Mahashivratri 2026: क्या प्रेग्नेंट महिलाएं शिवलिंग की पूजा कर सकती हैं? जानिए नियम और सही तरीका

Mahashivratri 2026: इस साल महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026, रविवार को मनाई जाएगी. भगवान शिव की अराधना के लिए यह दिन बहुत ही शुभ होता है.

Mahashivratri 2026 Date: हिंदू धर्म महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण व फलदायी माना गया है. फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी ति​थि के दिन महाशिवरात्रि मनाई जाती है और इस दिन महाशिवरात्रि का व्रत 15 फरवरी 2026, रविवार के दिन रखा जाएगा. भगवान शिव की अराधना, उपासना और जाप के लिए महाशिवरात्रि की रात जागरण करना शुभ माना गया है. इस दिन लोग व्रत रखते हैं और शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं. मान्यता है कि महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा करने से पाप व भय से मुक्ति मिलती है और देवो के देव महादेव जातकों की हर मनोकामना पूरी करते हैं.

प्रेग्नेंसी में महाशिवरात्रि व्रत

महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा करते समय कुछ नियमों का पालन करना भी अनिवार्य माना गया है. विशेष तौर पर गर्भावस्था के दौरान यदि पूजा-पाठ व ध्यान किया जाए तो गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गर्भवस्था में महिलाओं का जैसा आचरण होता है, बच्चे पर भी वैसा ही प्रभाव पड़ता है. इसलिए अक्सर प्रेग्नेंटअ महिलाओं को पूजा-पाठ व धार्मिक कार्यों में रूचि लेने की सलाह दी जाती है. महाशिवरात्रि के दौरान भी गर्भावस्था में शिवलिंग की पूजा के लिए कुछ विशेष नियम बताए गए हैं. कुछ महिलाओं के मन में इस बात को लेकर काफी कंफ्यूजन रहती है कि क्या गर्भवती महिलाएं शिवलिंग की पूजा करती है?

यह भी पढ़ें: Mahashivratri 2026: पीरियड्स के दौरान महिलाएं महाशिवरात्रि का व्रत रख सकती हैं या नहीं? जानिए क्या है सही नियम

प्रेग्नेंसी में शिवलिंग की पूजा कर स​कते हैं या नहीं?

हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन यदि विधि-विधान से शिवलिंग का पूजन किया जाए तो भक्तों को सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और मानसिक शांति भी प्राप्त होती है. गर्भावस्था में महाशिवरात्रि व शिवलिंग की पूजा को लेकर मन में कोई असमंजस नहीं रखना चाहिए क्योंकि प्रेग्नेंट महिलाएं भी विधि-विधान से शिवलिंग का पूजन कर सकती हैं. इससे महिला के साथ-साथ गर्भ में पल रहे बच्चे को भी शिवजी का आशीर्वाद मिलता है. बता दें कि हिंदू धर्म शास्त्रों में गर्भावस्था के दौरान शिवलिंग की पूजा को लेकर कोई मनाही नहीं है.

मिलते हैं कई लाभ

यदि कोई गर्भवती महिला वि​धि-विधान से महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग का पूजन व जलाभिषेक करती है तो उसे तनाव से मुक्ति मिलती है. इसके अलावा शिवलिंग की पूजा करने से इमोशंस को भी कंट्रोल करने में मदद मिलती है. प्रेग्नेंसी के दौरान यदि शिवलिंग का पूजन किया जाए तो ग्रह-दोषों से भी मुक्ति मिलती है और कुंडली में मौजूद कई ग्रह मजबूत होते हैं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

