Hindi Faith Hindi

Mahashivratri 2026 Kab Hai Know The Correct Date And Shibh Muhurat Of Lord Shiv Puja

Mahashivratri 2026 Date: फरवरी में कब है महाशिवरात्रि? नोट करें डेट और जानें पूजा का शुभ मुहूर्त

Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि भगवान शिव व माता शक्ति के मिलन का दिन है और इस दिन भोलेनाथ का विधि-विधान से पूजन करना बेहद ही शुभ व फलदायी माना गया है.

Mahashivratri 2026 Date: भगवान शिव को देवो का देव कहा गया है और उनके ध्यान मात्र से ही भक्तों के जीवन में आ रहे कष्ट मिट जाते हैं. कहते हैं कि भगवान शिव को प्रसन्न करना बेहद ही सरल है और इसलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है. भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए सोमवार का दिन खास माना गया है क्योंकि यह दिन भोलेनाथ को समर्पित है. इसके अलावा मासिक शिवरात्रि और महाशिवरात्रि के दिन भी भोलेनाथ की उपासना करना बहुत ही फलदायी होता है. हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है क्योंकि यह शिव-शक्ति के मिलन का दिन है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए. आइए जानते हैं इस साल कब मनाया जाएगा ​महाशिवरात्रि का पर्व.

महाशिवरात्रि 2026 कब है?

फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाता है. वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल यह तिथि 15 फरवरी को शाम 5 बजकर 4 मिनट पर शुरू होगी और 16 फरवरी को शाम 5 बजकर 34 मिनट पर समाप्त होगी. वैसे तो हिंदू धर्म में सभी व्रत व पूजन उदया​तिथि के अनुसार रखे जाते हैं. लेकिन महाशिवरात्रि का त्योहार तब मनाया जाता है जब फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर निशिता काल मुहूर्त में विद्यमान हो. ऐसे में इस साल महाशिवरात्रि का व्रत 15 फरवरी 2026 को मनाई जाएगी. क्योंकि इस दिन निशिता काल देर रात 12 बजकर 9 मिनट से लेकर देर रात 1 बजकर 1 मिनट तक रहेगा.

महाशिवरात्रि पर चार प्रहर का मुहूर्त

महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ की पूजा चार प्रहर में की जाती है और मान्यता है कि इस इन चारों प्रहर में पूजा करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और जातक के जीवन में आ रहे सभी कष्टों को दूर करते हैं. आइए जानते हैं 15 फरवरी को चारों प्रहर की पूजा का समय.

रात्रि प्रथम प्रहर: शाम 6 बजकर 11 मिनट से रात 9 बजकर 23 मिनट तक

रात्रि द्वितीय प्रहर: रात 9 बजकर 23 मिनट से 16 फरवरी सुबह 12 बजकर 35 मिनट तक

रात्रि तृतीय प्रहर: 16 फरवरी को सुबह 12 बजकर 35 मिनट से सुबह 3 बजकर 47 मिनट तक

रात्रि चतुर्थ प्रहर: 16 फरवरी सुबह 3 बजकर 47 मिनट से सुबह 6 बजकर 59 मिनट तक

महाशिवरात्रि के दिन हुई थी शिवलिंग की उत्पत्ति

शिव पुराण के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन ही भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे. कहानी के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में शक्ति प्रदर्शन को लेकर विवाद हो गया और तभी एक रहस्यमयी चमकीले पत्थर प्रकट हुआ और स्वर्ग से आवाज आई कि जो इस पत्थर का अंत ढूंढ लेगा वहीं सर्वशक्तिमान होगा. इसके बाद विष्णु के नीचे और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए लेकिन दोनों ही पत्थर का अंत ढूंढने में असफल हुए. लेकिन ब्रह्मा जी ने आकर झूठ बोला कि उन्हें पत्थर का अंत मिल गया है.

ब्रह्मा जी के मुख से झूठ सुनने के बाद आकाशवाणी हुई कि मैं शिवलिंग हूं और मेरा न कोई अंत है और न ही शुरुआत. इस आकाशवाणी के बाद भगवान शिव स्वंय प्रकट हुए और तभी से शिवलिंग की पूजा व महाशिवरात्रि व्रत का महत्व शुरू हुआ.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

Add India.com as a Preferred Source

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Astrology की और अन्य ताजा-तरीन खबरें