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Love Mantra: पति-पत्नी के रिश्ते में फिर से आएगी मिठास! बस रोज करें इस मंत्र का जाप...खत्म होगी दूरी, घर में आएंगी खुशियां

Love Mantra: हर कोई अपनी शादीशुदा जिंदगी में प्यार, विश्वास और खुशियां चाहता है. लेकिन कई बार छोटी-छोटी बातों की वजह से न चाहते हुए भी पति-पत्नी के बीच दूरियां आ जाती हैं.

Love Mantra For Husband Wife

Love Mantra: शादी के बेहद ही खूबसूरत रिश्ता है और सनातन धर्म में इसे 16 संस्कारों में से एक महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है. शादी का रिश्ता सिर्फ प्यार पर ही टिका नहीं होता, बल्कि इस रिश्ते में भरोसा और समझदारी भी बहुत मायने रखती है. लेकिन कभी-कभी छोटी-छोटी बातों की वजह से रिश्तों में दूरी आने लगती है और पति-पत्नी के बीच प्यार खत्म होने लगता है जिससे दांपत्य जीवन में खटास और परिवार में भी नकारात्मकता फैलती है. ऐसे में कुछ आध्यात्मिक उपाय और मंत्र आपके रिश्ते में फिर से मिठास ला सकते हैं.

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कौन सा मंत्र है फायदेमंद?

अगर ​पति-पत्नी के रिश्ते में दूरियां आ गई हैं और लाख कोशिशों के बाद भी रिश्ता बेहतर नहीं हो रहा तो परेशान न हो, बल्कि कुछ मंत्र आपके जीवन में खुशियां वापस ला सकते हैं. जी, हां हिंदू धर्म में ऐसे कुछ मंत्रों के बारे में बताया गया है जिनका जाप करने से सिर्फ मा​नसिक शांति ही नहीं मिलती, बल्कि यह ​मंत्र रिश्तों को भी मजबूत बनाते हैं. सबसे प्रभावशाली और सरल मंत्र है:

ॐ क्लीं कृष्णाय नमः

ॐ क्लीम कामदेवाय नमः

रोजाना करें इन मंत्रों का जाप

ये दोनों ही मंत्र प्रेम और आकर्षण को बढ़ाते हैं जिससे रिश्ते में मिठास आती है और पति-पत्नी के रिश्ते में आई दरार भी कम होने लगती है. इन मंत्रों को बहुत ही प्रभावशाली माना गया है और यदि इनका नियमानुसार रोजाना जाप किया जाए तो दांपत्य जीवन सुखमय होता है. इतना ही नहीं ये मंत्र रिश्ते में को मजबूत करते हैं और बुरी नजर से भी बचाते हैं.

कब और कैसे करें इन मंत्रों का जाप

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ॐ क्लीं कृष्णाय नमः और ॐ क्लीम कामदेवाय नमः मंत्रों का जाप करने के कुद नियम होते हैं. जिनका पालन करने के बाद ही यह मंत्र अपना प्रभाव दिखाते हैं. इन मंत्रों का जाप सुबह व शाम दोनों समय किया जा सकता है. इसके लिए शांत मन से बैठे और इनमें से किसी भी मंत्र का 108 बार जाप करें. ध्यान रखें कि मंत्र जाप करते समय मन में सकारात्मकता होनी चाहिए.

रिश्ते में बढ़ेगा प्यार

ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक यदि इन मंत्रों का सही तरीके से जाप किया जाए तो पति-पत्नी के रिश्ते में आई गलतफहमियां दूर होती हैं और एक-दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ता है. इतना ही नहीं, इन मंत्रों का जाप करने से घर में भी सकारात्मक ऊर्जा फैलती है जिससे घर का माहौल खुशनुमा होने लगता है. इन मंत्रों का जाप करते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि मंत्रों के जाप करने के साथ ही एक-दूसरे की भावनाओं का भी सम्मन करें तभी रिश्ता बेहतर और मजबूत होगा.

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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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