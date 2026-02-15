Mahashivratri 2026: आज महाशिवरात्रि पर मंदिर नहीं जा पाएं तो...घर पर ही ऐसे करें पार्थिव शिवलिंग की पूजा

Hindi Faith Hindi

Mahashivratri 2026: आज महाशिवरात्रि पर अगर आप किसी कारणवश मंदिर नहीं जा पा रहे हैं या मंदिर की भीड़ से इतर आप शांति और ध्यान के साथ पूजा करना चाहते हैं तो आप घर पर ही पार्थिव शिवलिंग का विधिवत पूजन कर सकते हैं.

Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि हिंदू धर्म में भगवान शिव की असीम महिमा का पवित्र पर्व है. फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाने वाला यह त्योहार भक्तों के लिए विशेष अवसर होता है, जब वे रात्रि जागरण, व्रत और शिवलिंग पूजन करके शिवजी की कृपा पाते हैं. लेकिन कई बार कामकाजी व्यस्तता या दूर‑दराज के रहने की वजह से भक्त मंदिर नहीं जा पाते. ऐसे में घर पर पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा करना बेहद शुभ और प्रभावशाली माना जाता है.

पार्थिव शिवलिंग: क्यों खास है?

पार्थिव शिवलिंग मिट्टी से बना होता है. इसे घर में स्थापित करने से शिवजी की कृपा घर में निवास करती है और सभी बाधाएं दूर होती हैं. धार्मिक मान्यता के अनुसार, पार्थिव शिवलिंग पूजा से मानसिक शांति, सुख-समृद्धि और स्वास्थ्य लाभ मिलता है. यह विधि खासतौर पर उन भक्तों के लिए फायदेमंद है जो मंदिर नहीं जा पाते या घर पर ही शिवजी की आराधना करना चाहते हैं.

घर पर पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाएं?

सबसे पहले शुद्ध मिट्टी लें. नदी, तालाब या अपने गमले की मिट्टी का प्रयोग भी किया जा सकता है. मिट्टी को छानकर उसमें थोड़ा गंगाजल या शुद्ध जल मिलाएं ताकि यह गाढ़ा और आकार देने योग्य हो जाए. अब इसे अंगूठे की ऊंचाई और व्यास के अनुसार शिवलिंग का रूप दें. इसे साफ चौकी पर लाल या सफेद कपड़े के ऊपर स्थापित करें. पूजा के लिए एक शांत और स्वच्छ स्थान चुनें.

महाशिवरात्रि विशेष पूजन विधि

पारंपरिक पूजा में सबसे पहले शिवलिंग पर गंगाजल से अभिषेक करें. इसके बाद दूध, दही, घी, शहद और चीनी मिलाकर पंचामृत से अभिषेक करें. पूजा में बेलपत्र और सफेद पुष्प चढ़ाएं, क्योंकि यह शिवजी को प्रिय हैं. इस दौरान “ॐ नमः शिवाय” का जाप करें. पूजा के अंत में आरती करें और अपनी मनोकामनाओं के लिए प्रार्थना करें.

शुभ समय और जागरण

महाशिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण अत्यंत शुभ माना जाता है. यदि संभव हो तो रात भर शिवलिंग पर जलाभिषेक और मंत्र जाप करें. इससे शिवजी की कृपा और भी प्रबल होती है. घर पर पूजा करते समय भी शुद्धता और श्रद्धा का विशेष ध्यान रखें.

पूजन के बाद विसर्जन

पूजा समाप्त होने के बाद पार्थिव शिवलिंग को पवित्र जल में विसर्जित करें. अगर नजदीकी नदी या सरोवर न हो, तो घर में किसी बड़े पात्र में रखकर पानी डाल दें और शेष जल किसी पेड़ के नीचे डालना शुभ माना जाता है.

लाभ और महत्व

महाशिवरात्रि पर घर पर पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से शिवभक्ति में वृद्धि होती है. यह विधि मंदिर की तरह पुण्यदायक है और भक्तों को घर बैठे ही शिवजी की कृपा प्रदान करती है. यह खासतौर पर उन लोगों के लिए वरदान है जो समय या दूरी के कारण मंदिर नहीं जा पाते.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.