Mahashivratri 2026 Vrat Paran Time Know The Shubh Muhurat Of Mahashivrati Vrat Paran Shiv Ji Will Gives You Blessings

Mahashivratri 2026 Vrat Paran: आज महाशिवरात्रि व्रत के पारण का सही समय क्या करें? शुभ मुहूर्त में करेंगे पारण तो बरसेगी भोलेनाथ की कृपा

Mahashivratri 2026 Vrat Paran: महाशिवरात्रि व्रत के दिन भोलेनाथ की उपासना की जाती है, इस दिन जातक उपवास रखते हैं और उपवास यानि व्रत का पारण महाशिवरात्रि के अगले दिन किया जाता है.

Mahashivratri 2026 Vrat Paran: इस साल महाशिवरात्रि व्रत 15 फरवरी 2026, रविवार को रखा गया, शिव-शक्ति के मिलन का ये दिन जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इस दिन भोलेनाथ का विधि-विधान से पूजन किया जाता है. कहते हैं कि भगवान शिव को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए महाशिवरात्रि का दिन बहुत ही शुभ होता है. इस दिन जात​क व्रत रखते हैं और दिनभर शिवजी की उपासना करते हैं. महाशिवरात्रि के व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता और दिन-रात शिवजी के जाप में ही ध्यान लगाया जाता है. इस व्रत का पारण आज यानि 16 फरवरी 2026, सोमवार को किया जाएगा. आइए जानते हैं पारण का सही समय व मुहूर्त.

महाशिवरात्रि व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त

वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के चतुर्दशी तिथि 16 फरवरी को शाम 5 बजकर 35 मिनट तक रहेगी. ऐसे में व्रत का पारण 16 फरवरी 2026 यानि आज किया जाएगा. पारण का शुभ समय सुबह 7 बजकर 6 मिनट से लेकर दोपहर 3 बजकर 46 मिनट तक रहेगा.

राहुकाल में न करें व्रत का पारण

महाशिवरात्रि व्रत के पारण के शुभ मुहूर्त के बीच में राहुकाल का साया भी रहेगा जिसे अशुभ मुहूर्त माना जाता है. ऐसे में व्रत का पारण राहुकाल में नहीं करना चाहिए. आइए जानते हैं दिल्ली से लेकर भोपाल तक आपके शहर में राहुकाल का समय कब से कब तक रहेगा. इस समय भूलकर भी महाशिवरात्रि व्रत का पारण न करें.

दिल्ली: सुबह 08:23 से लेकर सुबह 09:47 तक

मुंबई: सुबह 08:34 से लेकर सुबह 10:00 तक

चंडीगढ़: सुबह 08:27 से लेकर सुबह 09:51 तक

लखनऊ: सुबह 08:07 से लेकर सुबह 09:31 तक

भोपाल: सुबह 08:18 से लेकर सुबह 09:43 तक

कोलकाता: सुबह 07:34 से लेकर सुबह 08:59 तक

अहमदाबाद: सुबह 08:37 से लेकर सुबह 10:03 तक

ऐसे में महाशिवरात्रि व्रत का पारण

महाशिवरात्रि की पूजा की तरह ही व्रत के पारण का भी विशेष महत्व माना गया है और पारण करने के बाद ही व्रत सम्पूर्ण होता है. महाशिवरात्रि व्रत का पारण करने के लिए सुबह स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र पहनें और फिर मंदिर में शिवलिंग का अभिषेक करें. भगवान शिव को बेर व अन्य किसी फल का भोग लगाए. इसके बाद बेर के प्रसाद को घर के सदस्यों में बांटें और स्वंय भी ग्रहण करें. प्रसाद को ग्रहण करने के बाद ही व्रत का पारण होता है. पारण के बाद ब्राह्मण को अन्न, धन व वस्त्र का दान करें. ध्यान रखें कि पारण करने के बाद भी पूरा दिन सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

