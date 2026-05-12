Hindi Faith Hindi

Lord Vishnu Story In Hindi Why Bhrigu Rishi Kicked Lord Vishnu Chest Story In Hindi Apara Ekadashi 2026

ऋषि भृगु ने भगवान विष्णु की छाती पर क्यों मारी थी लात? फिर श्रीहरि ने जो किया, वो बन गया सृष्टि के लिए उदाहरण!

Lord Vishnu Story: हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों में कई ऐसे किस्से-कहानियां हैं जो कि न केवल लोगों को हैरान करते हैं बल्कि एक उदाहरण भी बनते हैं. ऐसी ही एक कहानी भगवान विष्णु से जुड़ी है जो जानकर आप दंग रह जाएंगे.

Vishnu Ji Story

Lord Vishnu Story: भक्त और भगवान के बीच हमेशा एक खूबसूरत ​रिश्ता रहा है और भक्ति की राह पर चलकर ही भक्त को भगवान द्वारा अमरता का वरदान मिला है. हर युग में भक्त व भगवान के रिश्ते से जुड़ी कई कहानियां मिल जाएंगी. जिसमें भक्तराज प्रहलाद, भक्त शिरोमणि मीरा, दैत्यराज बलि आदि शामिल हैं. भक्त अपने भगवान की कृपा पाने के लिए कई जतन करते हैं. लेकिन क्या आपने कभी ऐसे भक्त के बारे में सुना है जिसने भगवान के ऊपर लात से प्रहार किया हो? यह भक्त कोई और नहीं बल्कि ऋषि भृगु थे.

ऋषि भृगु ने क्यों मारी विष्णु जी को लात?

पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार ऋषि-मुनियों के बीच इस बात को लेकर बहस हुई कि त्रिदेवों यानि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से श्रेष्ठ कौन है? इस बहस का निष्कर्ष निकालने के लिए देवताओं ने ऋषि-मुनियों ने महर्षि भृगु को परीक्षा के लिए चुना. म​हर्षि भृगु को कार्य सौंपा गया कि वह पता करें कि त्रिदेवों में कौन श्रेष्ठ है. इसके बाद ऋषि भृगु सबसे पहले ब्रह्माजी के पास और न तो उन्हें प्रणाम किया और न ही स्तुति की. जिसे देखकर ब्रह्माजी क्रोधित हो गए लेकिन फिर यह सोचकर शांत हो गए कि भृगु उन्हीं के पुत्र हैं.

इसे भी पढ़ें: 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे पहले किसके दर्शन करना माना जाता है शुभ? जानिए धार्मिक मान्यता और रहस्य

इसके बाद महर्षि भृगु कैलाश पर्वत पर गए है और जब भोलेनाथ ने उन्हें आते देखा तो वह आसन से उठकर भृगु का आलिंगन करने के लिए भुजाएं फैलाकर खड़े हो गए. लेकिन भृगु ने शिवजी का आलिंगन स्वीकार नहीं किया और कहा आप सदैव वेदों व धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं. आपने दुष्टों व पापियों पर ऐसे वरदान दिए हैं जो कि समय-समय पर सृष्टि पर संकट बनते हैं. इसलिए मैं आपका आलिंगन स्वीकार नहीं करूंगा. यह सुनकर शिवजी क्रोध से तिलमिला उठे और त्रिशूल से भृगु को मारने चले दिए. लेकिन देवी सती ने उन्हें रोककर क्रोध शांत किया.

इसे भी पढ़ें: Astrology: Gold नहीं Silver है इस राशि की किस्मत का असली कनेक्शन! जानिए ज्योतिषीय कारण और लाभ

अंत में महर्षि भृगु वैकुंठ पहुंचे, जहां भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर आराम कर र​हे थे. महर्षि भृगु ने उसी वक्त विष्णु जी की छाती पर लात मारी लेकिन विष्णु जी उससे क्रोधित नहीं हुए बल्कि भृगु का पैर हाथ में लेकर सहलाते हुए पूछने लगे कि भगवन आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? कृपया आप इस आसन पर विश्राम कीजिए. विष्णु जी ने कहा कि अगर मुझे पता होता कि आप आ रहे हैं तो मैं आपके स्वागत के लिए पहले ही खड़ा रहता. आपके चरणों का स्पर्श पवित्र तीर्थों के समान है और इससे मैं धन्य हो गया.

Add India.com as a Preferred Source

इसलिए श्रेष्ठ हैं भगवान विष्णु

भगवान विष्णु का इस तरह का व्यवहार देखने के बाद ऋषि भृगु की आंखों में आंसू आ गए और वह बिना कुछ कहे वहां से लौट गए. उन्होंने ऋषि-मुनियों के पास जाकर परीक्षा से जुड़ी सारी बात बताई और अपना अनुभव भी साझा किया. महर्षि भृगु की बात सुनकर ऋषि-मुनि अचंभित हुए और उनके मन का संदेह दूर हुआ. कहते हैं कि तभी से भगवान विष्णु को श्रेष्ठ कहा गया है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Astrology की और अन्य ताजा-तरीन खबरें