Maa Danteshwari Temple Facts The Pillar Of This Temple Tells Whether The Wish Of The Devotee Will Be Fulfilled Or Not

मां भगवती के इस मंदिर का स्तंभ बताता है भक्त की मनोकामना पूरी होगी या नहीं! जानिए इसके पीछे छिपा रहस्य

हिंदू धर्म में कई ऐसे मंदिर हैं जिनसे कई चमत्कार व रहस्य जुड़े हुए हैं. आज हम मां भगवती के एक ऐसे चमत्कारी मंदिर के बारे में बता रहे हैं.

Maa Danteshwari Temple: देश के हर कोने में भगवान के कई मंदिर व धार्मिक स्थल मौजूद हैं और हर मंदिर के साथ कोई न कोई इतिहास जुड़ा हुआ है. कुछ मंदिर तो ऐसे हैं जो चमत्कारों के लिए जाने जाते हैं और इन मंदिरों के दर्शन मात्र से ही भक्तों से सभी कष्ट मिट जाते हैं. आज हम मां भगवती के ऐसे अद्भुत मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं जो कि केवल आस्था या चमत्कार ही नहीं, बल्कि रहस्यों के लिए भी जाना जात है.

शक्तिशाली दंतेश्वर मंदिर

मां भगवती का अद्भुत और चमत्कारी मंदिर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में स्थित है, जो कि भक्तों के बीच आस्था का एक केंद्र है. इस मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ लगती है और कहा जाता है कि यहां मां भगवती के दर्शन करने के बाद यदि कोई मनोकामना मांगी जाए तो वह पूरी होती है, जिसका संकेत स्वंय मंदिर देता है.

पता चल जाता है मनोकामना पूरी होगी या नहीं

शक्तिशाली दंतेश्वरी मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है कि यहां आने वाले भक्त मंदिर के स्तंभ को पकड़कर जान सकते हैं कि उनकी मुराद पूरी होगी या नहीं. ये अंधविश्वास नहीं, बल्कि भक्तों की मां के प्रति आस्था है. छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में मां भगवती का शक्तिशाली दंतेश्वरी मंदिर है, जहां छह भुजाओं में मां अस्त्र-शस्त्र, शंख और असुर के बाल और कपाल को लिए विराजमान हैं. मां का रूप अत्यंत प्रभावी और मनोकामना को पूर्ण करने वाला है, लेकिन मंदिर में मौजूद स्तंभ मां के प्रति भक्तों के विश्वास को और बढ़ा देता है. स्थानीय मान्यता है कि मंदिर के प्रांगण में मौजूद स्तंभ को अगर दोनों बाहों से समेट लिया जाए तो मां से मांगी इच्छा जरूर पूरी होती है और अगर भक्त ऐसा नहीं कर पाता है, तो उसकी अर्जी पूरी नहीं होती. भक्त दूर-दूर से मां के इसी चमत्कार को देखने के लिए आते हैं.

400 साल पुराना है ये मंदिर

मां भगवती का शक्तिशाली दंतेश्वरी मंदिर बहुत पुराना है और मान्यता है कि ये 400 साल से भी ज्यादा पुराना है. आज भी यहां पुरातन तरीके से ही पूजा-पाठ की जाती है. इस मंदिर में सिले हुए कपड़े पहनकर आना मना होता है. मंदिर में धोती या लुंगी पहनकर ही मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश मिलता है। अगर कोई भक्त किसी कारणवश सामान्य कपड़ों में आ जाता है, तो मंदिर प्रशासन की तरफ से धोती दी जाती है, जिससे भक्त मां के दर्शन आराम से कर सके.

दक्षिण भारतीय शैली में बने मां दंतेश्वरी मंदिर को लेकर कहा जाता है कि यहां मां सती का दांत गिरा, जिसकी वजह से मंदिर का नाम दंतेश्वरी और जगह का नाम दंतेवाड़ा पड़ा. मां को दंतेवाड़ा और बस्तर की आराध्य देवी के रूप में पूजा जाता है। इसके साथ ही मंदिर काकतीय वंश से भी जुड़ा है. माना जाता है कि काकतीय वंश के राजा अन्नमदेव ने मां दंतेश्वरी के दर्शन किए थे और उनकी कृपा से राजा को बड़ा राज्य मिला था. मंदिर के पास नदी के किनारे मां के पदचिह्न भी मौजूद हैं. भक्त मां दंतेश्वरी के दर्शन के बाद पदचिह्नों के दर्शन जरूर करते हैं.

