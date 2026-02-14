  • Hindi
Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि पर चढ़ा शिवलिंग का जल नहीं होता साधारण…जानिए इसके चमत्कारी लाभ

Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि पर चढ़ा शिवलिंग का जल केवल परंपरा नहीं, बल्कि आस्था, अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है. सही विधि और सच्चे भाव से किया गया इसका प्रयोग जीवन में शांति, संतुलन और आत्मविश्वास ला सकता है.

Published date india.com Updated: February 14, 2026 8:52 PM IST
email india.com By Neha Awasthi email india.com
Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि की रात भगवान शिव की भक्ति अपने चरम पर होती है. इस दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि ऊर्जा शुद्धिकरण और आध्यात्मिक संतुलन का विशेष साधन माना जाता है. शास्त्रों और लोक आस्था के अनुसार, इस पावन रात्रि में चढ़ाया गया जल सामान्य दिनों की तुलना में अधिक प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि यह जागरण, तप और भाव से अभिमंत्रित होता है.

मान्यता है कि शिव आशुतोष हैं और सच्चे भाव से शीघ्र प्रसन्न होते हैं. जब भक्त एकाग्र मन से अभिषेक करता है, तो मंत्रोच्चार, साधना और वातावरण की पवित्रता मिलकर जल को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है. इसलिए इस जल को व्यर्थ बहाने के बजाय श्रद्धापूर्वक उपयोग करने की परंपरा रही है.

घर और मन की नकारात्मकता दूर

महाशिवरात्रि पर अर्पित जल की कुछ बूंदें घर के मुख्य द्वार, पूजा कक्ष या घर के कोनों में छिड़कने से नकारात्मक ऊर्जा और अशांति कम होने की मान्यता है. इसे विशेष दिनों में “शिव कृपा जल” के रूप में उपयोग किया जाता है.

मानसिक शांति और स्थिरता

इस जल की 2 से 3 बूंदें मस्तक पर लगाने या हथेलियों में लेकर सूंघने से मन शांत होता है और भय व बेचैनी घटती है. ध्यान, परीक्षा या महत्वपूर्ण निर्णय से पहले यह उपाय लाभकारी माना जाता है.

नेत्रों पर लगाने के फायदे

लोक मान्यता के अनुसार, इस पवित्र जल की हल्की सी बूंद आंखों के ऊपर या भौंहों के बीच लगाने से दृष्टि की ऊर्जा शुद्ध होती है और नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं. इसे आंतरिक एकाग्रता और सकारात्मक सोच बढ़ाने वाला उपाय माना जाता है.

कंठ पर लगाने के फायदे

कंठ पर इस जल की एक बूंद लगाने को वाणी शुद्धि और आत्मविश्वास से जोड़ा जाता है. धार्मिक मान्यता है कि इससे संवाद में मधुरता आती है और अभिव्यक्ति स्पष्ट होती है. विशेष रूप से भजन, कीर्तन या महत्वपूर्ण वार्ता से पहले इसे शुभ माना जाता है.

अटके कार्यों में गति

यदि लंबे समय से प्रयासों के बावजूद काम पूरे नहीं हो रहे हों, तो अभिषेक जल को बेलपत्र पर लेकर पुनः शिव को अर्पित करें और शेष जल किसी पवित्र पौधे में डाल दें. मान्यता है कि इससे रुकी ऊर्जा सक्रिय होती है और कार्यों में प्रगति होती है.

दांपत्य और रिश्तों में मधुरता

पति-पत्नी यदि प्रतीकात्मक रूप से इस जल की एक बूंद मस्तक पर लगाएं, तो आपसी समझ और विश्वास बढ़ने की मान्यता है. इसे रिश्तों में सकारात्मक ऊर्जा लाने वाला उपाय माना जाता है.

ग्रह बाधाओं में शांति

धार्मिक विश्वास है कि महाशिवरात्रि का जलाभिषेक विशेष रूप से शनि और राहु से जुड़ी मानसिक उलझनों में शांति देता है. इस जल को पीपल या बेल के पौधे में अर्पित करना शुभ माना जाता है.

जरूरी सावधानियां

  • अभिषेक का जल नाली या अपवित्र स्थान पर न बहाएं.
  • इसे पैर से स्पर्श न करें.
  • लंबे समय तक प्लास्टिक पात्र में संग्रह न करें.
  • इसे चिकित्सा का विकल्प न मानें. यह पूरी तरह आस्था आधारित उपाय है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

About the Author

Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

