Mahalaxmi Rajyog 2026: मिथुन राशि में चंद्र-मंगल की युति से बनेगा महालक्ष्मी राजयोग, इन राशियों की चमकेगी किस्मत

Mahalaxmi Rajyog 2026: मंगल-चंद्र की युति से महालक्ष्मी राजयोग बनने की ज्योतिषीय मान्यता है. जानिए सिंह, कन्या और मकर राशि वालों को धन और करियर में क्या लाभ मिल सकते हैं.

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मंगल-चंद्र की युति से बनेगा महालक्ष्मी राजयोग.

सिंह राशि वालों को धन और करियर में लाभ.

कन्या राशि के लिए नए कमाई के अवसर.

मकर राशि वालों को नौकरी-कारोबार में तरक्की के संकेत.

Mahalaxmi Rajyog 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों की चाल और उनकी युति का सीधा प्रभाव मानव जीवन, देश-दुनिया और सभी 12 राशियों पर पड़ता है. अगस्त के महीने में कई बड़े ग्रहों की स्थिति में बदलाव और संयोग देखने को मिल रहा है. इसी क्रम में 9 अगस्त को ज्योतिषीय दृष्टिकोण से एक बेहद खास और शुभ संयोग बनने जा रहा है. मिथुन राशि में चंद्रमा और मंगल के मिलने से ‘महालक्ष्मी राजयोग’ का निर्माण हो रहा है, जिसका सकारात्मक प्रभाव कई राशियों के जीवन पर देखने को मिलेगा.

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कैसे बनता है महालक्ष्मी राजयोग?

ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के सेनापति मंगल को ऊर्जा, पराक्रम और भूमि का कारक माना जाता है, वहीं चंद्रमा को मन, शीतलता और भावनाओं का प्रतीक कहा जाता है. जब ये दोनों ग्रह किसी एक राशि में एक-साथ आते हैं, तो इनकी युति से ‘महालक्ष्मी राजयोग’ का सृजन होता है.

वर्तमान में मंगल देव मिथुन राशि में विराजमान हैं, और अब मन के कारक चंद्रदेव भी मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं. इन दोनों ग्रहों के मिलन से बना यह शक्तिशाली राजयोग करीब ढाई दिनों तक मिथुन राशि में सक्रिय रहेगा, लेकिन इसका व्यापक असर सभी राशियों के करियर, आर्थिक स्थिति और व्यापार पर लंबे समय तक बना रहेगा.

इन राशियों के लिए बेहद फलदायी रहेगा राजयोग

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि के जातकों के लिए चंद्र-मंगल की युति से बना महालक्ष्मी राजयोग अत्यंत शुभ साबित होगा. यह राजयोग आपकी कुंडली के 11वें यानी लाभ भाव में बन रहा है.

करियर और व्यापार: आय के नए स्रोत खुलेंगे और लंबे समय से रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है. व्यापारियों को बड़े ऑर्डर मिलने की संभावना है.

नौकरीपेशा: कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा. प्रमोशन, इंक्रीमेंट या नई बड़ी जिम्मेदारियां मिलने के योग हैं.

व्यक्तिगत जीवन: समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा और मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा.

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तुला राशि (Libra)

तुला राशि के जातकों के लिए यह अवधि किस्मत के दरवाजे खोलने वाली साबित हो सकती है. यह राजयोग आपकी कुंडली के नवम भाव (भाग्य भाव) में बन रहा है, जिससे आपको हर कार्य में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा.

करियर और प्रगति: यदि आप लंबे समय से किसी सरकारी प्रोजेक्ट या महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करना चाहते थे, तो इस दौरान सफलता मिल सकती है. मनचाही जगह पर ट्रांसफर के योग भी बन रहे हैं.

विद्यार्थी वर्ग: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह समय बहुत ही अनुकूल रहेगा.

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के जातकों के लिए महालक्ष्मी राजयोग छठे भाव में बन रहा है. इस योग के प्रभाव से आपके पुराने विवादों और समस्याओं से राहत मिलने के योग हैं.

आर्थिक पक्ष: कर्ज से मुक्ति मिल सकती है और अटका हुआ पैसा वापस मिलने के संकेत हैं.

व्यापार व नौकरी: नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी और पदोन्नति के योग बनेंगे। स्वास्थ्य भी इस दौरान उत्तम रहेगा.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.