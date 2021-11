Lunar Eclipse 2021: आज यानि 19 नवंबर का दिन बेहद ही महत्व्पूर्ण है. (How To Watch Live Chandra Grahan) आज कार्तिक पूर्णिमा के साथ ही साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी लगेगा. (Where To Watch Chandra Grahan 2021) यह आंशिक चंद्र ग्रहण बेहद ही खास है क्योंकि 580 साल के बाद लगने वाला यह सदी का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण है. जो कि आज 11.32 बजे शुरू हो गया है और इसकी समाप्ति शाम 5.33 बजे होगी. आंशिक चंद्र ग्रहण की अवधि 3 घंटे 26 मिनट की होगी. जबकि उपच्छाया चंद्र ग्रहण की अवधि लगभग 6 घंटे की होगी. आइए जानते हैं कहां और कैसे देखा जा सकता है ये चंद्र ग्रहण.Also Read - Chandra Grahan 2021 Niyam: जानें चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या न करें? रखें इन बातों का खास ध्यान

कहां दिखेगा ये चंद्र ग्रहण

रिपोर्ट के मुताबिक यह चंद्र ग्रहण पूरे भारत में नजर नहीं आएगा. बल्कि शाम 6.21 बजे इसे पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में केवल दो मिनट के लिए देखा जा सकता है. जबकि पोर्ट ब्लेयर में शाम 5.38 बजे से 45 मिनट तक यह चंद्र ग्रहण नजर आएगा. Also Read - Aaj Ka Panchang, 19 November 2021: कार्तिक पूर्णिमा आज, जानें शुभ-अशुभ समय, पढ़ें संपूर्ण पंचांग

ऐसे देख सकते हैं चंद्र ग्रहण

आंशिक चंद्र ग्रहण दुनियाभर के कुछ ही हिस्सों में देखा जा सकता है. यदि आप इसे ग्रहण को लाइव देखना चाहते हैं तो इसके लिए इंटरनेट की मदद ले सकते हैं. इंटरनेट के माध्यम से चंद्र ग्रहण का लाइव स्ट्रीम देखा जा सकता है. इसके लिए नासा द्वारा जारी किए गए इस लिंक का उपयोग कर सकते हैं. https://go.nasa.gov/3wYo1wu. Also Read - Lunar Eclipse 2021: आज लगेगा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण, इन राशि वालों पर पड़ सकता है प्रभाव