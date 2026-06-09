Mahabharat Facts: महाभारत की इन 5 महिलाओं ने कभी नहीं उठाई तलवार...फिर भी बड़े-बड़े योद्धाओं ने इनके सामने टेक दिए घुटने

Mahabharat Facts: महाभारत के युद्ध में सिर्फ पुरुष ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसी शक्तिशाली महिलाएं भी थीं जिन्होंने हथियार न उठाकर भी पूरे यूद्ध की दिशा ही बदल दी. इनके सामने बड़े-बड़े महारथियों ने भी हार मान ली थी.

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Mahabharat Facts

Mahabharat Facts: महाभारत का युद्ध केवल दो परिवारों के बीच का झगड़ा नहीं था बल्कि धर्म-अधर्म का युद्ध था. कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर लड़ा गया यह युद्ध सत्य और असत्य, न्याय और अन्याय, तथा धर्म और अधर्म के बीच का महासंग्राम था. इस युद्ध में एक तरफ कौरवों की विशा सेना थी जो कि अहंकार, छल, कपट और सत्ता के लोभ का प्रतीक थी. वहीं दूसरी ओर पांडवों की सेना थी जो न्याय, सत्य और मर्यादा के मार्ग पर खड़ी थी. महाभारत का युद्ध केवल वीर योद्धाओं की कहानी नहीं है, बल्कि यह उन शक्तिशाली महिलाओं की भी गाथा है जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता, साहस, धैर्य और दृढ़ संकल्प से इतिहास की दिशा बदल दी. इन महिलाओं ने कभी हाथ में तलवार नहीं उठाई, लेकिन इनके निर्णय और व्यक्तित्व के आगे बड़े-बड़े महारथी भी नतमस्तक हो गए. आइए जानते हैं ग्रंथों के अनुसार महाभारत की ऐसी ही 5 प्रभावशाली महिलाओं के बारे में.

1. द्रौपदी

महाभारत की सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली महिलाओं सबसे पहले द्रौपदी का नाम आता है. द्रौपदी केवल पांच पांडवों की पत्नी ही नहीं थीं, बल्कि आत्मसम्मान और साहस की मिसाल भी थीं. भरी सभाव कौरवों द्वारा द्रौपदी का अपमान किया गया और इस अपमान ने ही महाभारत युद्ध की नीवं रखी थी. द्रौपदी एक साहसी और बृद्धिमान स्त्री थीं. उनके एक प्रश्न का उत्तर भी भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य जैसे महान विद्वान नहीं दे सके थे.

2. कुंती

पांडवों की माता कुंती अपनी बुद्धिमत्ता, धैर्य और त्याग के लिए जानी जाती हैं. कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने पुत्रों को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी. उनके दिए गए संस्कारों और फैसलों को उनके पुत्रों ने कभी नकारा नहीं. कुंती का प्रभाव इतना गहरा था कि उनके निर्णयों ने कई बार इतिहास की दिशा बदल दी. कुंती का जीवन संघर्ष, त्याग और राजनीतिक सूझबूझ की एक अनूठी मिसाल है.

3. गांधारी

कौरवों की माता और हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी भी तप, त्याग, आध्यात्मिक शक्ति और समर्पण की मिसाल थीं. गांधारी ने अपने पति धृतराष्ट्र के प्रति समर्पण दिखाने के लिए जीवनभर अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रखी. उनकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी प्रबल थी कि उनकी आंखों से पट्टी हटते ही दुर्योधन का शरीर वज्र का हो गया था. महाभारत महाकाव्य के अनुसार युद्ध के बाद जब उन्होंने श्रीकृष्ण को श्राप दिया, तो वह भी सत्य सिद्ध हुआ. उनकी शक्ति और व्यक्तित्व के सामने बड़े-बड़े योद्धा सम्मान से सिर झुकाते थे.

4. सत्यवती

महाभारत महाकाव्य की शुरुआत में रानी सत्यवती का जिक्र आता है जो कि कुरु वंश की वह महिला थीं जिनके निर्णयों ने पूरे राजवंश का भविष्य तय किया. उनकी दूरदर्शिता और राजनीतिक समझ अद्भुत थी. उन्होंने ही महर्षि व्यास को बुलाकर वंश को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त किया. रानी सत्यवती के कारण ही भीष्म को आजीवन विवाह न करने की भीष्म प्रतिज्ञा लेनी पड़ी. भीष्म जैसे महान योद्धा भी उनके निर्णयों का सम्मान करते थे और उनकी बात टाल नहीं पाते थे.

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5. सुभद्रा

महाभारत की प्रभावशाली महिलाओं में सुभद्रा का नाम भी आता है, भगवान श्रीकृष्ण की बहन और अर्जुन की पत्नी होने के बाद भी उनका प्रभाव कम नहीं था. वे अभिमन्यु की माता थीं और पांडवों के परिवार को एकजुट रखने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी. उनकी समझदारी और संतुलित स्वभाव के कारण परिवार के बड़े-बड़े निर्णयों में उनकी राय को महत्व दिया जाता था.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.