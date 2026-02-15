By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Mahashivratri 2026: भगवान के लिए! महाशिवरात्रि पर भूलकर भी ना करें ये काम, 99% लोग करते हैं ये गलतियां
Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा और अभिषेक से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है लेकिन अधिकांश भक्त अनजाने में 7 बड़ी गलतियां कर देते हैं, जो महादेव की कृपा को प्रभावित कर सकती हैं. जानिए इन्हें और बचें महादेव की नाराज़गी से.
Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है. इस दिन की पूजा, जप और अभिषेक से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है. लेकिन अधिकांश भक्त अनजाने में कुछ आम भूलें कर देते हैं, जो पूजा के पुण्य को कम कर सकती हैं.
शिवलिंग पर ये सामग्री चढ़ाना
शिवलिंग पर कभी भी तुलसी, केतकी, हल्दी, सिंदूर न चढ़ाएं. भगवान शिव को केवल बेलपत्र, धतूरा, भांग और गंगाजल प्रिय हैं. गलत सामग्री या केतकी का फूल अर्पित करना पूजा के प्रभाव को घटा सकता है.
टूटा या उल्टा बेलपत्र
बेलपत्र का सही तरीका है चिकना भाग ऊपर और डंठल भक्त की ओर. फटा या उल्टा बेलपत्र चढ़ाना पूजा के प्रभाव को घटाता है.
अभिषेक का गलत क्रम
शिवलिंग पर अभिषेक का क्रम बहुत महत्वपूर्ण है जल, दूध, दही, शहद,जल ये सही क्रम है जबकि कई भक्त इसे उल्टा करते हैं या अंत में जल नहीं चढ़ाते. ऐसा करने से पूजा अधूरी मानी जाती है और फल कम होता है.
शिव जलाधारी को लांधना
बहते जल को रोकना या “शिव जलाधारी” को लांधना ये काम 99% भक्त अनजाने में करते हैं. यह महादेव की कृपा पर प्रतिकूल असर डाल सकता है इसलिए जल का प्रवाह हमेशा सुरक्षित और सम्मानपूर्वक होना चाहिए.
नारियल का जल चढ़ाना
भगवान शिव को कभी भी नारियल फोड़कर अर्पित नहीं करना चाहिए. इसे चढ़ाना शिव पूजा में वर्जित है.
जागरण न करना या व्रत में अनुशासन टूटना
महाशिवरात्रि को पूरी रात जागरण करना चाहिए. इस दिनक्रोध, अपशब्द, अहंकार और नकारात्मक विचार से दूर रहना जरूरी है. व्रत में अनुशासन टूटने पर पूजा निष्फल हो सकती है.
चढ़े जल को पैरों में ना आने दें
शिवलिंग पर चढ़े जल को चरणामृत मानकर ग्रहण करें. इसका पैरों में आना अशुभ फल दे सकता है.
महाशिवरात्रि पूजा के विशेष नियम
- पूजा में मन, वचन और कर्म की शुद्धता बनाए रखें.
- अभिषेक और नैवेद्य विधिपूर्वक अर्पित करें.
- जागरण करें और “ॐ नमः शिवाय” का जाप लगातार करते रहें.
- भक्तों को पूजा के समय ध्यान और मानसिक शुद्धता बनाए रखनी चाहिए.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
