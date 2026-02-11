Hindi Faith Hindi

Mahashivratri 2026 Puja Samagri: इन 3 तीन चीजों के बिना अधूरी है महाशिवरात्रि की पूजा, आज ही घर से सामग्री

Mahashivratri 2026 Puja Samagri: इस साल महाशिवरात्रि का पर्व 15 फरवरी 2026 को मनाया जाएगा और इस दिन विधि-विधान से भोलेनाथ की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं.

Mahashivratri 2026 Puja Samagri: हिंदू धर्म में भगवान शिव को देवो का देव महादेव कहा गया है और जिस पर उनकी कृपा होती है उसके जीवन में आ रहे सभी कष्ट मिट जाते हैं. इसलिए भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनका विधि-विधान से पूजन करते हैं. शिवजी की पूजा के लिए सोमवार व प्रदोष व्रत बेहद ही शुभ होते हैं. लेकिन महाशिवरात्रि का व्रत व पूजा सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है. कहते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन यदि एक लोटा जल भी शिवलिंग पर अर्पित कर दिया जाए तो हर मुश्किल दूर हो जाती है और सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं. बता दें कि इस साल महाशिरात्रि का व्रत 15 फरवरी 2026, रविवार के दिन रखा जाएगा.

इन 3 चीजों के बिना अधूरी है शिवजी की पूजा

धार्मिक मान्यताओं और पौराणिक कथाओं के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह किया था और इस दिन भोलेनाथ ने वैराग्य त्यागकर सांसारिक जीवन में प्रवेश किया. इसलिए इसे महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है और इस दिन शिवलिंग का जलाभिषेक करना बहुत ही फलदायी मना गया है. शिवजी की पूजा में कई चीजों का महत्व माना गया है लेकिन 3 चीजों के बिना भोलेनाथ का पूजन अधूरा होता है. बता दें कि ये 3 चीजें हैं: जल, बेलपत्र और अक्षत.

नोट करें महाशिवरात्रि की पूजा सामग्री

महाशिवरात्रि के दिन भक्त शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं. ऐसे में पूजा में उपयोग होने वाली सामग्री का विशेष ध्यान रखें. बता दें कि इस दिन शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और अक्षत के अलावा गाय का दूध, गंगाजल, मदार के फूल, धतूरा, भांग, सफेद फूल, पान के पत्ते, सुपारी, जनेऊ, चावल, शक्कर, सफेद बूरा, शहद, इलाइची, लौंग, पांच प्रकार के मौसमी फल, फूल, माला, शमी के पत्ते, केसर, इत्र, सफेद चंदन और गन्ने का रस अर्पित किया जाता है. इसके अलावा यदि संभव हो तो पांच प्रकार की मिठाई या चूरमा का भोग लगाना चाहिए.

महाशिवरात्रि पर करें इन मंत्रों का जाप

महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखना बहुत ही फलदायी माना जाता है और भोलेनाथ की पूजा के बाद व्रत कथा व आरती अवश्य पढ़नी चाहिए. इस दिन शिव चालीसा का पाठ करना शुभ होता है. इसके अलावा शिव स्रोत भी जरूर पढ़ना चाहिए. साथ ही भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ॐ नमः शिवाय, ॐ शिवाय नमः महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करें.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

