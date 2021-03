Maha Shivratri 2021 Live stream: देश भर में आज महाशिवरात्रि (Maha Shivratri) का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है. आप महाशिवरात्रि 2021 को सद्गुरु के साथ भी मना सकते हैं. कोयंबटूर के ईशा योग फाउंडेशन में 11 मार्च शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक सद्गुरु का लाइव वेबस्ट्रीम आप घर बैठे देख सकेंगे. इसके साथ-साथ सद्गुरु के साथ लाइव वेबस्ट्रीम आप अपनी भाषा में भी देख पाएंगे. Also Read - काशी में शिवभक्तों पर फूल क्यों बरसा रहे मुस्लिम, देखने को मिली ऐसी झलक

ईशा योग फाउंडेशन के अनुसार, कार्यक्रम की शुरुआत शाम 6:10 बजे पंच भूत क्रिया के साथ होगी. इसके बाद 6:40 PM पर लिंग भैरवी महा आरती का आयोजन किया जाएगा. इसके बाद 10:50 PM पर सद्गुरु के साथ सत्संग और मध्यरात्रि ध्यान होगा. फिर 12:15 AM पर आदियोगी दिव्य दर्शनम होगा. इसके बाद 12:30 AM से लेकर सुबह 2:15 AM तक सद्गुरु के साथ सत्संग और प्रश्नोत्तर का आयोजन किया जाएगा. वहीं, अंतिम सत्र सुबह 3:35 AM पर शुरू होगा और ब्रह्म मुहूर्त जप किया जाएगा. हालांकि कार्यक्रम में बदलाव भी किया जा सकता है.

महाशिवरात्रि 2021 – सद्गुरु के साथ देखें LIVE वेबस्ट्रीम



महाशिवरात्रि 2021 – सद्गुरु के साथ देखें LIVE वेबस्ट्रीम

क्यों मनाते हैं महाशिवरात्रि और क्या है इसका महत्व? जानें सदगुरु ने क्या कहा ?

सदगुरु बताते हैं कि इस रात का खास महत्व है और इसका हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. हमारी भारतीय संस्कृति में साल के 365 दिन उत्सव मनाए जाने की परंपरा है. इसे ऐसा कहें कि साल में सभी दिन उत्सव मनाने के लिए कुछ न कुछ बहाना चाहिए. कभी हम ऐतिहासिक घटनाओं को याद करते हैं तो कभी जीत को याद करते हैं. खास मौके जैसे कि कटाई, बुआई का जश्न मनाकर स्वागत करते हैं. हर परिस्थिति के लिए हमारे पास हर तरह का त्योहार है, लेकिन महाशिवरात्रि (Maha Shivratri 2021) इन सबसे अलग है और उसका खास महत्व है.

सद्गुरु ने बताया- महाशिवरात्रि की रात आखिर क्यों नहीं सोना चाहिए, क्या है इसका महत्व

महाशिवरात्रि की रात का महत्व क्या है? आखिर क्यों महाशिवरात्रि की रात में जागना चाहिए. इस रात में किए जाने वाले योग विज्ञान का भी क्या महत्व है, ये विस्तार से बेहद अहम जानकारी अध्यात्मिक गुरु सद्गुरु (Sadguru) ने दी है. सद्गुरु महाशिवरात्रि की रात के महत्व के बारे में बताते हैं. सद्गुरु कहते हैं कि महाशिवरात्रि को बैठकर जागना और पूरी रात जागते रहना, वो भी रीढ़ को एकदम सीधी मुद्रा में करके बैठना बेहद फायदेमंद है.

सद्गुरु कहते हैं कि इस रात को सिर्फ जागते रहने की रात न बनने दें. इस रात को जागृति की रात बना लें. सद्गुरु कहते हैं कि इस रात को शिवरात्रि के महत्व को योग, रहस्य और दूरदर्शिता से समझें. वीडियो में महाशिवरात्रि की इस रात क्यों सोना नहीं चाहिए, ये सद्गुरु ने बताया है. सद्गुरु के इस वीडियो में जानें कि आप इस अभूतपूर्व रात की आध्यात्मिक संभावनाओं को ग्रहण करने के लिए खुद को कैसे तैयार कर सकते हैं.