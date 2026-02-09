  • Hindi
Mahashivratri 2026: क्यों मनाया जाता है महाशिवरात्रि का पर्व? जानिए इस व्रत की महिमा और महत्व

Mahashivratri 2026: हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और इस दिन शिवलिंग का जलाभिषेक करने से भगवान शिव प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाते हैं.

Mahashivratri 2026 Date: ​भगवान शिव को देवो का देव महादेव कहा गया है और जिस पर उनकी कृपा होती है उसके जीवन में आ रहे सभी कष्ट मिट जाते हैं. इसलिए भक्त भोलेनाथ का प्रसन्न करने के लिए विधि-विधान से उनका पूजन करते हैं. वैसे तो सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है और इस दिन उनकी पूजा करना फलदायी होता है. लेकिन साल के कुछ दिन भोलेनाथ की पूजा के लिए बेहद ही शुभ व महत्वपूर्ण माने गए हैं और उन्हीं में से एक है महाशिवरात्रि का व्रत. हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और इस दिन जातक व्रत रखकर भोलेनाथ की उपासना करते हैं. लेकिन क्या आपने जानते हैं कि महाशिवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है?

महाशिवरात्रि 2026 कब है?

हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है. वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल यह ​तिथि 15 फरवरी को शाम 5 बजकर 4 मिनट पर शुरू होगी और 16 फरवरी को शाम 5 बजकर 34 मिनट पर समाप्त होगी. महाशिवरात्रि व्रत का पूजन निशिता में किया जाता है और इसलिए इस साल महाशिवरात्रि व्रत 15 फरवरी 2026 को रखा जाएगा.

क्‍यों मनाया जाता है महाशिवरात्रि का पर्व?

दुनिया भर में लोग भगवान शिव की कल्पना अपनी-अपनी आस्था के अनुरूप करते हैं. कोई उन्हें भोले के रूप में देखता है तो कोई उन्हें बाबा बर्फानी के रूप में पूजता है. कुछ लोग उन्हें विश का प्याला पीने वाले महादेव के रूप में देखता है तो कोई उन्हें हांथ में डमरू त्रिशुल लिये पूरी दुनिया को नचाने वाले मदारी के रूप में देखता है. शिव शंकर को आदि और अनंत माना गया है जो पृथ्वी से लेकर आकाश और जल से लेकर अग्नि हर तत्व में विराजमान हैं.

सारे देवों में शिव ही ऐसे देव हैं जो अपने भक्‍तों की भक्ति-पूजा से बहुत जल्‍द प्रसन्‍न हो जाते हैं. महाशिवरात्रि के पर्व के बारे में मिथ है कि सृष्टि के प्रारंभ में इसी दिन मध्यरात्रि को भगवान शंकर का ब्रह्मा से रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था. पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि में किसी भी प्रहर अगर भोले बाबा की आराधना की जाए तो भोले त्रिपुरारी दिल खोलकर भक्तों की कामनाएं पूरी करते हैं. महाशिवरात्रि भगवान शिव के पूजन का सबसे बड़ा पर्व है. फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है.

