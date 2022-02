Mahashivratri 2022 Wishes, Quotes & Messages: इस साल फाल्गुन माह (Phalgun Maas) के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की महाशिवरात्रि (Mahashivratri) 1 मार्च दिन मंगलवार को मनाई जाएगी. शिव भक्तों (Lord Shiv) के लिए ये दिन किसी त्योहार से कम नहीं होता. इस दिन शिव जी के भक्त भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर व्रत रखते हैं. इसके अलावा लोग चारों पहर पूजा कर भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं. महाशिवरात्रि के मौके पर आप शिव भक्तों को कुछ संदेश (Mahashivratri 2022 Wishes & Quotes) भेज कर उनकी आस्था को और बढ़ा सकते हैं. पढ़ते हैं ये संदेश…Also Read - Mahashivratri 2022: महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर जानें कैसे हुई रुद्राक्ष की उत्पत्ति

शिव जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे,

आपकी सभी इच्छाएं पूरी हों.

महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं! Also Read - Mahashivratri 2022: महाशिवरात्रि पर 108 बेल के पत्ते चढ़ाने से दूर होगी धन की कमी, जानें ऐसे ही कुछ उपाय

भगवान शिव की कृपा से आप बेहतर स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि तीनों को प्राप्त करें.

महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं! Also Read - शिवरात्रि पर ही खुलता है भगवान शिव का यह प्रसिद्ध मंदिर, दूर-दूर से दर्शन के लिए आते हैं श्रद्धालु

Discover your hidden potential and the inner self as you meditate on the thought of reaching closer to Lord Shiva on the occasion of Maha Shivratri.

Happy Maha Shivratri.

महाशिवरात्रि पर आपकी सभी इच्छाएं पूरी हों

महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं!

शिव जी का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे

महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं!

Wishing you a very Happy Maha Shivratri!

May the God grant all your wishes and bless you, with everlasting happiness!

Happy Maha Shivratri.

महाशिवरात्रि के शुभ मौके पर आपकी हर मुराद पूरी हो

महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं!

ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्उर्वारुकमिव बन्धनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥

महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं!

आप पर और आपके पूरे परिवार पर महादेव की कृपा बरसती रहे

शिवरात्रि की शुभकामनाएं!

May the choicest blessings of Lord Shiva bring happiness, peace, good health, wealth, prosperity and harmony to your life.

Happy Maha Shivratri.