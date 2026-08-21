Mahabharat Mystery: गांधारी ने जिंदगी में सिर्फ दो बार खोली आंखों की पट्टी! दोनों बार हुआ ऐसा विनाश कि कांप उठी थी हस्तिनापुर की धरती

Mahabharat Mystery: महाभारत की कथा में गंधार देश की राजकुमारी गांधारी का चरित्र त्याग, पतिव्रत धर्म और असीम समर्पण का अनुपम उदाहरण है. जब उनका विवाह हस्तिनापुर के जन्मांध राजकुमार धृतराष्ट्र से तय हुआ, तो उन्होंने अपने पति के दुख को अपनाते हुए जीवन भर के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली. गांधारी का यह कठोर संकल्प केवल एक निर्णय नहीं, बल्कि उनके अटूट प्रेम और पति के प्रति अगाध निष्ठा का प्रतीक था. बिना किसी शिकायत के जीवन भर अंधकार को चुनने वाली गांधारी की यह कथा आज भी लोगों को उनके अलौकिक त्याग और चरित्र की दृढ़ता से चकित कर देती है. लेकिन उनके जीवन में दो बार ऐसे मौके आए जब उन्होंने आंखों पर बंधी पट्टी को हटाया और उसके बाद जो हुआ उसे देखकर हर कोई हैरान हो गया.
महाभारत के अनुसार गांधार नरेश की पुत्री गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र से हुआ था. धृतराष्ट्र जन्म से ही दृष्टिहीन थे. कहा जाता है कि विवाह के बाद गांधारी ने अपने पति के प्रति समर्पण दिखाते हुए अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध ली. इसके बाद उन्होंने लंबे समय तक अपनी आंखों को पट्टी से ढककर रखा. धार्मिक कथाओं में उनके इस त्याग को पतिव्रता धर्म और पति के प्रति समर्पण से जोड़कर देखा जाता है. इसी वजह से लोककथाओं में यह मान्यता भी मिलती है कि वर्षों तक आंखों पर पट्टी बांधने के कारण उनकी आंखों में एक विशेष प्रकार की तपस्या से प्राप्त शक्ति संचित हो गई थी. गांधारी ने जीवनकाल में दो बार अपनी आंखों से पट्टी हटाई.
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गांधारी ने अपनी आंखों से पट्टी महाभारत युद्ध के दौरान अपने बेटे दुर्योधन के लिए हटाई थी. कथा के अनुसार गांधारी को आभास हो चुका था कि युद्ध में उनके पुत्र दुर्योधन का जीवन संकट में है. वह चाहती थीं कि दुर्योधन के शरीर को अपनी दृष्टि की शक्ति से इतना मजबूत कर दें कि वह युद्ध में लगभग अजेय हो जाए. कहा जाता है कि उन्होंने दुर्योधन को आदेश दिया कि वह उनके सामने नग्न अवस्था में आए, ताकि उनकी दृष्टि उसके पूरे शरीर पर पड़ सके. लेकिन दुर्योधन जब गांधारी से मिलने जा रहे थे तब भगवान श्रीकृष्ण ने कहा इस तरह नग्न अवस्था में मां के सामने जाना लज्जाभरा होगा. इसलिए कमर से नीचे का हिस्सा ढक लो. दुर्योधन ने ऐसा ही किया और जब गांधारी ने पट्टी हटाकर दुर्योधन को देखा तो उनकी दृष्टि का प्रभाव उसके शरीर पर पड़ा. लेकिन जिन हिस्सों को उसने ढक रखा था, वहां वह शक्ति नहीं पहुंच सकी और वह हिस्सा कमजोर रह गया.
महाभारत युद्ध के अंतिम चरण में दुर्योधन और भीम के बीच गदा युद्ध हुआ. उस समय दुर्योधन का शरीर मां की शक्ति की वजह से व्रज के समान हो चुका था लेकिन जांघों पर मां गांधारी की दृष्टि नहीं पड़ी इसलिए वह हिस्सा कमजोर रह गया. गदा युद्ध के दौरान भीम के दुर्योधन के कमजोर हिस्से यानी जांघों पर प्रहार किया दुर्योधन का वध किया.
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महाभारत युद्ध में गांधारी के सभी 100 पुत्रों में मृत्यु हो गई, जिससे गांधारी अत्यंत दुखी और क्रोधित थीं. गांधारी ने इस विनाश के लिए श्रीकृष्ण को जिम्मेदार माना और उन्हें श्राप भी दिया. वहीं कुछ कथाओं के अनुसार गांधारी ने कुरुक्षेत्र के मैदान पर जाकर अपने पुत्रों की लाश देखने के लिए आंखों से पट्टी उतारी, उस समय गांधारी के भीतर इतका क्रोध थी कि उनकी नजर जिस पर पड़ती वह भस्म हो जाता. इसलिए श्रीकृष्ण ने पांडवों को गांधारी के सामने नहीं आने दिया. जब गांधारी से वापस पट्टी आंख पर बांध ली तो श्रीकृष्ण पांडवों को लेकर धृतराष्ट्र और गांधारी से मिलने पहुंचो.
गांधारी की आंखों पर पट्टी बंधी थी लेकिन उनका हृदय क्रोध से धधक रहा था और उन्होंने गुस्से में आकर पांडवों को श्राप देने की कोशिश की लेकिन श्रीकृष्ण ने अपनी शक्ति से गांधारी की शक्ति पर नियंत्रण पा लिया. लेकिन गांधारी को आंखों की पट्टी के निचले पौर से युधिष्ठिर के पैर का अंगूठा दिखा और गांधारी की नजर पड़ते ही उनके ताप से अंगूठा काला पड़ गया.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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