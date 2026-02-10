By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Mahashivratri 2026: भद्रा के साए में मनाया जाएगा महाशिवरात्रि का पर्व, जानिए जलाभिषेक का सही समय और शुभ मुहूर्त
Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग का जलाभिषेक करना बहुत ही शुभ व फलदायी माना गया है. लेकिन इस बार महाशिवरात्रि पर भद्रा का साया रहेगा.
Mahashivratri 2026 Date: हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व माना गया है और यह पर्व हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन मनाया जाता है. पंचांग के अनुसार इस साल महाशिवरात्रि व्रत 15 फरवरी 2026, रविवार को रखा जाएगा. पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन शिव-शक्ति का मिलन हुआ था. इस दिन भोलेनाथ और देवी पार्वती का पूजन करना बेहद ही शुभ व फलदायी माना जाता है. महाशिवरात्रि के दिन जातक शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं और उपवास रखते हैं.
महाशिवरात्रि पर भद्रा का साया
महाशिवरात्रि के दिन वैसे तो भोलेनाथ की पूजा कभी भी की जा सकती है लेकिन चार प्रहर में पूजा करने का विशेष फल प्राप्त होता है. इस दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए मंदिरों में लंबी कतारें लगती है और मान्यता है कि यदि महाशिवरात्रि पर शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाए तो भगवान शिव प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं. लेकिन इस बार महाशिवरात्रि के दिन भद्रा का भी योग बन रहा है. ऐसे में लोगों के मन जलाभिषेक के मुहूर्त को लेकर काफी कंफ्यूजन हैं. आइए जानते हैं महाशिवरात्रि के दिन भद्रा काल में शिवलिंग का जलाभिषेक कर सकते हैं या नहीं?
महाशिवरात्रि 2026 भद्रा का समय
वैदिक पंचांग के अनुसार 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन शाम 5 बजकर 4 मिनट पर भद्रा काल शुरू होगा जो कि 16 फरवरी को सुबह 5 बजकर 23 मिनट पर समाप्त होगा. इसका मतलब है कि महाशिवरात्रि के दिन लगभग 12 घंटे 19 मिनट तक भद्रा काल रहेगा. लेकिन ज्योतिषाचार्यों व पंडितों की मानें तो महाशिवरात्रि की पूजा में भद्रा का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि भद्रा पाताल लोक में वास करेगी. इसलिए बिना किसी चिंता के जलाभिषेक किया जा सकता है.
महाशिवरात्रि 2026 जलाभिषेक का शुभ मुहूर्त
महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक सुबह 8 बजकर 24 मिनट से लेकर 11 बजकर 11 मिनट तक किया जा सकता है. इसके बाद अमृत-सर्वोत्तम मुहूर्त भी जलाभिषेक के लिए शुभ होता है जो कि सुबह 11 बजकर 11 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 35 मिनट तक रहेगा. शाम को 6 बजकर 11 मिनट से 7 बजकर 47 मिनट तक का समय भी जलाभिषेक के लिए बेहद शुभ है.
महाशिवरात्रि का महत्व
हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व माना गया है और कहते हैं कि इस दिन यदि कोई जातक सच्चे मन से भोलेनाथ का पूजन करें व जलाभिषेक करें तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं. अविवाहित लोग यदि महाशिवरात्रि के दिन शिवजी का पूजन करते हैं तो उनकी शादी के योग बनने लगते हैं. वहीं शादीशुदा लोग खुशहाल दांपत्य जीवन की कामना से शिवजी का पूजन करते हैं. इस दिन भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए रुद्राभिषेक करना भी शुभ माना गया है.
