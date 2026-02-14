By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Maha Shivratri Wishes in Hindi: महाशिवरात्रि 15 फरवरी को भोलेनाथ के नाम से शुरू करें दिन, इन संदेशों से दें शुभकामनाएं
Maha Shivratri Wishes in Hindi: अगर आप भी इस शुभ दिन पर अपनों को भोलेनाथ का आशीर्वाद देना चाहते हैं, तो ये संदेश महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं पहुंचाने का सुंदर माध्यम बन सकते हैं.
Maha Shivratri Wishes in Hindi: महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का सबसे पावन पर्व माना जाता है. यह दिन भगवान शिव की भक्ति, साधना और आत्मशुद्धि का प्रतीक है. 15 फरवरी को आने वाली महाशिवरात्रि पर भक्त उपवास रखते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं और पूरी रात शिव जागरण करते हैं. ऐसे में अगर आप भी इस खास दिन की शुरुआत भोलेनाथ के नाम से करना चाहते हैं, तो इन शुभकामना संदेशों के जरिए अपनों तक शिव कृपा जरूर पहुंचाएं.
भोलेनाथ के संदेशों से दें शुभकामनाएं (Happy Maha Shivratri Wishes in Hindi)
भोलेनाथ की कृपा से
आपका हर दिन शुभ और मंगलमय हो.
महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं.
शिव की भक्ति में जो रम गया,
उसका हर दुख खुद-ब-खुद मिट गया.
Happy Maha Shivratri.
भोले बाबा आपके जीवन से
सभी कष्ट हर लें
और सुख-शांति से भर दें.
महाशिवरात्रि की बधाई.
शिव ही सत्य हैं,
शिव ही शक्ति हैं.
उनकी कृपा से जीवन सफल हो.
Happy Maha Shivratri.
महाशिवरात्रि शायरी (Shayari Wishes)
न मांगूं दौलत, न मांगूं शोहरत,
बस एक कृपा हो भोले की.
हर सांस में शिव बसे रहें,
यही कामना है दिल की.
रात लंबी है, ध्यान गहरा है,
शिव नाम ही सबसे सच्चा सहारा है.
महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं.
भोलेनाथ की भक्ति में जो झुक गया,
समझो उसका जीवन संवर गया.
परिवार और दोस्तों के लिए महाशिवरात्रि के शुभकामना संदेश
भोलेनाथ आपके घर में
सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें.
महाशिवरात्रि की मंगलकामनाएं.
शिव की कृपा से
हर नया दिन खुशियों से भरा हो.
Happy Maha Shivratri to you and your family.
महाशिवरात्रि पर भक्तिमय छोटे स्टेटस (WhatsApp Status / Short Wishes)
हर हर महादेव
शिव भक्ति, शिव शक्ति
भोलेनाथ की कृपा बनी रहे
शिव नाम ही जीवन का आधार
महाशिवरात्रि का धार्मिक महत्व
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, महाशिवरात्रि वह पावन रात है जब शिव तत्व सबसे अधिक सक्रिय होता है. इस दिन की गई पूजा, मंत्र जाप और शुभकामनाएं न सिर्फ मन को शांति देती हैं, बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भी भरती हैं.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Faith Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें