगवान श्रीकृष्ण को एक बार बहुत ही भयंकर सिरदर्द हुआ और दर्द इतना बढ़ गया है कि किसी भी दवा से आराम नहीं मिल पा रहा था. कोई भी उपाय श्रीकृष्ण को दर्द से राहत नहीं दिला पा रहा था. जिसे देखकर ऋषि-मुनि, वैद्य और यहां तक कि देवता भी परेशान हो उठे थे. सभी इस सोच में पड़ कि आखिर भगवान को दर्द कैसे हो सकता है?

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औषधियां ने भी किया कोई असर

भगवान श्रीकृष्ण सिरदर्द से राहत दिलाने के लिए हर संभव कोशिश की गई और औषधियां दी गईं. यहां तक मंत्रों का जाप भी किया गया और यज्ञ, हवन व पूजा—पाठ भी कराए गए. लेकिन श्रीकृष्ण का सिरदर्द कम ही नहीं हो रहा था.

नारद मुनि ने श्रीकृष्ण से पूछा उपाय

भगवान श्रीकृष्ण का सिरदर्द देखकर नारद मुनि उनके पास पहुंचे और पूछा कि ‘प्रभु, आखिर इस कष्ट का क्या उपाय है.’ नारद मुनि की बात सुनकर श्रीकृष्ण ने कहा मुझे इस दर्द से तभी राहत मिलेगी जब कोई सच्चा भक्त अपने चरणों की धूल मेरे सिर पर लगाएगा. यह सुनकर नारद मुनि समेत सभी देवता भी हैरान हो गए और सोचने लगे कि आखिर हम भगवान के सिर पर अपने पैरों की धूल कैसे लगा सकते हैं?

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वृंदावन पहुंचे नारद मुनि

तब नारद मुनि ब्रज भूमि वृंदावन पहुंचे और वहां गोपियों को भगवान श्रीकृष्ण के सिरदर्द की बात बताई. साथ ही उन्हें उसका उपाय भी बताया. यह सुनकर गोपियों ने कहा कि हमारे प्यारे कान्हा का सिरदर्द इससे ठीक होगा तो हम यह करने को तैयार हैं. अगर हमें पाप भी लगता हैं तो कोई बात नहीं, बस कान्हा को कष्ट नहीं होना चाहिए.

धूल लगाते ही गायब हो गया सिरदर्द

जैसे ही गोपियों के पैरों की धूल कान्हा के सिर पर लगाई गई तो उनका सि​रदर्द गायब हो गया.​ जिसे देखकर ऋषि-मुनि, देवता सभी हैरान हो गए. कहते हैं कि कान्हा की लीला के पीछे मुख्य भाव यह था कि भक्ति निस्वार्थ होनी चाहिए और भक्ति व प्रेम से बड़ा कोई नियम नहीं है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.