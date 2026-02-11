  • Hindi
  • Faith Hindi
  • Mahashivaratri 2026 Know What Benefits Are Obtained From The Anointment Of Which Shivling

Mahashivaratri 2026: पारद से लेकर मिट्टी तक...जानिए कौन से शिवलिंग के अभिषेक से मिलता है क्या लाभ?

Mahashivaratri 2026: जानिए महाशिवरात्रि 2026 पर कौन सा शिवलिंग आपके लिए सबसे लाभकारी है. पारद, स्फटिक, सोना, चांदी और मिट्टी शिवलिंग के अभिषेक से पाएं सुख, वैभव और आध्यात्मिक शक्ति.

Published date india.com Published: February 11, 2026 4:47 PM IST
email india.com By Neha Awasthi email india.com
Mahashivaratri 2026: पारद से लेकर मिट्टी तक...जानिए कौन से शिवलिंग के अभिषेक से मिलता है क्या लाभ?

Mahashivaratri 2026: शिवलिंग पूजा सनातन धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है. शास्त्रों और पुराणों में विभिन्न धातुओं और पदार्थों से बने शिवलिंग के अभिषेक और पूजन के अलग‑अलग लाभ बताए गए हैं. हर शिवलिंग के अभिषेक के अद्भुत फायदे हैं चाहे पारद हो, स्फटिक, चांदी या मिट्टी, हर शिवलिंग की पूजा करने से जीवन में अलग‑अलग सकारात्मक प्रभाव होता है.

पारद शिवलिंग- सर्वोच्च शक्ति और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति

पारद के शिवलिंग को सबसे शक्तिशाली माना गया है. इसका अभिषेक करने से जीवन में संपत्ति, स्वास्थ्य, मानसिक शांति और पाप नाश होता है. शास्त्रों के अनुसार पारद शिवलिंग की कृपा से घर में सुख‑समृद्धि और धार्मिक शक्ति बढ़ती है.

मंत्र: ॐ नमः शिवाय, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे

स्फटिक शिवलिंग- ऊर्जा, शुद्धता और आध्यात्मिक प्रगति

स्फटिक शिवलिंग की पूजा से मन और मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा, ध्यान और आध्यात्मिक विकास आता है. शास्त्रों में कहा गया है कि इस शिवलिंग का अभिषेक नकारात्मक शक्तियों का नाश करता है और जीवन में मानसिक स्थिरता लाता है.

मंत्र: ॐ नमः शिवाय, ॐ शं शंभवे नमः

चांदी का शिवलिंग- शांति और धन‑संपत्ति

चांदी के शिवलिंग की पूजा से घर में शांति और सौभाग्य आता है. इसके अभिषेक से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है. यह शिवलिंग विशेष रूप से घर में सुख‑शांति बनाए रखने में मदद करता है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

मंत्र: ॐ नमः शिवाय, ॐ शं शंभवे नमः

सोने का शिवलिंग-  वैभव, ऐश्वर्य और प्रतिष्ठा

सोने के शिवलिंग का अभिषेक करने से वैभव, ऐश्वर्य और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है. शास्त्रों में बताया गया है कि यह शिवलिंग आर्थिक और सामाजिक उन्नति का प्रतीक है और इसे पूजा करने से जीवन में ऐश्वर्य और सम्मान की प्राप्ति होती है.

मंत्र: ॐ नमः शिवाय, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे

पीतल/तांबा/लोहे के शिवलिंग-  जीवन में स्थिरता और बाधा निवारण

पीतल, तांबा या लोहे के शिवलिंग की पूजा साधारण जीवन में सुख‑समृद्धि, बाधाओं का नाश और कर्मों की सफलता लाने वाली मानी जाती है. शास्त्रों के अनुसार यह शिवलिंग घर में स्थिरता और कल्याण का प्रतीक है.

मंत्र: ॐ नमः शिवाय, ॐ शं शंभवे नमः

मिट्टी/पाषाण शिवलिंग-  भक्ति और सरलता का प्रतीक

मिट्टी और पाषाण के शिवलिंग को सबसे सरल और भक्ति‑भाव वाला माना गया है. इसका अभिषेक करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव, मनोकामना की पूर्ति और पारिवारिक सुख‑शांति की मान्यता है.

मंत्र: ॐ नमः शिवाय

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

About the Author

Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Faith Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.