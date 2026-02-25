By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Chandra Grahan 2026: राहु-केतु एक्टिव! 3 राशियों की चमकेगी किस्मत, 3 की बढ़ेगी टेंशन
Chandra Grahan 2026: चंद्रग्रहण में राहु-केतु की चाल बदल देगी खेल! कुछ राशि को इस समय में लाभ मिलेगें तो कुछ को चेतावनी. अभी जानिए अपनी राशि की पूरी रिपोर्ट.
Chandra Grahan 2026: चंद्रग्रहण को विज्ञान भले ही खगोलीय घटना माने, लेकिन वैदिक ज्योतिष में इसे राहु और केतू की छाया से जुड़ा बड़ा परिवर्तनकारी समय माना गया है. जब चंद्रमा इन छाया ग्रहों के प्रभाव क्षेत्र में आता है, तब मन, भावनाएं, निर्णय क्षमता और पारिवारिक समीकरण प्रभावित होते हैं. इस बार का चंद्रग्रहण कुछ राशियों के लिए तरक्की के संकेत दे रहा है, जबकि कुछ को 30-40 दिन तक विशेष सतर्कता बरतनी होगी.
इन 3 राशियों के लिए वरदान
वृषभ:
अटके हुए काम में गति आ सकती है. आर्थिक मामलों में राहत मिलेगी. नई जिम्मेदारी या प्रमोशन के योग बन सकते हैं. परिवार में सकारात्मक माहौल रहेगा.
सिंह:
सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत हैं. जो लोग पब्लिक डीलिंग, मीडिया या राजनीति से जुड़े हैं, उन्हें फायदा हो सकता है. पुराने विवाद खत्म होने की संभावना है.
धनु:
भाग्य का साथ मिलेगा. विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा या नई शुरुआत के योग बन रहे हैं. रुकी हुई रकम वापस मिल सकती है.
इन 3 राशियों के लिए चेतावनी
कर्क:
भावनात्मक फैसले नुकसान पहुंचा सकते हैं. मानसिक तनाव और नींद की समस्या हो सकती है. रिश्तों में संयम रखें.
तुला:
आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी है. किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें. साझेदारी में दस्तावेज ध्यान से पढ़ें.
मकर:
ऑफिस पॉलिटिक्स या कानूनी विवाद में उलझने से बचें. वाहन चलाते समय सतर्क रहें. अनावश्यक बहस नुकसान दे सकती है.
क्या करें- क्या न करें?
- ग्रहण काल में शांत मन से मंत्र जाप करें.
- भोजन और पानी को ढककर रखें.
- ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान और दान शुभ माना जाता है.
- अनावश्यक बहस और जोखिम भरे फैसलों से बचें.
ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार चंद्रग्रहण का प्रभाव लगभग 30-40 दिनों तक रह सकता है. हालांकि वैज्ञानिक दृष्टि से यह एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन भारतीय परंपरा में इसे मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा से जोड़ा गया है. डरने की नहीं, समझदारी दिखाने की जरूरत है अगर आपकी राशि वरदान वाली सूची में है तो अवसर का लाभ उठाएं, और यदि चेतावनी वाली सूची में है तो संयम और सतर्कता ही आपकी ढाल है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्टकी सलाह अवश्य लें.
