Magh Purnima 2026: माघ माह की पूर्णिमा तिथि को माघी पूर्णिमा कहा जाता है और इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना व दान करना बहुत ही शुभ माना गया है.

Magh Purnima 2026: माघ पूर्णिमा के दिन दान करना क्यों माना जाता है शुभ? जानिए इसका महत्व और विधि

Magh Purnima 2026: हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण व फलदायी मानी गई है. वैसे तो प्रत्येक माह की पूर्णिमा खास होती है लेकिन माघ माह की पूर्णिमा यानि माघी पूर्णिमा का विशेष महत्व माना गया है. इस दिन पवित्र नदियों में स्नान व दान करने की परंपरा है. कहते हैं कि इससे व्यक्ति के सभी पाप मिटते हैं और पुण्यफल की प्राप्ति होती है. माघ पूर्णिमा के दिन व्रत भी रखा जाता है और रात्रि में चंद्रमा का पूजन करने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है. लेकिन इस बार माघ पूर्णिमा की सही डेट को लेकर लोगों के मन में काफी कंफ्यूजन है. ऐसे में आइए जानते हैं माघ पूर्णिमा की सही डेट और इस दिन स्नान-दान का महत्व.

माघ पूर्णिमा 2026 कब है?

वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार माघ पूर्णिमा तिथि 1 फरवरी को सुबह 5 बजकर 52 मिनट पर शुरू होगी और 2 फरवरी को सुबह 3 बजकर 38 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में स्नान-दान व व्रत के लिहाज से माघ पूर्णिमा 1 फरवरी को मनाई जाएगी. इस दिन चंद्रोदय का समय शाम 5 बजकर 23 मिनट है.

माघ पूर्णिमा पर स्नान-दान का महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ के महीने में प्रयागराज के तट पर कई कल्पवासी मौजूद होते हैं और माघ पूर्णिमा के दिन कल्पवास का आखिरी दिन होता है. इस दिन यदि व्यक्ति में गंगा में स्नान, भक्ति और भगवान विष्णु की अराधना करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है. ऐसा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है. माघ पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान करने के बाद दान करना बहुत ही पुण्यकारी माना गया है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दान करने से सभी देवी-देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में आ रहे कष्टों से भी मुक्ति मिलती है. इतना ही नहीं, व्यक्ति को आर्थिक संकटों से भी छुटकारा मिलता है.

माघ पूर्णिमा की पूजा विधि

माघ पूर्णिमा के दिन व्यक्ति को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए. इस दिन यदि गंगा में स्नान करना संभव न हो तो स्नान करते समय पानी में गंगाजल जरूर मिलाना चाहिए. इसके बाद हाथ में गंगाजल लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए. इस दिन भगवान विष्णु की अराधना की जाती है और सत्यनारायण की कथा पढ़ना शुभ माना जाता है. कहते हैं कि माघ पूर्णिमा के दिन यदि विधि-विधान से सत्यनारायण की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं. साथ ही इस दिन पितरों का श्राद्ध करना भी अच्छा माना जाता है और इससे पितर प्रसन्न होते हैं. इस दिन तिल का दान करना बहुत ही शुभ माना गया है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

