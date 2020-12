नई दिल्ली: शिवरात्रि शिव और शक्ति के मिलन का एक महान पर्व है. दक्षिण भारतीय पंचांग (अमावस्यान्त पंचांग) के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यह पर्व मनाया जाता है. वहीं उत्तर भारतीय पंचांग (पूर्णिमान्त पंचांग) के मुताबिक़ फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का आयोजन होता है. पूर्णिमान्त व अमावस्यान्त दोनों ही पंचांगों के अनुसार महाशिवरात्रि (Mahashivratri 2021) एक ही दिन पड़ती है. ऐसे में आज हम आपको साल 2021 में किस दिन महाशिवरात्रि के दिन और तारीख के बारे में बताने जा रहे हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में- Also Read - Kumbh 2021: कुंभ के लिए तैयारियां शुरू, महाशिवरा‍त्रि पर होगा पहला शाही स्‍नान

2021 में महाशिवरात्रि व्रत कब है? (When is Maha Shivaratri in Year 2021)

11 मार्च, 2021 (गुरुवार)

महा शिवरात्रि मुहूर्त (Mahashivratri 2021 subh muhurat)

महा शिवरात्रि बृहस्पतिवार, मार्च 11, 2021 को

निशिता काल पूजा समय – 00:06 से 00:55, मार्च 12

अवधि – ०० घण्टे 48 मिनट्स

१२वाँ मार्च को, शिवरात्रि पारण समय – 06:34 से 15:02

रात्रि प्रथम प्रहर पूजा समय – 18:27 से 21:29

रात्रि द्वितीय प्रहर पूजा समय – 21:29 से 00:31, मार्च 12

रात्रि तृतीय प्रहर पूजा समय -00:31 से 03:32, मार्च 12

रात्रि चतुर्थ प्रहर पूजा समय – 03:32 से 06:34, मार्च 12

चतुर्दशी तिथि प्रारम्भ – मार्च 11, 2021 को 14:39 बजे

चतुर्दशी तिथि समाप्त – मार्च 12, 2021 को 15:02 बजे

शिवलिंग पूजा

शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक है. शिव का अर्थ है– कल्याणकारी और लिंग का अर्थ है सृजन. सर्जनहार के रूप में लिंग की पूजा होती है. संस्कृत में लिंग का अर्थ है प्रतीक. भगवान शिव अनंत काल के प्रतीक हैं. मान्यताओं के अनुसार, लिंग एक विशाल लौकिक अंडाशय है, जिसका अर्थ है ब्रह्माण्ड. इसे ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है.